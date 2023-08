Pflegeverbände der DACH-Region veröffentlichen Positionspapier (DBfK).

Ein gemeinsames Positionspapier vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), dem Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) und dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) wurde heute in allen drei Ländern der DACH-Region veröffentlicht. Die drei Verbände fordern darin nachhaltige Verbesserungen für die Pflegeberufe.

Gesundheitsschutz, psychologische Beratungs- und Begleitungsangebote, Priorität

bei der Impfung, ausreichende Versorgung mit Schutzmaterialien: Das sind die

zentralen Forderungen für die Zeit der Pandemie, die von den drei Verbänden

gestellt werden. „Dies sollte eigentlich selbstverständlich sein“, sagt DBfK-

Präsidentin Christel Bienstein. „Wir sehen aber immer noch, dass das nicht überall

sichergestellt ist, obwohl seit Beginn der Pandemie immer wieder darauf

hingewiesen wird.“ Es müsse aber auch über die aktuelle Pandemie hinausgedacht

und Verbesserungen für die Pflegeberufe auf den Weg gebracht werden.

Die beruflich Pflegenden leisteten seit nun einem Jahr Außerordentliches und seien

dabei in allen Versorgungsbereichen über die Maßen durch die Pandemie belastet,

so die Verbände. „In Deutschland muss noch in dieser Legislatur etwas passieren,

das die Berufsbedingungen nachhaltig verbessert und das Gesundheitssystem auf

die nächsten Pandemien vorbereitet“, so Bienstein weiter. „2021 ist ein Super-

Wahljahr. Die Pflege- und Gesundheitspolitik wird sicher nicht nur für die

beruflich Pflegenden ein Wahlkriterium sein. Die Bundestagswahl sollte zur

Pflegewahl werden, wenn wir die Versorgung in Zukunft sicherstellen wollen.“

Quelle: DBfK, 22.02.2021