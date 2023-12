Politiker sagen der Berliner Krankenhausgesellschaft Unterstützung zu (BKG).

Die Berliner Krankenhäuser haben heute mit den Spitzenkandidaten/-innen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin über die Zukunft der Krankenhausversorgung diskutiert. Vorab hatten die Kliniken sich gesundheitspolitisch positioniert. Für die Pflege werden mehr Zeit für Patienten/-innen durch

Entbürokratisierung, mehr Tempo bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildung

angemahnt. Finanziell fordern die Kliniken eine Deckung des Investitionsbedarfs

und Bundesprogramme mit Förderschwerpunkten wie Digitalisierung und

Nachhaltigkeit, um zu Modernisieren und Anreize für energieeffizientes Bauen zu

schaffen.

Schwerpunkt der Diskussion mit den Kandidaten/-innen war die Frage, welche

politischen Weichen für eine gute und weiterhin qualitativ hochwertige

Versorgung gestellt werden müssen. In der neuen Legislaturperiode müssen

Politik und Verwaltung faire Rahmenbedingungen schaffen, in welchen

Krankenhäuser ihren wichtigen Versorgungsauftrag qualitativ hochwertig, modern

und nachhaltig erfüllen können. Im Zentrum der Diskussion standen Maßnahmen für

eine dringliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und die

Notwendigkeit, den Investitionsbedarf der Krankenhäuser endlich zu decken.

„Die Berliner Krankenhauslandschaft setzt sich aus verschiedenen Trägern

zusammen: Neben der Universitätsmedizin und dem kommunalen Krankenhauskonzern

gibt es wichtige leistungsstarke Kliniken in kirchlicher, freigemeinnütziger

und privater Trägerschaft. Diese Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor, den Berlin

auch in Zukunft pflegen muss. Die besondere Leistungsfähigkeit gründet sich

dabei insbesondere auf über 50.000 Beschäftigte in den Kliniken, die hoch

engagiert sind und auf eine innovative, effiziente und auch forschungsstarke

Organisation der Krankenhausversorgung. Kliniken und auch die Bevölkerung

wollen, dass diese wertvollen Strukturen modern und zukunftssicher aufgestellt

werden“, so Brit Ismer, Vorstandsvorsitzende der Berliner

Krankenhausgesellschaft (BKG).

„Wir haben in Berlin begriffen, dass wir gemeinsam noch mehr erreichen können.

Deswegen hat das viel gelobte Save-Konzept in der Coronavirus-Pandemie

funktioniert und deshalb bauen wir mit #PflegeJetztBerlin an besseren

Arbeitsbedingungen und mehr Pflegekräften für eine starke Pflege 2030 –

gemeinsam mit allen Trägern, Partnern und Verbänden. Die Lösung des

Fachkräftemangels in der Pflege, eine moderne, vernetzte stationäre Versorgung

und faire Bedingungen für Krankenhäuser müssen ganz oben auf der Agenda aller

Parteien stehen. Die BKG hat mit der Diskussion #StarkeKrankenhäuser ihre

Forderungen nach Veränderungen und mehr Unterstützung der Krankenhäuser

erneuert. Jetzt muss Politik liefern“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der

BKG.



Die Spitzenkandidaten/innen und Diskussionsteilnehmer/innen haben der BKG vorab

Zitate zu verschiedenen Themenbereichen zur Verfügung gestellt:



Pflege/Fachkräftesicherung

Franziska Giffey, SPD: „Das professionelle Gesundheits- und Pflegepersonal ist

das Rückgrat für eine bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung. Um dem

spürbaren Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben wir unter anderem gemeinsam

mit der Berliner Krankenhausgesellschaft sowie den Kassen den „Berliner Pakt

für die Pflege“ geschlossen. Die Arbeitsbedingungen von Lehrkräften müssen

attraktiver gestaltet werden, damit sich mehr Menschen entscheiden, die

Fachkräfte von morgen auszubilden. Entscheidend ist, das Berufsfeld dauerhaft

attraktiv zu machen. Das fängt bei der vergüteten, schulgeldfreien Ausbildung

an, geht weiter über ein attraktives Pflegestudium und muss sich in den

Arbeitsbedingungen und bei den Löhnen bewähren.“

Kai Wegner, CDU: „Wir brauchen ein umfassendes Personalkonzept für medizinische

und nicht-medizinische Berufe. Dabei wollen wir Ausbildungskapazitäten stärker

fördern. Außerdem wollen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser

bezahlen, sie bei der Wohnraumbeschaffung unterstützen und flexible

Arbeitszeitmodelle etablieren.“

Bettina Jarasch, Bündnis 90/Die Grünen: „Krankenhausträger wie Personal

verfolgen das gleich Ziel: Die bestmögliche Versorgung von Patient*innen. Dafür

müssen die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung stimmen. Das ist auch eine

