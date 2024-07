Pflegebonus: Pläne des Bundesgesundheitsministers verwundern (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Mit hoher Erwartung haben wir nach den Ankündigungen im Koalitionsvertrag auf den sogenannten Pflegebonus der Bundesregierung gesehen und sind enttäuscht, was nun davon übrigbleiben soll., so Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG). „In der Höhe zu niedrig, in der

Umsetzung unfair und in der Wirkung nicht erfolgreich“, so lautet die Bewertung des BKG-Chefs.

Es ist unbestritten, dass die Pandemieherausforderungen vor allem auf den

Intensivstationen besonders herausfordernd und belastend waren. Für diese

Personen wäre eine deutliche und nachhaltige Gehaltsverbesserung und

Steuerbefreiung von Zulagen erforderlich.

Darüber hinaus ist die Versorgung von Patient:innen in Kliniken eine echte

Teamarbeit. Gerade in den Hochphasen der Pandemiebewältigung waren es alle

Beschäftigten im Krankenhaus, die sich gemeinsam der immensen Herausforderung

gestellt hatten. So wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht für alle

Klinikmitarbeitenden gilt, ist auch die Pandemiebewältigung eine

Gemeinschaftsaufgabe der Klinik-Teams. Dies schließt ausdrücklich auch

Mitarbeitende in Krankenhäusern mit ein, die in gut abgestimmten Prozessen

nicht infizierte Patient:innen übernommen hatten, um insgesamt die stationäre

Versorgung zu sichern.

Ihr gutes Zusammenwirken auch in größter Not haben die bayerischen Kliniken

eindrücklich unter Beweis gestellt.

„Wir kritisieren daher die Ungleichbehandlung. Es kann nicht sein, dass –

anders als in der Altenpflege – nur die Beschäftigten ausgewählter Kliniken vom

Pflegebonus profitieren sollen. Das ist unfair.“ so Engehausen weiter. „Da

macht es sich der Gesetzgeber schon etwas zu leicht, um Geld zu sparen“.

Die Verteilung dieses vergleichsweise kleinen und leider einmaligen Bonus‘ pro

Kopf wäre für die Krankenhäuser zudem sehr aufwändig, mit hohen

Nachweispflichten und internen Diskussionen verbunden und zudem ohne eine

wirkliche Verbesserung. „Es fehlt eine Steuerbefreiung für Schicht- und

Nachtzulagen und ein nachhaltiges Konzept zur Verbesserung der

Beschäftigungsbedingungen sowie eine Lösung zur fairen Begrenzung von

Zeitarbeit.“ so Engehausen gegenüber Medienvertretern in München. „Der

Bundesgesundheitsminister ist nachdrücklich zum Nachbessern aufgerufen, um

nicht zu Beginn seiner Amtszeit mit einer großen Enttäuschung bei den

Krankenhaus-Beschäftigten zu starten!“

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patienten werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatienten. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 24.02.2022