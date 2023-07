Sachverständigenrat fordert mehr Strukturwandel in der Krankenhausversorgung - Monistik soll kommen

Sachverständigenrat fordert mehr Strukturwandel in der Krankenhausversorgung - Monistik soll eingeführt werden (Pressemitteilung).

Gemeinsame Pressemitteilung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung hat in seinem aktuellen Jahresgutachten 2018/19 die Weiterentwicklung des Krankenhaussektors aus ökonomischer Sicht diskutiert. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat diesen Bereich in

seinem kürzlich veröffentlichten Gutachten ebenfalls in den Blick genommen. Die

Analysen beider Räte gelangen hinsichtlich des Reformbedarfs zu weitgehend

übereinstimmenden Schlussfolgerungen. Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen

würden

den Rahmen für einen Qualitätswettbewerb im Krankenhaussektor stärken und die

Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung erhöhen.

Strukturbereinigung. Im internationalen Vergleich weist Deutschland im

stationären

Sektor nach wie vor hohe Kapazitäten auf. Im Abbau von Überkapazitäten dürften

signifikante Qualitäts- und Effizienzgewinne schlummern. Daher sehen beide Räte

weiterhin einen erheblichen Restrukturierungs- und Konsolidierungsbedarf. Die

gerade

durch den Gesetzgeber beschlossene Verlängerung des „Strukturfonds“, mit dem

Schließungen, Konzentrationen und Umwandlungen befördert werden sollen, ist

dabei

ein geeignetes Instrument. Er sollte künftig aber stärker auf den

Kapazitätsabbau konzentriert werden. Mit den Kassen vereinbarte

Sicherstellungszuschläge können den

regionalen Versorgungsbedarf berücksichtigen. Da PKV-Versicherte ebenfalls

Nutznießer der Fördermittel sind, sollten sie sich am Strukturfonds finanziell

beteiligen, entweder über einen Pflichtbeitrag oder über Steuermittel aus dem

Bundeshaushalt.

Investitionsfinanzierung. Bislang sind die Länder für die Krankenhausplanung

und

Finanzierung der nötigen Investitionen in die Krankenhäuser verantwortlich und

die

Krankenkassen übernehmen die Kosten der Behandlungen und damit des Betriebs.

Das Volumen der den Krankenhäusern von den Ländern zugewiesenen

Investitionsfördermittel ist seit Jahrzehnten rückläufig und variiert stark

über die Länder. Dadurch

gerät die Substanz der Krankenhäuser langfristig in Gefahr. Die

Krankenhausfinanzierung sollte daher vom bisherigen dualen auf ein monistisches

System umgestellt

werden. Die Investitionskosten würden dann nicht wie bislang von den Ländern,

sondern von den Krankenkassen finanziert, wobei diese Mittel aus einem

erhöhten

Steuerzuschuss an den Gesundheitsfonds stammen könnten. Zudem könnten selektive

Einzelversorgungsverträge Investitionen von Krankenhäusern, die eine hohe

Versorgungsqualität aufweisen, in stärkerem Maße fördern. Gleichzeitig wäre

dieses System weniger abhängig von der Finanzkraft der Länder und ihren

politischen Zyklen.

Leistungsvergütung. Das deutsche Fallpauschalen-System (diagnosis-related

groups, DRGs) hat die Transparenz in der Versorgung und Vergütung deutlich

erhöht

und sollte daher weiterentwickelt werden. Allerdings hat sich die Anzahl der

DRGs und

der Zusatzentgelte seit Einführung des DRG-Systems verdoppelt. Dadurch wurde

das

Vergütungssystem zunehmend verkompliziert, während die mit der

Ausdifferenzierung beabsichtigte Vergütungsgerechtigkeit umstritten bleibt. Die

ursprüngliche Intention eines pauschalierenden Systems wird damit zunehmend

untergraben. Darüber

hinaus verdeutlicht der internationale Vergleich, dass das DRG-System in

Deutschland

eine zu dominante Stellung bei der Krankenhausvergütung einnimmt und damit

einen

erhöhten Anreiz zur Leistungsausweitung bietet. Daher sollten künftig pauschale

Vergütungselemente einen höheren Anteil an der Krankenhausvergütung erhalten.

Ambulantisierung. In deutschen Krankenhäusern werden viele Behandlungen

stationär durchgeführt, die in anderen Ländern ambulant erbracht werden, ohne

die Versorgungsqualität zu kompromittieren. Dabei ist die ambulante Behandlung

typischerweise

mit geringeren Kosten verbunden. Die im deutschen Gesundheitswesen historisch

gewachsene starke sektorale Trennung betrifft unter anderem die Bedarfsplanung,

die

Vergütung, die Mengensteuerung und die Qualitätssicherung. Dadurch werden

Möglichkeiten zur Kooperation eingeschränkt, die Koordination zwischen den

beiden Sektoren erschwert sowie unterschiedliche Anreize hinsichtlich der

Auswahl und Durchführung von Leistungen gesetzt. Um die hierdurch

brachliegenden Qualitäts- und Effizienzpotenziale zu heben, sollte die

sektorenübergreifende Versorgung ausgebaut

und die Ambulantisierung vorangetrieben werden.