politische Aufgabe auf Landes- und Bundesebene. Im aktuellen Arbeitskampf sind

gerade die zuständigen SPD-Senator*innen mit verantwortlich und können jetzt

den Kliniken das Handeln nicht allein überlassen."

Sebastian Czaja, FDP: „Seit Jahren sprechen wir darüber, dass es nicht genug

Pflegerinnen und Pfleger gibt. Wir müssen die Zukunft der Pflege sichern und

verbessern. Dafür müssen wir die Ausbildung mit Schulgeldfreiheit und besserem

Angebot an Gesundheitsfachberufen attraktiver machen. Auch Fort- und

Weiterbildung müssen vom Land übernommen werden.

Tobias Schulze, Die Linke: „Wir wollen raus aus der Spirale von Unterbesetzung

auf der einen und Flucht aus dem Pflegeberuf auf der anderen Seite. Der

Fachkräftemangel ist hausgemacht durch ein Finanzierungssystem, das auf

Einsparungen im Pflegebereich setzt. Die Feuerwehr wird auch nicht nach

Einsätzen bezahlt. Die Krankenhäuser brauchen eine neue, stabile

Finanzierungsgrundlage weg von den Fallpauschalen. Erst wenn Pflegekräfte ihren

Patient:innen gerecht werden können, werden wir sie im Beruf dauerhaft halten

können. Wir brauchen weiter eine Akademisierung in der Pflege wie das in

anderen Ländern längst Standard ist. Das würde auch die Karriereperspektiven

deutlich verbessern.“



Digitalisierung

Franziska Giffey, SPD: „Moderne und digitale Lösungen sollen in allen Bereichen

die Versorgungsqualität verbessern. Es kommt darauf an, dass Innovationen zum

Wohle der Patientinnen und Patienten schneller als bisher in der

Krankenversorgung eingesetzt werden. Gerade die Krankenhäuser in der Region

haben ein großes Potential für entsprechende „Leuchtturmprojekte“ sowohl in der

Versorgung als auch in der Forschung.“

Kai Wegner, CDU: „Die Digitalisierung bietet große Chancen für die Berliner

Krankenhäuser und den gesamten Gesundheitsstandort. Deswegen setzen wir uns für

eine vollumfängliche Umsetzung des KHZG ein. Wir brauchen zum Wohle von

Patienten und Mitarbeitern mehr digitale Lösungen und eine moderne Ausstattung

der Krankenhäuser. Dokumentationsprozesse wollen wir durch digitale Verfahren,

wo immer es möglich ist, vereinfachen und automatisieren.“

Bettina Jarasch, Bündnis 90/Die Grünen: „Digitalisierung ist kein Selbstzweck,

sondern soll uns das Leben einfacher machen und die Versorgung verbessern. Wir

sehen viele Chancen in der Digitalisierung – in der Behandlung Einzelner, bei

der Entbürokratisierung aber auch durch die Auswertung von Datensätzen, die zu

einer verbesserten Versorgung führen kann. In Berlin arbeiten Digital- und

