Schablonenhafte Reform-Strategie geht am Versorgungsbedarf vorbei

Private Klinikträger kritisieren Eckpunkte für die Krankenhausreform (BDPK).

Nach Ansicht des BDPK verkennen die aktuellen Krankenhausreform-Pläne des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) elementare Versorgungserfordernisse. Die von der Politik selbst gesteckten Ziele würden mit den vorgesehenen Reform-Instrumenten nicht erreicht, deshalb sei eine Kurskorrektur unbedingt

erforderlich. Anlass für die in einer ausführlichen Stellungnahme zusammengefasste Kritik des BDPK ist ein Eckpunkte-Papier, das vom BMG zu den aktuellen

Bund-Länder-Gesprächen über die geplante Krankenhausreform vorgelegt wurde. Die

privaten Klinikträger bemängeln vor allem, dass die vom BMG vorgesehene

Zentralisierung von Krankenhaus-Standorten keinerlei Unterschied zwischen

urbanen und ländlichen sowie über- und unterversorgten Lebensräumen mache.

Zudem würde allein das Zählen von Fachabteilungen zur Zuordnung in die

vorgesehenen Versorgungslevel führen, Qualitätsaspekte blieben

unberücksichtigt. Die starren Versorgungslevel hätten zur Folge, dass die

Kliniken im Level 1i nicht mehr regelhaft in den Krankenhausplänen der Länder

aufgenommen wären und über keine ausreichende wirtschaftliche Existenzgrundlage

verfügen. Diese schablonenhafte Strategie würde zu großen Krankenhaus-Gebilden

in Ballungsräumen führen, während zahlreiche kleinere, bedarfsnotwendige und

leistungsfähige Kliniken geschlossen werden müssten. Das widerspreche dem

Leitgedanken der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen und sei zudem

praktisch kaum zu realisieren, da das BMG für eine solche Umstrukturierung

weder Finanzierungs- noch Umsetzungspläne habe. Diese seien jedoch

erforderlich, da es zu einer massiven Verlagerung von Behandlungs- und

Personalkapazitäten an die verbleibenden zentralisierten Krankenhäuser kommen

würde. Der BDPK fordert deshalb, die Krankenhausreform im Zusammenwirken mit

den Bundesländern am Versorgungsbedarf in den Regionen auszurichten und

bewährte Strukturen zu stärken, statt sie zu zerschlagen.

Neben weiteren inhaltlichen Schwächen der aktuellen Reformvorschläge greift der

BDPK in seiner Stellungnahme auch die verbreitete Vorstellung auf, die Kliniken

würden durch die Einführung einer Vorhaltefinanzierung von ökonomischen Zwängen

befreit. Da bisher keine zusätzlichen finanziellen Mittel vorgesehen sind und

neben der Vorhaltepauschale weiterhin ein erheblicher Fallzahlbezug bleibt,

bezweifelt der BDPK, dass dieses gut gemeinte Instrument in der derzeit

vorgesehenen Form die gewünschte Wirkung haben wird. Zudem befürchtet der BDPK,

dass noch vor Inkrafttreten der Reform hunderte Krankenhäuser wegen der

galoppierenden Inflation und der Defizitentwicklung schließen müssen. Den

drohenden ungesteuerten Strukturwandel mit zahlreichen Insolvenzen und

Krankenhausschließungen zu verhindern, sei vordringlichste Aufgabe der

Politik.

Quelle: BDPK, 24.05.2023