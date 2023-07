QuMiK-Klinikverbund positioniert sich zu gesundheitspolitischen Themen

QuMiK-Klinikverbund: Krankenhäuser stehen vor großen Herausforderung und fordern mehr Unterstützung durch die Politik (Pressemitteilung).

Aufgrund der zunehmenden Herausforderungen im Gesundheitssystem, die weit über die Pandemie hinausgehen, hat sich der in Baden-Württemberg ansässige QuMiK-Klinikverbund (Qualität und Management im Krankenhaus) zu verschiedenen gesundheitspolitischen Themen positioniert. Der

Verbund fordert mehr Unterstützung seitens der Politik, da der Reformstau im Gesundheitssystem mittlerweile oft existenzbedrohend für die Krankenhäuser geworden sei.

Im Fokus der Diskussionen stehen die drei Themen unzureichende

Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser, Pflegebudget und fehlende

Planungssicherheit sowie berufsübergreifender Fachkräftemangel.

„Die drei genannten Themen stehen beispielhaft für die sich dramatisch

verschlechternden Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser in den letzten

Jahren. Weitere Themen mit ähnlicher Wirkung und einer extensiven Steigerung

des administrativen Aufwands, Verschärfung der Planungssicherheit und Bedrohung

der finanziellen Grundlagen könnten genannt werden. Letztlich bewirkt diese

Entwicklung einen nicht strukturierten Abbau von Klinikkapazitäten und trifft

insbesondere auch leistungsstarke Krankenhäuser, die für die Aufrechterhaltung

einer flächendeckenden, guten Versorgung benötigt werden. Ein geordnetes

Vorgehen wäre der bessere Ansatz für die Zukunft der Krankenhäuser mit

entsprechenden Rahmenbedingungen und Reformen“, betont Prof. Dr. Jörg Martin,

Geschäftsführer der RKH Gesundheit.

„Die Kliniken in Baden-Württemberg benötigen dringend eine moderne und

bedarfsgerechte Krankenhausstrukturplanung sowie eine auskömmliche

Krankenhausförderung, um die Weiterentwicklung der Kliniken voran zu bringen“,

sagt Markus Heming, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe. Auch

wenn das Land Baden-Württemberg mehr Mittel bereitstelle als andere Länder,

erfülle es dennoch nicht die gesetzliche Verpflichtung, die Investitionskosten

der Krankenhäuser in vollem Umfang zu finanzieren. Laut Baden-Württembergischer

Krankenhausgesellschaft müsste die Summe der Investitionsmittel dauerhaft auf

insgesamt 750 Millionen Euro pro Jahr erhöht werden, um den laufenden

Investitionsbedarf zu decken. Gemessen an den gesamten Krankenhauskosten liegt

der Anteil, den das Land Baden-Württemberg für die Investitionen leistet, im

Jahr 2019 bei 3,9 Prozent, Tendenz rückläufig. Bereits 2006 hat eine

Expertenkommission errechnet, dass die Investitionsquote bei mindestens 10

Prozent liegen müsste.

„Bund und Länder sollen gemeinsam an einem Strang ziehen, um die immer größer

werdende Investitionslücke zu schließen und die Krankenversorgung

zukunftssicher zu gestalten“, fordert Heming. Der Bund-Länder-Pakt der neuen

Bundesregierung solle die nötigen Reformen für eine moderne und bedarfsgerechte

Krankenhausversorgung erarbeiten. Eine kurzfristig eingesetzte

Expertenkommission, die Anfang Mai von Bundesgesundheitsminister Lauterbach

berufen worden ist, solle hierfür eine Krankenhausplanung konzipieren. Wie im

Koalitionsvertrag vereinbart, sollen Empfehlungen für eine Weiterentwicklung

der Krankenhausfinanzierung vorgelegt werden. Übergeordnetes Ziel sei es,

Leitplanken für eine auf Leistungsgruppen und Versorgungsstufen basierende und

sich an Kriterien wie der Erreichbarkeit und der demographischen Entwicklung

orientierende Krankenhausplanung auszuarbeiten. Die Empfehlungen der Kommission

dienen als Grundlage für Krankenhausreformen ab dem Jahr 2023.

Matthias Ziegler, Geschäftsführer Klinikum Esslingen, schildert die aktuellen

Entwicklungen zum Pflegebudget und damit verbundener Planungsunsicherheit. Das

Pflegebudget sei mit der Zielsetzung eingeführt worden, die Pflege zu stärken

und den Krankenhäusern den Kostenanteil der Pflege vollständig zu finanzieren.

