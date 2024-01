Professorale Irrwege (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Nach dem Irrweg der Zentralisierung irrt Professor Busse ein weiteres Mal. Diesmal geht die Annahme, dass durch eine staatliche Zuweisung von exakten klein definierten Leistungsspektren die Krankenhausversorgung besser würde, in die Irre. Gerade in der Zeit der Pandemie zeigt sich, dass die eigenverantwortliche Ausrichtung der Kliniken ein immenser

Vorteil war. Selbst Professor Busse muss zugeben, dass es gut ist, dass Deutschland so viele

Intensivbetten habe. Das ist aber genau eine Folge dieser eigenverantwortlichen

Ausrichtung“, erklärte DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum.

Dabei geht es in keiner Weise darum, dass alle Krankenhäuser alles machen.

Diese platte populistische Behauptung ist schon lange nicht mehr

Lebenswirklichkeit in den Kliniken. „Gerade in der von Professor Busse

angesprochenen Krebstherapie ist Zentrenbildung und Kompetenzbündelung längst

Wirklichkeit. Was er aber fordert, ist eine staatlich und zentralistisch

vorgegebene Planung für Einzelleistungen je Klinik. Dies würde aber dauerhaft

zum Abbau von Intensivkapazitäten in der Fläche führen – während einer

Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, eine folgeschwere Fehlentscheidung. Die

Ergebnisse von staatlichen Gesundheitssystemen, denen Professor Busse mit

seinen Instrumentenvorschlägen das Wort redet, zeigen sich beispielsweise in

Großbritannien“, so Baum.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 05.05.2020