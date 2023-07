Das Pflegebudget 2.0 hat sein Ziel verfehlt (Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser).

Pflegebudget als Druckinstrument der Kassen missbraucht. Der Versorgungsbedarf muss mitgedacht werden. Kombinierte Struktur- und Finanzierungsreform ist überfällig. Das Pflegebudget in seiner jetzigen Ausprägung und Umsetzung führt weder zu einer Entlastung der

Pflegenden, noch zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung“ bringt es der Vorstandsvorsitzende der AKG, Dr. Matthias Bracht, auf den Punkt. Dabei sollte durch die Herausnahme der Pflegekosten aus den

Fallpauschalen und die vollständige Refinanzierung durch die Krankenkassen bei

der Einführung des Pflegebudgets der jahrelange Einsparungsdruck auf die

Pflegenden weitgehend ausgeschaltet werden – zumindest war das eines der

Hauptargumente in der öffentlichen Darstellung. Die tatsächliche Auswirkung auf

die Versorgungslage wurde seinerzeit nicht ausreichend thematisiert. Die

Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V. fordert den Gesetzgeber auf, nicht

weiter am Pflegebudget und an der Pflegepersonalbemessung zu experimentieren,

sondern zügig eine nachhaltige Struktur- und Finanzierungsreform für eine

bedarfsgerechte Versorgungslandschaft anzugehen.

In Verbindung mit den Personaluntergrenzen und der Orientierung der

refinanzierten Pflegekosten an den geltenden Tarifverträgen hätte das

Pflegebudget strukturerhaltend wirken können. Tatsächlich fehlen am

Arbeitsmarkt jedoch die notwendigen Fachkräfte, um alle bestehenden

Krankenhausstrukturen mit dem erforderlichen Personal auszustatten. Außerdem

fehlen den Kostenträgern die Bereitschaft und erwartungsgemäß auch die Mittel,

um dem ursprünglichen Anspruch gerecht zu werden.

Krankenhäusern und Krankenkassen ergehen sich derzeit in erbitterten

Streitigkeiten über die Bemessung der Pflegebudgets und die nachträglichen

Korrekturen und Verrechnungen bei der Kalkulation der Rest-DRG (nach

Herausnahme der Pflegepersonalkosten). Gleichzeitig versuchen die Krankenkassen

durch umfangreiche Dokumentationsanforderungen Transparenz über die

tatsächliche Versorgung am Bett und den damit verbundenen Kostenaufstellungen

der Krankenhäuser zu erlangen. Die Folge sind langwierige Verhandlungen und

wenig Budgetabschlüsse. Die Liquidität vieler Krankenhäuser ist in Gefahr, der

Druck auf die Krankenhäuser steigt.

Bisher wurde nicht berücksichtigt, wie eine bedarfsgerechte Allokation des

verfügbaren und abrechenbaren Pflegepersonals gelingen soll. Gerade aus der

Versorgungsrolle der Kommunalen Großkrankenhäuser wird sofort deutlich, warum

hier dringender Handlungsbedarf besteht.

Die Arbeitsbelastungen der Pflegenden auf einer unfallchirurgischen Station in

einer elektiven Sportklinik unterscheiden sich nun mal deutlich von denen einer

unfallchirurgischen Station in einem kommunalen Maximalversorger, wo Notfälle

immer wieder zu Belastungsspitzen führen und die Abläufe weniger planbar machen

und typischer Weise besonders viele ältere und multimorbide PatientInnen

behandelt werden. Die derzeit geltenden Rahmenbedingungen führen aufgrund der

unterschiedlichen Arbeitsplatzbelastungen zu einer steuernden Wirkung, genau

konträr zum eigentlichen Versorgungsbedarf.

Mit der Einführung der PPR2.0 verbinden einige Akteure die Hoffnung, dass die

Pflegepersonalkosten stärker anhand der tatsächlichen Versorgungsbedarfe

erhoben und perspektivisch auch vergütet werden. Es ist jedoch davon

auszugehen, dass die auf diese Weise ermittelten Bedarfe angesichts der

anhaltenden Defizite bei den gesetzlichen Krankenkassen nicht vollständig

refinanziert werden können. Der zusätzliche Dokumentationsaufwand für dieses

Übergangsinstrument läuft damit gänzlich in die Leere.

Eine bedarfsgerechte Verteilung der knappen Ressourcen ist nur durch eine

grundlegende Krankenhausreform möglich. Herfür wird eine offene und

transparente Diskussion über nachhaltige und finanzierbare Versorgungsbedarfe

notwendig sein. Nur im Zusammenspiel von Struktur- und Finanzierungsreform ist

eine bedarfsgerechte Allokation der knappen Ressourcen realisierbar, weil die

Ressourcen jeweils der spezifischen Versorgungsrolle zugewiesen werden können.

Davon profitieren letztendlich am meisten die PatientInnen und Mitarbeitenden –

besonders in der Pflege. Das AKG-Stufenmodell bildet hierfür eine pragmatische

Grundlage für einen zügigen Einstig in die Reformagenda.

Quelle: Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, 28.07.2022