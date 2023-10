BKK Dachverband: Pflegepersonaluntergrenzen auf pflegesensitiven Stationen wieder einsetzen.

Anlässlich der ersten parlamentarischen Lesung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) haben die Betriebskrankenkassen ihre Zahlen zur Leistungsentwicklung im Krankenhaus erneut ausgewertet. Die Zurückstellung elektiver Eingriffe, die vom Gesetzgeber angestrebt war, hat viele Krankenhausbetten in den Frühlings- und

Sommermonaten leer stehen lassen und die Verlagerung von Ressourcen auf

COVID19-Kapazitäten ermöglicht. Die BKK-Auswertung zeigt insofern den Erfolg der

Pandemiemaßnahmen des Gesetzgebers, aber auch, dass die Auslastung der

Krankenhäuser inzwischen wieder spürbar gestiegen ist. Damit ist die

Möglichkeit eröffnet, pandemiebedingte Eingriffe in Qualität und

Personalausstattung früher als vorgesehen zurückzunehmen und damit nicht bis

Jahresende zu warten. „Wir sehen pandemiefeste Strukturen unserer Krankenhäuser

in unseren Belegungszahlen, aber auch einen stabilen Trend zur Rückkehr in den

Regelbetrieb. Dies erlaubt eine raschere Neubewertung einiger gesetzlicher

Maßnahmen“, so Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes „Mehr

qualifiziertes Pflegepersonal am Patientenbett erhöht deutlich die

Patientensicherheit und es ist möglich, eine weitaus bessere

Behandlungsqualität zu erreichen. “Auch wenn die Aufnahmedaten noch nicht mit

den Abrechnungsdaten der Krankenhausaufenthalte verknüpft werden konnten,

erkennen die Betriebskrankenkassen in den aktuell abgerufenen Zahlen der

Leistungsentwicklung im Krankenhaus für BKK-Versicherte doch bereits einen

Trend: Eine Erholung bei Fallzahlen anderer Krankheitsbilder mit dem Abflachen

der stationären Aufnahmen wegen einer COVID19-Diagnose. Bereits Ende Juni

erreicht die Zahl der stationären Aufnahmen nahezu das Niveau vor Beginn der

Corona-Pandemie. Graphik Stationäre Aufnahmen in Krankenhäusern Da die

Krankenhäuser bereits zuvor schrittweise in den Regelbetrieb zurückgekehrt

sind, konnten die Personaluntergrenzen ab dem 01. August 2020 für die Bereiche

Intensivmedizin und Geriatrie wieder in Kraft gesetzt werden. Dies ist aus

Sicht des BKK Dachverbandes nicht ausreichend. Die aktuellen Zahlen zeigen

Spielraum, die gesetzlichen Maßnahmen zu einer Mindestpersonalausstattung auf

weiteren pflegesensitiven Stationen bereits vor dem Jahresende wieder wirken zu

lassen.

Quelle: Pflegepersonaluntergrenzen auf pflegesensitiven Stationen wieder einsetzen, 17.09.2020