Die Budgetierung umfasst laut Gesetzgeber die "Pflege am Bett" – ohne

Konkretisierung der Berufsgruppen und Tätigkeiten. Die unscharfe Definition

lässt große Interpretationsspielräume zu und birgt für die praktische Umsetzung

ein großes Potenzial für Auseinandersetzungen zwischen den Krankenkassen und

Krankenhäusern, welche die Budgets untereinander zu verhandeln haben. Mehrere

Streitpunkte, wie zum Beispiel die Frage, welche der die Pflege unterstützenden

Mitarbeiter dem Pflegebudget zuzuordnen sind und welche Zulagen, die dem

Pflegepersonal gewährt werden, von den Krankenkassen im Pflegebudget anerkannt

werden, sind trotz mehrerer Schiedsstellenverfahren bis heute nicht

grundsätzlich geklärt. Im Ergebnis haben sehr viele Krankenhäuser in

Baden-Württemberg für 2020 noch keine Budgetvereinbarungen mit den

Krankenkassen abschließen können - für das Jahr 2021 wurde mit den

Budgetverhandlungen noch nicht einmal begonnen. Die Auswirkungen für die

Krankenhäuser sind dramatisch: Ohne eine Vereinbarung zum Pflegebudget sind

rund 20 Prozent der Kosten eines Krankenhauses nicht gedeckt. Die Kliniken

erhalten zwar zwischenzeitlich Abschlagszahlungen, die aber bei Weitem nicht

kostendeckend sind. Das belastet massiv die Liquidität der Kliniken. Eine

seriöse Wirtschaftsplanung ist damit ausgeschlossen, weil kein Klinikum die

Höhe der Ausgleiche kennt, die ihnen von den Krankenkassen nach den

Budgetverhandlungen 2020, 2021 und 2022 noch zugestanden werden.

„Gut gemeint, aber schlecht gemacht: Die Krankenhäuser sind mittlerweile seit

mehr als zwei Jahren die Leidtragenden eines Gesetzes, welches große

Unzulänglichkeiten aufweist. Vor dem Pflexit haben die Gesetze zur

Krankenhausfinanzierung eine belastbare Unternehmensplanung zugelassen. Heute

weiß man erst nach mehr als zwei Jahren, wieviel ein Klinikum für seine

geleisteten Behandlungen vergütet bekommt. Die unzureichende Definition muss

praxisgerecht nachgebessert werden. Dabei sind auch Personen zu

berücksichtigen, die zwar am Bett arbeiten, aber nicht ausschließlich“,

unterstreicht Ziegler.

Zum Thema Fachkräftemangel äußert sich Dr. Matthias Geiser, Geschäftsführer des

Schwarzwald-Baar Klinikums Villingen-Schwenningen. Bezogen auf das Pflegebudget

und die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) erklärt er: „Der

Fachkräftemangel wird nicht dadurch behoben, dass der Gesetzgeber

Betreuungsschlüssel definiert und die Kliniken es dann als Arbeitgeber ‚in

Ordnung bringen‘ sollen. Die Kliniken benötigen Rahmenbedingungen, die es

erlauben, attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und die Mitarbeiter brauchen

Rahmenbedingungen, die es ihnen erlauben, ihre Qualifikationen und ihr Können

zu Geltung zu bringen.“

Deshalb fordert Dr. Geiser entsprechende politische Maßnahmen. „Dazu gehört ein

sehr deutlicher Abbau von Bürokratie – der Aufwand dafür ist sehr hoch“, meint

er. „In jedem Krankenhaus werden in diesen Bereichen eine Vielzahl von

Pflegefachkräften eingesetzt, die am Patientenbett und im OP fehlen.“ Darüber

hinaus sollte die Überregulierung beseitigt und stattdessen Schwankungsbreiten

definiert werden. „Es muss den Krankenhäusern möglich sein, vorhandene

Ressourcen sinnvoll einzusetzen und mit einem Qualifikationsmix zu arbeiten“,

erklärt der Geschäftsführer. „Dazu zählt auch die entsprechende Finanzierung

unterstützender Leistungen und Berufe.“ Als weitere Maßnahmen nannte er unter

anderem die leichtere Anwerbung ausländischer Pflegefachkräfte mit

beschleunigten Anerkennungsverfahren.

Quelle: Pressemitteilung, 24.06.2022