Gesundheitswirtschaft so eng miteinander, wie wahrscheinlich nirgendwo sonst in

Deutschland. Wir müssen unsere Krankenhäuser aber auch in die Lage versetzen,

genügend Mittel für Digitalinvestitionen zu erhalten.“

Sebastian Czaja, FDP: „Machen wir Berlin zur Modellregion für digitale und

innovative Gesundheitslösungen in der Telemedizin, bei Gesundheits-Apps,

Forschung und Entwicklung sowie der Start-up-Förderung. Wir wollen

Gesundheitsversorgung, Forschung und Gesundheitswirtschaft besser miteinander

vernetzen und Klinikpersonal durch Digitalisierung entlasten.“

Tobias Schulze, Die Linke: „Die Digitalisierung ist die Chance, Bürokratie und

überbordende Dokumentationsaufgaben abzubauen. Damit diese Ziele gelingen,

braucht es Interoperabilität und gemeinsame Standards. Digitale Kommunikation

kann auch die Qualität ärztlicher Versorgung verbessern – etwa durch mehr

Austausch zwischen niedergelassenen Ärzte:innen und den Krankenhäusern. Und

nicht zuletzt bieten digitale Erfassungen und Auswertungen die Chance, die

Versorgungsforschung entscheidend voranzubringen. Dafür müssen die

Krankenhäuser aber auch entsprechend ausgestattet werden.“



Investitionen/Klinikoffensive

Franziska Giffey, SPD: „Mit der "Klinikoffensive" haben wir in dieser

Legislaturperiode eine Trendwende in der Krankenhausfinanzierung eingeläutet.

Diese wollen wir in einem 10-Jahres-Programm in der kommenden Wahlperiode

fortsetzen, damit der Investitionsstau an den Berliner Krankenhäusern

konsequent angegangen wird. Unser Ziel ist eine auskömmliche Finanzierung der

Krankenhäuser, damit sie eine qualitativ hochwertige Versorgung, tarifliche

Löhne für die Beschäftigten und eine wirtschaftliche Betriebsführung

sicherstellen können.“

Kai Wegner, CDU: „Solide finanzierte und damit zukunftssichere Krankenhäuser in

Berlin - das ist mein Ziel. Wir werden die aufgelaufene Förderlücke bei der

Investitionsfinanzierung des Landes Berlin schließen. Dadurch schaffen wir

Planungssicherheit und eine moderne medizinische Ausstattung.“

Bettina Jarasch, Bündnis 90/Die Grünen: „Die jetzige Koalition hat die

Investitionen in die Krankenhäuser deutlich erhöht. Dennoch ist der

Investitionsrückstand weiterhin sehr hoch. Wir werden deswegen die

Investitionen im Landeshaushalt weiter erhöhen. Aber auch der Bund muss die

Kommunen mehr unterstützen und mindestens befristet die Hälfte der

Investitionskosten in einer Klinikoffensive übernehmen.“

Sebastian Czaja, FDP: „Wir haben bei der Krankenhausfinanzierung eine

überkommene Trennung zwischen ambulanten und stationären Versorgungsbereichen.

