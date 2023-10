PPR 2.0 ist unverzichtbar (Deutscher Pflegerat).

Deutscher Pflegerat fordert gesetzliche Regelung für Personalbemessung im Krankenhaus – kurz- und langfristig. Anfang März 2021 soll über eine Gesetzesinitiative zur Entwicklung eines

gesetzlich beauftragten wissenschaftlichen Instruments zur Personalbemessung im

Krankenhaus entschieden werden. Der Deutsche Pflegerat e.V. (DPR) weist auf die

dringende Notwendigkeit hin, dass ein entsprechender Auftrag seitens des

Deutschen Bundestags erteilt wird.

„Bis ein langfristig ausgelegtes Personalbemessungsinstrument vorliegt, fordern

wir nachdrücklich eine Zwischenlösung und sind der Überzeugung, dass die

Pflegepersonal-Regelung PPR 2.0 das einzige zeitnah umsetzbare Angebot dafür

ist“, sagt Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR).

„Wir erwarten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn endlich eine klare

Positionierung zu dem bereits im Januar 2020 vorgelegten gemeinsamen Vorschlag

des Deutschen Pflegerats, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und ver.di –

und zur Perspektive darüber hinaus. Neben dieser Zwischenlösung wird ein

gesetzlicher Auftrag für ein Projekt zur Entwicklung eines

Personalbemessungsverfahrens als langfristige Lösung benötigt.

Nur mit den beiden Positionierungen ‚direkt umsetzbare Zwischenlösung und

langfristig wirksame Lösung‘ geht das entscheidende Signal an die Berufsgruppe,

dass die Personalsituation in der Pflege im Krankenhaus sich spürbar und

nachhaltig positiv verbessert. Alles was bisher geschehen ist, ist mehr als in

den letzten drei Legislaturperioden davor, aber es reicht bei weitem nicht aus.

Der einzig wirksame Weg aus der jetzigen Krise ist eine verbindliche

Zukunftsperspektive und dadurch gestützt der Beginn des Personalaufbaus.“

Quelle: Deutscher Pflegerat, 01.03.2021