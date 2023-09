Planungssicherheit: Dringender Appell der Berliner Krankenhäuser an Land und Bund

Planungssicherheit für medizinische Leistungsfähigkeit - Dringender Appell der Berliner Krankenhäuser an Land und Bund (Pressemitteilung).

Die Kliniken der Stadt sind hochbelastet und haben ihren Regelbetrieb mancherorts komplett herunterfahren müssen. Diese enorme Belastung wird die gesamte Dauer der Krise noch fortdauern und kann sich mit der Mutation des Virus noch einmal erheblich verschlimmern. Für 2021 benötigen wir einen breiten finanziellen

Rettungsschirm und schnell Planungssicherheit, keine Flickschusterei für ein paar Wochen“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG.

Die Herausforderungen sind groß und die Gründe dafür sind bekannt: Planbare

Behandlungen und Eingriffe müssen verschoben werden. Durch Hygienemaßnahmen und

durch den Ausfall von Personal kann in allen Krankenhäusern auf lange Sicht

kein Regelbetrieb gefahren werden. Hinzu kommen Mehrkosten durch die Versorgung

von Covid-19 Patient/-innen und Erlösausfälle in anderen Versorgungsbereichen

wie etwa Ambulanzen. Zwar ist es mit großer Anstrengung auf Landesebene

gelungen, dass alle Notfallkrankenhäuser in der aktuellen, bis Ende Januar

geltenden Regelung inbegriffen sind. Diese Regelungen gelten aber immer nur für

ein paar Wochen, es besteht keine Planungssicherheit. Es ist auch nicht

erklärbar, warum andere Häuser nicht im Rettungsschirm-Paket inkludiert sind,

zumal auch diese infolge der Landesverordnung Kapazitäten freihalten müssen, um

bei der Versorgung der COVID-19-Patient/-innen zu unterstützen. Die

Bundesvorgaben konterkarieren die Bemühungen des Landes, die Belastungen der

zweiten Welle auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Die Krankenhäuser

benötigen dringend sichere Zusagen und grundsätzliche Hilfe, um nicht in

Liquiditätsprobleme und wirtschaftliche Schieflagen zu geraten, wenn man sie am

meisten braucht.

„Eine Sicherung für wenige Wochen, wie sie nun von Bundesgesundheitsminister

Spahn vorgeschlagen wird, ist in der Krise nicht akzeptabel. Solche Regeln auf

Wochensicht führen zu Unsicherheit in den Krankenhäusern und nicht zu einer

Stabilität, wie sie von der Gesundheitsversorgung derzeit sicherzustellen ist.

Jeder weiß, dass die Krise Ende Februar nicht beendet sein wird. Wir brauchen

einen sicheren Plan für 2021“, so Marc Schreiner. „Nur, wenn jetzt solide

nachgebessert wird, und zwar für das gesamte Jahr, können wir in den kommenden

Monaten das Leistungsversprechen vollständig einlösen. Im Frühjahr 2020 wurden

weitreichende Beschlüsse gefasst, die dann Ende September ausgelaufen sind, als

ob die Pandemie beendet wäre. Erst Mitte November kam eine Alternative, die der

zweiten Welle nicht gerecht wird, weil zahlreiche Krankenhäuser ausgeschlossen

sind.“

Die Krankenhausgesellschaften haben mit einem Appell zur Absicherung der

medizinischen Leistungsfähigkeit Vorschläge erarbeitet (s. Anlage): Alle

Kliniken erhalten eine Liquiditätshilfe, die sich am konkreten

Leistungsgeschehen und der damit verbundenen Erlöslage der einzelnen Häuser

orientiert. Um negative Leistungsanreize und vermeintliche Überzahlungen

auszuschließen, wird vorgeschlagen, für alle Krankenhäuser verpflichtend Ende

2021 einen Ganzjahresausgleich durchzuführen. Die Liquiditätshilfe und – wie

bereits für das Jahr 2020 – auch der Ganzjahresausgleich sollten von den

gesetzlichen Krankenkassen und nicht vom Steuerzahler aufgebracht werden. Nur

so kann die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser in 2021 sichergestellt

werden.

Quelle: Pressemitteilung, 19.01.2021