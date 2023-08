Sachsen-Anhalt: Tageskliniken und Reha-Einrichtungen müssen Leistungen einschränken (Landesportal Sachsen-Anhalt).

Magdeburg. Zur Verzögerung der Ausbreitung und Unterbrechung von Infektionsketten sind ab sofort und zunächst bis zum 19. April 2020 weitere Einschränkungen im Gesundheitsbereich vorgenommen worden. So werden die Leistungen von Einrichtungen, die Menschen mit Behinderungen, psychisch oder geriatrisch Erkrankte oder Pflegebedürftige tagsüber betreuen,

auf das Notwendige reduziert. Ausnahmeregelungen sollen helfen, kritische

Situationen für die Betroffenen abzufangen.

In Tageskliniken der psychiatrischen und geriatrischen Fachgebiete sind ab

sofort alle Leistungen auf das notwendige Maß zu beschränken, soweit dies

medizinisch vertretbar ist. Alle Leistungen, die nicht sofort abgebrochen

werden können, sollen in die stationäre Behandlung überführt werden.

Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderungen sowie vergleichbare ambulante

und teilstationäre Angebote der Eingliederungshilfe sind nur noch für

diejenigen dort beschäftigen und betreuten Menschen mit Behinderungen geöffnet,

die anderweitig nicht betreut werden können. Für diesen Personenkreis ist eine

Notbetreuung sicherzustellen.

In Vorsorge-​ und Rehabilitationseinrichtungen dürfen bis auf weiteres keine

Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen nach § 41 SGB V begonnen werden. Für

Patientinnen und Patienten bzw. betreute Personen, die bis 19. März 2020

Maßnahmen begonnen haben, dürfen die Maßnahmen regulär beendet werden.

In Vorsorge-​ und Rehabilitationseinrichtungen dürfen bis auf weiteres nur

Vorsorge-​ und Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen allgemeiner Heilverfahren

gem. § 40 Abs. 1 SGB V erbracht werden, die medizinisch indiziert sind. Bei den

Patienten im Heilverfahren, bei denen die Behandlung medizinisch erforderlich

ist oder deren häusliche Versorgung nicht gewährleistet ist, werden die

Maßnahme bis zum geplanten Abschluss fortgesetzt. Leistungen der

Anschlussheilbehandlung sind weiterhin zu erbringen. Sollten diese Patienten

jedoch in gutem Allgemein-​ und stabilem Krankheitszustand nach Einschätzung

des behandelnden Arztes sein, ist auch hier die vorzeitige Entlassung mit dem

Patienten zu besprechen.

In Einrichtungen, in denen Personen mit Pflegebedarf teilstationär

untergebracht und verpflegt werden können (Tages-​ und Nachtpflege), dürfen ab

sofort keine entsprechenden Leistungen mehr erbracht werden. Von dem Verbot

sind solche pflegebedürftigen Personen ausgenommen, die von Angehörigen

versorgt und betreut werden, die als in Bereichen der kritischen Infrastruktur

Beschäftigte zur Aufrechterhaltung dieser Strukturen und Leistungen

erforderlich sind – vergleichbar der Regelung zur Notbetreuung in Kita und

Schule.

Quelle: Landesportal Sachsen-Anhalt, 19.03.2020