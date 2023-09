Pflegequotient: Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser Einschränkung Intensivkapazitäten bis 20 Prozent erwartet

Pflegequotient: Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser (AKG) erwartet Einschränkung der Intensivkapazitäten bis zu 20 Prozent (Pressemitteilung).

Sollte die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung wie geplant ab 1. Januar 2019

in Kraft treten, birgt dies erhebliche Gefahren für die Versorgung von

schwerkranken Patientinnen und Patienten. Auf die bevorstehenden Risiken macht

die Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser (AKG) aufmerksam. Zu dem

Verein gehören 21 Krankenhausunternehmen. Sie stehen für etwa 8 Prozent der

stationären Versorgung in Deutschland. Sie bilden als Krankenhäuser der

höchsten Versorgungsstufen, insbesondere in der Notfall- und Intensivmedizin,

eine tragende Säule der deutschen Gesundheitsversorgung.

Die vorgesehene verbindliche Festschreibung der Pflegepersonaluntergrenzen

birgt die Gefahr, dass Krankenhäuser benötigte Versorgungskapazitäten vom Netz

nehmen müssen, um die Mindestbesetzungsstärken in den verbleibenden Bereichen

erreichen zu können. Dazu der Vorstandsvorsitzende der AKG, Dr. Matthias

Bracht: „Wir begrüßen alle Maßnahmen zur Verbesserung der Besetzungsstärken in

der Pflege. Wer aber in der heutigen Mangelsituation an qualifizierten

Intensivkräften, ohne angemessen Vorlauf, verbindliche Personalschlüssel

festschreibt, die über den aktuellen Ist-Besetzungen liegen, nimmt zunehmende

Versorgungsengpässe bei der Behandlung von schwerkranken Patienten in Kauf.“



Einschränkung von 10 bis 20 Prozent der Intensivkapazitäten droht

Auf Basis einer internen Analyse der Daten aus 18 Mitgliedshäusern geht die AKG

davon aus, dass viele Krankenhäuser in Deutschland Intensivbetten werden

schließen müssen, um die Besetzungsstärke von examinierten Pflegekräften auf

den gesetzeskonformen Stand erhöhen zu können. „Wir rechnen mit einer

Einschränkung von 10 bis 20 Prozent der Intensivbetten“, verdeutlicht Helmut

Schüttig, Geschäftsführer der AKG die Brisanz der Lage. Verschärfend dürfte

sich außerdem die nicht realitätsnahe Fokussierung der Verordnung auf

examinierte Pflegekräfte auswirken. In den zurückliegenden Jahren haben viele

Krankenhäuser die Pflegekräfte durch andere Berufsgruppen auf Station

unterstützen lassen. Zu dem Professionsmix gehören beispielsweise

Stationsassistenten, die die Pflegenden von bürokratischen Aufgaben entlasten,

medizinische Fachangestellte, die bei administrativen und bestimmten

delegierbaren Leistungen unterstützen oder auch Speiseassistenten. Dieses

Ergänzungspersonal wird in den aktuellen Plänen überhaupt nicht

berücksichtigt.

Konkret setzt die Verordnung für alle Intensivstationen denselben

Betreuungsschlüssel fest: Eine Pflegekraft für 2,5 Patienten tagsüber und eine

Pflegekraft für 3,5 Patienten in der Nacht. Es gibt aber, gerade in den

größeren Kliniken, Intensivstationen mit einem Personalschlüssel, der spürbar

höher liegt, und andere, die im Rahmen eines abgestuften Versorgungskonzeptes

auch darunterliegen können. „In seiner jetzigen Form ist die Verordnung viel zu

ungenau“, so Schüttig weiter. Intensivstation sei nicht gleich Intensivstation.

In dem einen Bereich würden schwerstkranke beatmungspflichtige Patienten

behandelt, in dem anderen Bereich würden beispielsweise Patienten behandelt,

die nach einem operativen Eingriff lediglich für wenige Stunden überwacht

werden müssen. Der notwendige Personaleinsatz unterscheidet sich entsprechend

des individuellen Behandlungsbedarfes ganz erheblich – je nachdem, ob die

Patienten bei Bewusstsein oder im Koma sind, orientiert oder desorientiert,

mobil oder immobil.



