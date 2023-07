Rund 5,7 Millionen Euro Fördermittel für die DRK-Kinderklinik Siegen (MAGS NRW).

Landesregierung stärkt psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Donnerstag, 18. November 2021, in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Arnsberg

einen Förderbescheid in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro an die DRK-Kinderklinik Siegen übergeben. Die Förderung ermöglicht der Klinik die Erweiterung um stationäre und tagesklinische Betten

in Form eines großen Anbaus.

„Ich freue mich sehr, dass die DRK-Kinderklinik Siegen durch die Erweiterung

die psychiatrische Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Kreisen

Siegen-Wittgenstein und Olpe deutlich verbessert. Durch den Neubau können

zukünftig junge Patientinnen und Patienten mit schwereren psychiatrischen

Erkrankungen gut behandelt werden“, erklärte Minister Laumann bei der

Bescheid-Übergabe.

„Wir sind sehr froh und dankbar, dass die Erweiterung unserer Kinder- und

Jugendpsychiatrie durch die Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt

wird. Die Erweiterung um zusätzliche stationäre und teilstationäre Betten wird

dazu beitragen, den erheblichen Versorgungsbedarf in diesem Bereich besser

bewältigen zu können und uns als Fachklinik für Kinder und Jugendliche für die

Zukunft stärken“, erläutert Klinik-Geschäftsführer Carsten Jochum.

„Wir sehen einen stark gestiegenen Bedarf an Unterstützung für Kinder und

Jugendliche aus der Region, die zunehmend mit psychosomatischen und

psychiatrischen Krankheitsbildern wie etwa Depressionen, Ess- oder

Angststörungen unsere Hilfe suchen. Daher möchten wir uns in diesem Bereich

noch breiter aufstellen. Mit der Erweiterung der KJP in Siegen werden sich auch

für Eltern die oft unzumutbar weiten Anfahrtswege verkürzen, wenn sie ihre

Kinder besuchen wollen oder in die Behandlung einbezogen werden“, ergänzt der

Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Heiner Ellebracht.

Hintergrund:

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2021 wurden die

Förderschwerpunkte „Stärkung der geburtshilflichen Versorgung“ und „Stärkung

der Versorgung von Kindern- und Jugendlichen“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2021 ursprünglich Mittel in Höhe

von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der Vielzahl

an Anträgen ist diese Summe inzwischen um weitere knapp sechs Millionen Euro

erhöht worden, so dass insgesamt knapp 106 Millionen Euro für 24 Maßnahmen in

22 Krankenhäusern vergeben werden.

Quelle: MAGS NRW, 18.11.2021