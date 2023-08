Pflegekräftemangel sei kurzfristig nicht zu lösen (Pressemitteilung).

Ingo Morell, Vizepräsident der KGNW, betonte in einem Hörfunk-Interview gegenüber dem WDR 5 (Morgenecho), dass die Einhaltung der Personaluntergrenzen aufgrund fehlender Pflegefachkräfte für die meisten Krankenhäuser schwer zu erfüllen sei. Das Problem sei nicht

neu, aber es komme erst jetzt stärker an die Öffentlichkeit.„Die Krankenhäuser bilden schon seit zwei bis drei Jahren mehr aus, dennoch fehlen Pflegekräfte", erläuterte Morell in dem Interview.

Auch würden ausländische Pflegekräfte von den Krankenhäusern, zum Beispiel von

den Philippinen angeworben. Das sei aber aufgrund bürokratischer Hürden auch

nicht so einfach. Kurzfristig werde das Problem des Pflegekräftemangels nicht

zu lösen sein, erklärte der KGNW-Vizepräsident. In der Altenhilfe bestehe

dasselbe Problem. Auch wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 13.000 Stellen

für die Altenhilfe verspreche, bedeute dies nur eine Stelle pro Altenheim,

erklärte Morell und machte darauf aufmerksam, dass kurzfristig keine

Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Handlungsbedarf sieht der

KGNW-Vizepräsident in der Steigerung der Ausbildungszahlen, in der Vergütung

und bei den Stellenplänen. Hinzu komme, dass die Menschen sich mehr planbare

Freizeit wünschen. Die Kliniken müssten darauf eingehen und den Beruf

attraktiver machen. Es stelle sich dann die Frage, ob die Krankenhäuser die

Versorgung genauso aufrechterhalten können wie heute. Schließlich sei nicht

klar, woher die vielen Menschen für die Versorgung der Patienten kommen sollen,

die später auch in der Pflege arbeiten wollen."Aber diese Herausforderungen

haben auch andere Branchen zu meistern, etwa das Handwerk", ergänzte Morell.

Das Hörfunk-Interview vom 28.12.2018 im WDR 5 (Morgenecho) finden Sie unter

folgendem Link:

Quelle: Pressemitteilung, 08.01.2019