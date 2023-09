Saarlaendische Krankenhausgesellschaft beklagt mangelnde Investitionskostenfinanzierung - IKK Suedwest aufsichtsrechtlich stoppen

Saarländische Krankenhausgesellschaft zeigt Verärgerung über Investitionskostenfinanzierung und fordert Gesundheitsministerium zu aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gegenüber der IKK Südwest auf (Pressemitteilung).

Der Vorstand der Saarländischen Krankenhausgesellschaft e.V. (SKG) hat im Nachgang zur Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019/2020 durch den Saarländischen Landtag sein Unverständnis und seinen Ärger gegenüber den Vorsitzenden der beiden Koalitionsfraktionen zum Ausdruck gebracht. Wörtlich heißt

es in dem Schreiben: Kategorie: SKG-Pressemitteilungen „Der Vorstand der Saarländischen Krankenhausgesellschaft e. V. hat mit Enttäuschung und Verärgerung die heutige Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019/20 zur Kenntnis genommen.

Obwohl wir in verschiedenen Gesprächen Ihnen und den Fachpolitikern Ihrer

Fraktion die Nöte und finanziellen Probleme der 22 saarländischen Krankenhäuser

dargestellt hatten, haben Sie es nicht vermocht, die Investitionsförderung der

Kliniken auf ein halbwegs erträgliches Niveau zu erhöhen. Auch für die

Krankenhäuser gilt: Wenn ich die Infrastruktur weiter auf Verschleiß fahre,

steigt der Investitionsbedarf deutlich an. Für eine qualitativ gute

Krankenhausversorgung wird aber eine funktionstüchtige, den heutigen

technischen Standards angemessene und auch betriebssichere Infrastruktur

benötigt. Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Investitionsgutachten

und auch die Berechnungen des „Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus“

(InEK) haben einen erheblichen Investitionsstau für unsere Krankenhäuser

ergeben.

Mit dem von der Landesregierung im Sommer beschlossenen Krankenhausplan wurden

den Kliniken im Land 600 voll- und teilstationäre Plätze zusätzlich zugewiesen.

Diese Betten können und sollen weder auf den Fluren noch auf den Dachböden der

Krankenhäuser aufgestellt werden; auch bedarf es aufgrund der Bettenausweitung

zusätzlicher Untersuchungsräume nebst medizintechnischer Ausstattung. Das löst

weiteren Investitionsbedarf aus.

All das hat offensichtlich Sie und die Mitglieder der Koalitionsfraktionen

nicht überzeugt, die Investitionsförderung wie im Koalitionsvertrag versprochen

auf 38,5 Mio. Euro im Jahr zu erhöhen.

Wir bedauern es sehr, dass Ihnen unsere Krankenhäuser so wenig am Herzen liegen

– denn wir sind überzeugt, dass an der Gesundheit der Saarländerinnen und

Saarländer nicht gespart werden darf.“

Außerdem hat der Vorstand der SKG Ministerin Monika Bachmann und Staatssekretär

Stephan Kolling aufgefordert, Ihrer Verantwortung als Aufsichtsbehörde über die

IKK Südwest nachzukommen und diese aufzufordern, die umfangreichen Klagen gegen

die saarländischen Krankenhäuser zurück zu ziehen und die rechtswidrig

vorgenommenen Verrechnungen umgehend zu erstatten.

Der Brief hat folgenden Wortlaut:

„Sehr geehrte Frau Ministerin Bachmann, sehr geehrter Herr Staatssekretär

Kolling,

in den vergangenen Wochen wurden die Krankenhäuser mit Rückforderungen

verschiedener Krankenkassen für neurologische und geriatrische

frührehabilitative Komplexbehandlungen aus den Jahren 2014 bis 2016

konfrontiert, die längst abgeschlossen und bezahlt waren. Zur Lösung des

Problems wurde im Zuge des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes eine gesetzliche

Ausschlussfrist in § 325 SGB V eingeführt, wonach die Krankenkassen ihre

Ansprüche auf Rückzahlung von bezahlten Vergütungen verlieren, wenn diese vor

dem 1. Januar 2017 entstanden sind und nicht bis zum 09. November 2018

gerichtlich geltend gemacht wurden. Demnach dürfen Krankenkassen vermeintliche

Rückforderungsansprüche aus den Jahren 2014 bis 2016 nicht mit anderen durch

das Krankenhaus erbrachten und abgerechneten Leistungen verrechnen.

