Pflegebonusgesetz: Enttäuschendes Gesetz ohne Ambition

DKG zum Pflegebonusgesetz: Geplanter Pflegeentgeltwert 2023 i.H.v. 171 Euro pro Patient und Tag sei zu niedrig / Weitere nachteilige Änderungen zum Pflegebudget (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege haben in der Corona-Pandemie Außergewöhnliches geleistet. Von daher ist es absolut richtig, die herausragende Leistung dieser besonders belasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus auch mit einer Prämie würdigen zu wollen. Doch der Gesetzentwurf

zum Pflegebonusgesetz wird diesem Anspruch nicht gerecht. Der Bundesgesundheitsminister hat es nicht nur wegen des missratenen Bonus versäumt, dieses Gesetz zu einem Aufbruch für eine neue Pflegepolitik der

Ampelkoalition zu machen.

Die Gesamtmittel für den Bonus sind deutlich zu gering angesetzt und der Kreis

der Anspruchsberechtigten ist zu klein. „Viele Pflegende im Krankenhaus werden

vergeblich nach einer Prämie Ausschau halten. Wir hatten diese Kritikpunkte

seit Wochen vorgebracht So läuft die Politik Gefahr, dass aus der gut gemeinten

Prämie vielfach Frustration entsteht“, warnt Dr. Gerald Gaß,

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Neben dieser Minimallösung bei der Pflegeprämie enthält das Gesetz mehr

Rückschritt als Fortschritt für die Pflegenden im Krankenhaus. Von

Aufbruchstimmung der Ampelkoalition keine Spur. So weigert sich der Minister

seit seinem Amtsantritt beharrlich, die im Koalitionsvertrag vereinbarte

Einführung eines Pflegepersonalbemessungsinstruments auf den Weg zu bringen.

Der Koalitionsvertrag scheint im Bundesgesundheitsministerium als

unverbindliche Vorschlagsliste abgelegt worden zu sein.

Eine deutliche Absage an die Pflege sind aber die Bestandteile des Gesetzes,

die sich mit der weiteren Umsetzung der Pflegefinanzierung für die

Krankenhäuser befassen. Ab Januar 2023 erhalten die Krankenhäuser 171 Euro pro

Patient und Tag, rund um die Uhr, als vorläufigen Abrechnungswert zur

Finanzierung der Pflege. „Der Betrag ist viel zu niedrig. Dafür macht sich kein

Schlüsseldienst auf den Weg. Die Krankenhäuser müssen schon jetzt rund 5

Milliarden Euro an Löhnen und Gehältern vorfinanzieren. Immer mehr Kliniken

geht so das Geld aus. Ganz offensichtlich will uns das Ministerium dazu zwingen

in den Verhandlungen mit den Krankenkassen faule Kompromisse einzugehen und

damit Einsparungen auf dem Rücken unserer Pflegemitarbeiter erreichen“, so

Gaß.

Genau dazu passt auch, dass in einer Nacht- und Nebelaktion weitere Änderungen

zum Pflegebudget in das Gesetz geschrieben wurden. Bis zum 31. Juli sollen alle

Kliniken, die noch kein Pflegebudget für 2020 und 2021 vereinbart haben, über

Wirtschaftsprüfer ein Testat über Stellenbesetzungen und Personalkosten

erbringen. „Eine solche Fristsetzung ist völlig unrealistisch, und schlicht

nicht umsetzbar. Weder haben die Krankenhäuser das Personal, um diese

zusätzliche Testierung in so kurzer Frist umsetzen zu können, noch haben

Wirtschaftsprüfer die notwendigen Kapazitäten. Krankenhäuser, die aufgrund

vielfacher Blockadehaltungen der Krankenkassen noch keine Budgetvereinbarungen

abschließen konnten, werden durch die neue Verpflichtung, in kürzester Zeit ein

Testat des Wirtschaftsprüfers einzuholen, zusätzlich bestraft. Und wenn dies

nicht gelingt, werden Strafzahlungen fällig. Hinzu kommt, dass ein zweites

Testat erstellt werden muss, wenn dann das Budget vereinbart wurde, ebenfalls

wieder sanktionsbewehrt. Ist im Ministerium eigentlich schon einmal jemand auf

die Idee gekommen, den Krankenkassen Fristen zu setzen und Strafen anzudrohen,

wenn sie die Verhandlungen mit den Kliniken verzögern?

Wir hatten erwartet, dass der Gesetzgeber die schwierige wirtschaftliche Lage

der Krankenhäuser mit einer deutlichen Erhöhung des Pflegeentgeltwertes

anerkennt und die Liquidität der Kliniken sichert. Stattdessen werden die

Krankenhäuser nun noch mehr drangsaliert und unter Druck gesetzt und an der

Pflege gespart. Noch hat der Minister die Chance die Ampel für die Pflege von

Rot auf Grün zu stellen, dann sollte er aber umgehend grundlegende Änderungen

an diesem auch handwerklich schlechten Gesetz vornehmen.“, so Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 19.05.2022