Beabsichtigte Steigerung der Versorgungsqualität mehr als fraglich

Die Versorgungswirklichkeit wird in der Verordnung nicht berücksichtigt,

sondern der tages- und schichtgenaue Nachweis des Betreuungsschlüssels auf

jeder einzelnen Station – völlig unabhängig vom tatsächlichen

Versorgungsaufwand – festgeschrieben. Damit schwanken ab Januar die

Intensivkapazitäten der Krankenhäuser mit den akuten Krankheitsverläufen der

Pflegenden auf den Stationen. Wird in einer Schicht ein Beschäftigter mehr

krank als durchschnittlich vorgesehen, müssen zwei bis drei Patienten verlegt

werden. „Es ist zweifelhaft, ob sich auf diese Weise die Qualität und

Sicherheit in der Patientenbehandlung verbessern lässt“, so der AKG

Vorstandsvorsitzender Bracht.



Regelung verschärft den Fachkräftemangel

Zudem suggeriert die Verordnung, dass die Krankenhäuser lediglich zusätzliche

Stellen in der Pflege schaffen müssten, um die neuen Anforderungen zu erfüllen.

AKG Geschäftsführer Schüttig: „Dies ist mitnichten so: Nach unserer

Einschätzung gibt es die benötigten Fachkräfte schlichtweg nicht auf dem

Arbeitsmarkt.“ Selbst durch eine weitere Intensivierung der bereits großen

Anstrengungen der AKG-Häuser im Bereich der Ausbildung und in

Weiterqualifikation ist es nicht möglich, zu einer kurzfristigen Entlastung zu

kommen. Um eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter anrechnungsfähig für die

Pflegepersonaluntergrenzenverordnung qualifizieren zu können, ist nicht nur

eine dreijährige Krankenpflegeausbildung erforderlich, sondern zusätzlich eine

zweijährige Fachweiterbildung in Intensivpflege.



Gegenfinanzierung entpuppt sich als Mogelpackung

Neben den kritischen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die

Versorgungsqualität spielt auch der Aspekt der Finanzierung eine wesentliche

Rolle. Schließlich werden den Krankenhäusern durch den Wegfall des

Pflegezuschlags zunächst rund 500 Mio. € Finanzmittel entzogen. Hiervon fließt

nur ein Bruchteil über die Finanzierung neuer Pflegestellen zurück in die

pflegerische Versorgung. Voraussetzung hierfür wäre jedoch, dass die neu

geschaffenen Stellen auch mit qualifiziertem Pflegepersonal besetzt werden

könnten. In der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt ist dies jedoch nicht bis zum

Beginn des Jahres 2019 realisierbar. De facto wird damit für 2019 die

Finanzierung der Pflege in den Krankenhäusern nicht verbessert, sondern

verschlechtert. Auch die politische Zusage, dass die Mehrbelastung durch die

Tarifvereinbarungen, die bereits in 2018 anfallen, refinanziert werden sollen,

ist bis heute nicht umgesetzt. Entsprechend laut und kritisch meldet sich der

AKG Vorstandsvorsitzende Bracht warnend zu Wort: „Wer mehr Geld für die Pflege

verspricht, das dann aber in der Realität nicht im Krankenhaus ankommt,

verschärft die ohnehin schwierige Situation in der Pflege zusätzlich.“ Um nicht

in eine kritische Versorgungssituation Anfang 2019 zu geraten, fordert die AKG

deshalb, das Inkrafttreten der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung zu

verschieben und das Regelwerk noch einmal an die Realitäten in den deutschen

Krankenhäusern und auf dem Arbeitsmarkt anzupassen. Hierfür steht die AKG mit

Ihrer umfassenden Expertise aus den Arbeitskreisen der versammelten

Großkrankenhäuser als konstruktiver Gesprächspartner und mutiger Partner im

Sinne einer zukunftsfähigen Gestaltung der Versorgung bereit.