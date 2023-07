Rückkehr zu Freihaltepauschalen für Krankenhäuser gefordert (DRK Kliniken Berlin).

DRK Kliniken Berlin sehen sich monatlichen Erlösausfällen in Höhe von über 5.000.000 Euro gegenüber. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der DRK Kliniken Berlin, Georg Baum, fordert angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen finanziellen Einschnitte bei den Krankenhausträgern ein entschiedenes Vorgehen der

Politik: „Es reicht nicht, den Schutz der Krankenhäuser vor Überlastung als oberstes politisches Ziel auszurufen. Zur Sicherung der medizinischen

Leistungsfähigkeit muss auch die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

von der Politik gewährleistet werden. Das ist mit den bestehenden Instrumenten

nicht der Fall.“ Die Konzentration auf die Versorgung der Covid-Patienten

erfordert, nicht dringliche Behandlungen zurückzustellen und führt zu massiven

Erlösausfällen. „Ähnlich wie zu Beginn der Pandemie brauchen wir jetzt wieder

eine verbindliche Zusage aus der Politik, dass kein Krankenhausträger

pandemiebedingt finanzielle Defizite befürchten muss,“ sagt der ehemalige

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ohne

defizitdeckende Ausgleiche der Pandemielasten geraten insbesondere

freigemeinnützige Krankenhäuser, die – anders als öffentliche Träger – ohne

Unterstützung aus Steuermitteln auskommen müssen, in existenzielle

Schwierigkeiten.

Allein die DRK Kliniken Berlin müssen in der aktuellen pandemischen Situation

durch abgesagte Behandlungen und die nicht ausreichend finanzierte Versorgung

von Covid-Patienten monatlich Erlösausfälle in Höhe von über 5.000.000 Euro

hinnehmen, und das unter Berücksichtigung des vom Bundestag jüngst

verabschiedeten Versorgungsaufschlages für Covid-Patienten.

„Dringend notwendig zur Erlös- und Liquiditätssicherung ist deshalb die

Rückkehr zu den Freihaltepausschalen, die die Krankenhäuser im ersten Jahr der

Pandemie erhalten hatten. Die Lage heute ist mindestens so problematisch wie

damals,“ so Georg Baum. Der Geschäftsführer der DRK Kliniken Berlin, Dr.

Christian Friese, ergänzt: „Wir nehmen unseren Versorgungsauftrag in Berlin

ernst. Die derzeitige Situation fordert von unserer Mitarbeitenden maximalen

Einsatz, diesen brauchen wir aber ebenso von der Politik.“

Quelle: DRK Kliniken Berlin, 02.12.2021