Ordnen wir die Krankenhausfinanzierung neu und orientieren wir sie am

tatsächlichen Patientenbedarf. Beheben wir so den Sanierungsstau der Kliniken

und sorgen wir für eine Aufstockung des Pflegepersonals.“

Tobias Schulze, Die Linke: „Der Investitionsstau bei den Krankenhäusern Berlins

bleibt trotz der finanziellen Steigerungen in der ablaufenden Legislaturperiode

eklatant. Wir haben das Jahrzehnt der Investitionen begonnen und dürfen es

nicht nach fünf Jahren abbrechen. Im Gegenteil: wir als DIE LINKE stellen klar,

dass das Land zu seinen Verpflichtungen stehen muss und mindestens 350

Millionen Euro pro Jahr in die Kliniken investieren sollte.“



Zukunft der Versorgung

Franziska Giffey, SPD: „Gesundheit und Pflege sind Menschenrechte. Diese hohen

Güter müssen als Teil der Daseinsvorsorge geschützt werden. Es ist eine der

elementaren staatlichen Aufgaben, eine auskömmliche Versorgung sowie

vorsorglichen Gesundheitsschutz für alle sicherzustellen. Die Berliner SPD

setzt sich für ein gut funktionierendes und leistungsfähiges Gesundheitssystem

mit genügend Personal ein. Die Gesundheitswirtschaft ist für unsere

Metropolregion von immenser Bedeutung. Wir wollen sie weiterhin stärken.“

Kai Wegner, CDU: „Die Berliner Krankenhäuser benötigen gerade jetzt einen

verlässlichen Partner in der Politik. Die CDU Berlin steht für diese

Verlässlichkeit. Wir werden den Weg ebnen für eine moderne medizinische und

pflegerische Versorgung. Handlungsbedarf sehen wir u.a. im Bürokratieabbau, der

Sicherstellung der Fachkräfte und dem Ausbau der Digitalisierung.“

Bettina Jarasch, Bündnis 90/Die Grünen: „Es braucht endlich eine vernünftige

Reform der Krankenhausfinanzierung auf Bundesebene. Es muss Schluss sein mit

der auf Profitmaximierung setzenden Politik. Wir müssen weg kommen von der

reinen Logik der Fallpauschalen, wir brauchen zusätzlich eine

Finanzierungssäule, die den echten Bedarf plus einer Reservekapazität

berücksichtigt.“

Sebastian Czaja, FDP: „Machen wir Berlin zu einer echten Metropole der Medizin,

indem wir unsere Kliniken spezialisieren, zentralisieren und digitalisieren.

Dadurch schaffen wir mehr Effizienz und schlussendlich bessere Bedingungen für

Patienten und Beschäftigte gleichermaßen.“

Tobias Schulze, Die Linke: „Wir wollen eine Landesgesundheitsplanung, um das

Ineinandergreifen und die Bedarfe für stationäre, ambulante und therapeutische

Versorgung passgenau zu ermitteln und erfüllen zu können. Wir sehen bei der

psychiatrischen, aber auch sonstigen Versorgung den Ausbau von Home Treatment

und Nachsorge als bedeutend für die gesundheitliche Versorgung an. Den

öffentlichen Gesundheitsdienst wollen wir stark ausbauen, um Prävention und

Public Health erst wieder möglich zu machen. Wir wollen aus der Pandemie

lernen, unser Gesundheitssystem krisenfest zu gestalten.“



Umweltschutz/Nachhaltigkeit

Franziska Giffey, SPD: „Um unseren Umweltschutzzielen gerecht zu werden, müssen

wir alle Politikfelder konsequent auf mehr Ökologie ausrichten. Dabei kommt

gerade den öffentlichen Einrichtungen eine Vorbildfunktion zu. Auch in den

Berliner Krankenhäusern muss deshalb ein verantwortungsvoller Umgang mit

Ressourcen und Produkten gepflegt werden. Unsere Kliniken sind hier bereits auf

einem guten Weg. Die Berliner SPD wird die Kliniken in ihrer weiteren

Ausrichtung auf nachhaltige Prozesse fördern und unterstützen.“

Kai Wegner, CDU: „Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der medizinischen

Versorgung sind für die CDU Berlin ein wichtiges Thema. Wir werden den Auf- und

Ausbau der Nachhaltigkeit in Berliner Krankenhäusern engmaschig begleiten und

die Krankenhäuser dabei unterstützen, Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz

zu ergreifen. Die kreativen und innovativen Konzepte einzelner

Krankenhausträger in Berlin können dabei eine Vorbildfunktion haben.“

Bettina Jarasch, Bündnis 90/Die Grünen: „Ein Krankenhaus verbraucht im Jahr so

viel Energie wie eine Kleinstadt. Deshalb können wir mit effizienten

Investitionen richtig viel bewirken. Das haben auch die Krankenhäuser aus

eigenem wirtschaftlichem Interesse verstanden und investieren oft genau in

diese Richtung. Großartig sind die „Green hospitals“. Nicht zuletzt: Klima- und

Umweltschutz sind Gesundheitsschutz. Durch nachhaltiges Management können

Krankenhäuser neben der Versorgung einen zusätzlichen Beitrag zur Gesundheit

der Bevölkerung und der eigenen Arbeitnehmer beitragen.“

Sebastian Czaja, FDP: „Der Klimawandel ist eine der zentralen Gesundheitsfragen

des 21. Jahrhunderts. Wir wollen die Lehre, die Forschung und die Versorgung

bei der Ausrichtung auf diese Herausforderung unterstützen, um Krankenhäuser

nachhaltig zu betreiben und gleichzeitig die Resilienz gegenüber den Folgen des

Klimawandels zu stärken.“

Tobias Schulze, Die Linke: „Krankenhäuser sind große und energieaufwändige

Einrichtungen. Wir wollen unsere Krankenhäuser in den kommenden zehn Jahren

sanieren und auf einen modernen Stand von Dämmung und Energieversorgung

bringen.“

Quelle: BKG, 25.08.2021