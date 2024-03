Saarland: Minister lasse die Krankenhäuser im Regen stehen (SKG e.V.).

Krankenhäuser im Saarland steuern auf schwere Turbulenzen zu. Der Wegfall der in der Pandemie so wichtigen Liquiditätshilfen bringt viele Krankenhäuser absehbar in gefährliche Turbulenzen. Nachdem die Bundesregierung nach Ostermontag die Ausgleichszahlungen als Teil des Rettungsschirms ersatzlos

gestrichen hat, droht nun in vielen Kliniken ein ruinöser Sparkurs. Die Krankenhäuser im Saarland werden schmerzhafte Sparmaßnahmen umsetzen müssen, um

finanziell überleben zu können. „Über mehr als zwei Jahre haben die

Beschäftigten in den Krankenhäusern alles bis an den Rand ihrer Kräfte gegeben,

damit die Menschen in unserem Land gut durch die Corona-Pandemie kommen. Das

ging nur, weil der Bund die Liquidität der von enormen Erlösrückgängen

betroffenen Krankenhäusern bisher abgesichert hatte,“ erklärt der

Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft e.V., Dr. Thomas

Jakobs.

Durch die Corona-Pandemie seien die Belegungszahlen und damit die Erlöse für

die Kliniken massiv gesunken. Die entscheidende Rolle als Rückgrat der

Gesundheitsversorgung könnten sie deshalb nur mit der Hilfe des Rettungsschirms

gewährleisten. Das Gesundheitssystem als Daseinsvorsorge, das auch nach

Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spätestens im Herbst

mit einer neuen Corona-Welle konfrontiert sei, werde durch die Streichung des

Rettungsschirms allerdings destabilisiert.

Jakobs fordert deshalb den Minister auf, die Ausgleichszahlungen schnellstens

zu verlängern oder eine vergleichbar wirksame Lösung zu installieren.

„Krankenhäuser sind Daseinsvorsorge, die verlässliche Strukturen mit hohen

Fixkosten voraussetzt. Wer aber eine gravierende Liquiditätslücke nicht mehr

überbrücken kann, kann diese Daseinsvorsorge nicht mehr aufrechterhalten.“

Die Corona-Pandemie prägt seit mehr als zwei Jahren die Arbeit der

Krankenhäuser. Sie zu bewältigen, ist mit erheblichen personellen und

wirtschaftlichen Belastungen verbunden, eine nachhaltige Entspannung ist in

diesem Jahr nicht zu erwarten. Vor diesem Hintergrund erinnert Jakobs an die

Zusage von Minister Lauterbachs Amtsvorgänger Jens Spahn, der im Namen der

großen Koalition zugesagt hatte, dass kein Krankenhaus durch Corona in

wirtschaftliche Schieflage geraten werde. Auf dieses Versprechen hätten die

Krankenhäuser gebaut und mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das

Land durch jede der inzwischen sechs Infektionswellen gebracht. Plötzlich aber

stehe diese Zusage zur Disposition. „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

haben ihre eigene Gesundheit riskiert, das war ein hoher Preis“, betont Thomas

Jakobs. „Der widersprüchliche Kurs der Bundesregierung darf jetzt nicht dazu

führen, dass nun neben dem Patientenwohl auch noch die Arbeitsplätze in den

Kliniken gefährdet werden.“

An die designierte saarländische Ministerpräsidentin richtet Jakobs den Apell,

die Krankenhäuser im Land nicht im Regen stehen zu lassen. Wenn der Bund den

Rettungsschirm nicht mehr aufspanne, dann sei das Land gefordert, die Existenz

der 20 saarländischen Krankenhäuser zu sichern. „Es geht hier nicht nur um die

Zukunft der Krankenhausversorgung im Saarland, sondern es geht vor allem darum,

Patientinnen und Patienten gut behandeln zu können.“

Die Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. (SKG) ist der Dachverband der

Krankenhausträger im Saarland. Sie vertritt seit 1950 die Interessen von

gegenwärtig 20 öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern des

Saarlandes in der Landes- wie Bundespolitik und nimmt ihr per Gesetz

übertragene Aufgaben wahr. Die saarländischen Krankenhäuser versorgen jährlich

stationär etwa 250.000 Patienten. Mit zusammengenommen rund 13.600

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind sie einer der größten Arbeitgeber des

Saarlandes.

Quelle: SKG e.V., 21.04.2022