Reform der Krankenhausstruktur ist dringend nötig (AOK Baden-Württemberg).

Im Jahr 2023 sind große Finanzierungslücken in der GKV zu erwarten. Der GKV-Spitzenverband beziffert sie derzeit auf 17 Milliarden Euro. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass die geplante, wegen Corona ausgesetzte Einführung der Pflegepersonal-Regelung PPR 2.0 sowie die Übernahme der Behandlungspflege durch die GKV zusammen mit knapp neun Milliarden Euro zu Buche schlagen werden.

Das zeigt: Die Krankenhausstrukturen tragen zu einem wesentlichen Teil zur Finanzierungsproblematik bei. Warum ist das so? „Weil unser Krankenhaussystem

vor 100 Jahren entstanden ist und es heute nicht mehr in eine Zeit der

Spezialisierung und digitaler Vernetzung passt.“ So sagt es der Vorsitzende des

Sachverständigenrates für das Gesundheitswesen, Professor Ferdinand Gerlach.

Heute existieren zu viele Krankenhäuser, die qualitativ nur

unterdurchschnittliche Leistungen erbringen und deshalb zu teuer sind. Das ist

weder im Sinne der Patientinnen und Patienten noch der Steuer- und

Beitragszahler. Wir brauchen mehr leistungsfähige Zentren. Denn nicht jedes

kleine Krankenhaus kann eine qualitativ hochwertige Versorgung der regionalen

Bevölkerung gewährleisten.

[...]

Quelle: AOK Baden-Württemberg, 13.05.2022