Die Geschäftsstelle der SKG wurde von einzelnen Krankenhäusern darüber

informiert, dass einige Krankenkassen dennoch vermehrt Verrechnungen zum Thema

neurologische und geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlungen

vorgenommen und/oder noch vor dem 09.11.2018 Klagen bei den Sozialgerichten

eingereicht haben.

Dankenswerterweise hat am 19.11.2018 auf Einladung von Herrn Staatssekretär

Kolling eine Beratung mit den Krankenkassen und den Krankenhäusern

stattgefunden.

Am 06.12.2018 wurde in einem Spitzengespräch zwischen GKV-Spitzenverband, BMG

und DKG eine gemeinsame Empfehlung zum Umgang mit Klagen und Verrechnungen im

Zusammenhang mit der Verkürzung der Verjährungsfrist beschlossen. Eine der

wesentlichen Regelungen der Empfehlung ist der dringende Auftrag an die

Krankenkassen zu prüfen, ob eingelegte Klagen zurückgenommen bzw. Verrechnungen

zurückgezahlt werden können. Dabei sollen sich die Krankenkassen an den neuen

rückwirkenden OPS-Klarstellungen des DIMDI orientieren.

Nach Rücksprache der Geschäftsstelle der SKG mit den einzelnen Krankenkassen

gab es erste positive Signale, die auf eine Umsetzung der Empfehlung

hindeuten:

Die Knappschaft berichtete, dass sie weder Klagen eingereicht noch

Verrechnungen durchgeführt habe.

Laut vdek werden sich die zugehörigen Ersatzkassen an die Empfehlung zwischen

GKV-Spitzenverband, BMG und DKG halten.

Die AOK kündigte direkte Gespräche mit den Krankenhäusern an (ab Januar 2019),

in denen Einzelfälle diskutiert und individuelle Lösungen gefunden werden

sollen.

Von der IKK Südwest gab es die Rückmeldung, dass trotz der Unterzeichnung der

Empfehlung durch den Spitzenverband der IKK nach wie vor eine andere

Rechtsauffassung vertreten wird. Somit werden Verrechnungen und Klagen zu

Komplexbehandlungen von der IKK Südwest voraussichtlich nicht zurückgenommen.

Das Verhalten der IKK Südwest veranlasst den Vorstand der Saarländischen

Krankenhausgesellschaft e.V., Sie als zuständige Aufsicht über die IKK Südwest

dringend zu bitten, die IKK Südwest anzuweisen, sich gemäß den Empfehlungen der

Krankenkassenverbände auf der Bundesebene, der DKG und des

Bundesgesundheitsministers zu verhalten. Die betroffenen Krankenhäuser unseres

Landes werden sich ebenfalls mit dieser Forderung unmittelbar an die IKK

Südwest wenden.

Des Weiteren möchten wir Sie nachdrücklich bitten, sich auf der Bundesebene für

ein generelles Aufrechnungsverbot für die Krankenkassen einzusetzen. Aktuell

werden den saarländischen Krankenhäusern rund 40 Mio. Euro von den

Krankenkassen auf dem Wege der Verrechnung vorenthalten. So gesehen waren die

Aufrechnungen der letzten Woche für das eine oder andere Haus der Tropfen, der

das Fass sprichwörtlich zum Überlaufen gebracht hat, weil damit die Liquidität

in bedrohlichem Ausmaß geschmälert wurde. Der Landesvertrag nach § 112 SGB V,

der erst nach einer Schiedsstellenentscheidung zustande gekommen ist, sieht

keineswegs die Möglichkeit der Verrechnung vor – dennoch ist es eine gängige

Praxis der Kostenträger, die sich zudem auf eine BSG-Entscheidung aus dem Jahre

2016 berufen. Deshalb halten wir ein gesetzliches Verbot der Aufrechnung für

notwendig, um weiteren Schaden von den Krankenhäusern abzuwehren.“

Die Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. (SKG) ist der Dachverband der

Krankenhausträger im Saarland. Sie vertritt seit 1950 die Interessen der

gegenwärtig 21 öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäuser des Saarlandes

in der Landes- wie Bundespolitik und nimmt ihr per Gesetz übertragene Aufgaben

wahr. Die saarländischen Krankenhäuser versorgen jährlich stationär etwa

300.000 Patienten. Mit zusammengenommen rund 14.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sind sie einer der größten Arbeitgeber des Saarlandes.

Quelle: Pressemitteilung, 14.12.2018