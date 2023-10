Sachsens Krankenhäuser an der Belastungsgrenze (Krankenhausgesellschaft Sachsen).

Die Lage ist ernst, sehr ernst! Die Krankenhausgesellschaft Sachsen appelliert an die Bevölkerung, die politischen Bemühungen um eine massive Eindämmung der Coronawelle zu unterstützen. Halten Sie die Corona-Regeln der sächsischen Landesregierung ein! Die AHA-Regeln und das deutliche Reduzieren von Kontakten

sind das Gebot der Stunde! so Dr. Stephan Helm, Geschäftsführer der KGS. Angesichts der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen spitzt sich die Situation in den sächsischen Krankenhäusern weiter zu. Helm: „In einigen Krankenhäusern wird

bereits nahe an der Belastungsgrenze gearbeitet. Es sind Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter an Corona erkrankt oder in Quarantäne, die verbleibenden arbeiten

am Limit.“

Er verweist darauf, dass es für die Krankenhäuser neben der aufwendigen

Behandlung von Corona-Patienten auch um die Aufrechterhaltung eines notwendigen

Regelbetriebes und damit um die organisatorische Absicherung der gesamten

medizinischen Versorgung und der Krankenhäuser selbst geht.

Dies erfordert nach Auffassung des Krankenhausverbandes schnellstmöglich die

organisatorische und logistische Einbindung aller verfügbaren Krankenhäuser und

auch der Rehabilitationseinrichtungen in die gegenwärtige Versorgung, um die

Lage an Brennpunkten zu entschärfen.

„Die Landesregierung bitten wir dringlich, sich weiterhin entschlossen für eine

notwendige Anpassung und Nachbesserung des jetzigen „Krankenhausschutzschirms“

der Bundesregierung einzusetzen, aus dem die Mehrzahl der sächsischen

Krankenhäuser bisher ausgegrenzt ist – was deren Handlungsspielräume massiv

einschränkt!“, so Helm.

Noch sind die in Sachsen im Rahmen der ersten Coronawelle aufgebauten

regionalen Koordinierungsstrukturen in der Lage, sowohl die Versorgung von

Corona- als auch Nichtcoronapatienten zu steuern und abzusichern.

„Sollte es aber nicht gelingen, den Zustrom in die begrenzten

intensivmedizinischen Kapazitäten zu stabilisieren bzw. zu reduzieren, werden

sowohl Patienten und deren Familien, als auch medizinisches und pflegerisches

Personal in den Krankenhäusern vor existentiellen Entscheidungen stehen. Dies

gilt es zu verhindern. Das erfordert eine breite Unterstützung und Mitwirkung

aller“, mahnt Helm eindringlich.

Dabei unterstreicht er die Notwendigkeit der konsequenten Entlastung des

Krankenhauspersonals von jeglicher, gegenwärtig entbehrlicher Bürokratie. Auch

braucht es sowohl eine deutlich erkennbare Wertschätzung für deren

aufopferungsvolle Tätigkeit als auch Unterstützung bei der Absicherung

belasteter familiärer Situationen, beispielsweise durch die Aufrechterhaltung

des Schul- und Kindergartenbetriebs.

„Wir sind uns der damit verbundenen Beeinträchtigungen für das

gesellschaftliche Leben durchaus bewusst, sehen aber angesichts der erreichten

und zunehmend kritischen Inanspruchnahme der medizinischen

Versorgungskapazitäten im Freistaat Sachsen eine absolute Priorität im Schutz

und Selbstschutz der Bevölkerung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den

Krankenhäusern und in der Sicherung handlungsfähiger Versorgungsstrukturen“, so

Helm weiter.

Sein Appell: „Wir brauchen jetzt die Unterstützung aller!“

Quelle: Krankenhausgesellschaft Sachsen, 27.03.2021