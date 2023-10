Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG - Rahmenlehrpläne für den theoretischen und praktischen Unterricht in der Pflege (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 2,3 MB).

Pflegeschulen und die Träger der praktischen Ausbildungen erhalten konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung der neuen Ausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz. Berlin, 1. August 2019 Ein wichtiger nächster

Schritt zur neuen Ausbildung: Für die Anfang 2020 beginnenden neuen Pflegeausbildungen stehen die Rahmenlehr- und Rahmenausbildungspläne ab sofort zur Verfügung. Das Bundesinstitut für

Berufsbildung (BIBB) hat die Rahmenpläne heute veröffentlicht. Pflegeschulen

und die Träger der praktischen Ausbildungen erhalten damit konkrete Vorschläge

für die Ausgestaltung der neuen Ausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz.

Die Rahmenpläne wurden am 26. Juni 2019 von der Fachkommission an

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und Bundesgesundheitsminister

Jens Spahn übergeben. Im Anschluss haben beide Ministerien sie auf die

Vereinbarkeit mit dem Pflegeberufegesetz geprüft. Diese Prüfung konnte

innerhalb von vier Wochen mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden. Die

Mindestanforderungen des Pflegeberufegesetzes und der Pflegeberufe-Ausbildungs-

und Prüfungsverordnung sind in vollem Umfang erfüllt worden.

Zum Hintergrund:

Zur Erarbeitung eines Rahmenlehrplans und eines Rahmenausbildungsplans für die

berufliche Ausbildung in der Pflege wurde im November 2018 eine Fachkommission

für die Amtsdauer von fünf Jahren eingesetzt. Das Gremium besteht aus 11

ehrenamtlichen pflegefachlichen, pflegepädagogischen und

pflegewissenschaftlichen Expertinnen und Experten. Die Besetzung spiegelt die

verschiedenen Versorgungsbereiche der Altenpflege, Gesundheits- und

Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wider.

Die von der Kommission erarbeiteten Rahmenpläne enthalten konkrete Vorschläge

für die inhaltliche Ausgestaltung der neuen beruflichen Pflegeausbildungen. Sie

werden den Pflegeschulen beziehungsweise den Trägern der praktischen Ausbildung

kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Als Orientierungshilfe zur Umsetzung der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz

und der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung haben sie empfehlende

Wirkung für die Lehrpläne der Länder und die schulinternen Curricula der

Pflegeschulen. Die Länder können unter Beachtung der Vorgaben der

Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung einen verbindlichen Lehrplan

als Grundlage für die Erstellung der schulinternen Curricula der Pflegeschulen

erlassen. Die Rahmenpläne enthalten zudem umfassend Hilfestellungen für die

Umsetzung durch die Pflegeschulen und die Ausbildungseinrichtungen.

Die Rahmenpläne werden mindestens alle fünf Jahre auf Ihre Aktualität geprüft

und gegebenenfalls anpasst.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 01.08.2019