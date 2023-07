Schleswig-Holstein plant, Schlaganfall-Versorgungsauftrag mit unterschiedlichen Stufen auszuweisen und sieht notwendige Reform des DRG-Systems (Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren).

Anlässlich der Landtagsbefassung zum TOP Schlaganfallversorgung schnell und qualitativ hochwertig sicherstellen sowie zu den TOPs Krankenhäuser und Universitätskliniken besser unterstützen, finanzieren und nachhaltig stärken und Kliniken und Intensivstationen nachhaltig stärken betont Gesundheitsminister

Heiner Garg: „Die Krankenhauslandschaft so weiterzuentwickeln, dass die Patientinnen und Patienten stets die bestmögliche Versorgung erhalten, ist das übergeordnete Ziel. Dafür setze ich mich als

Gesundheitsminister des Landes Schleswig-Holstein mit Nachdruck auf allen

Ebenen ein. Das gilt selbstverständlich auch für die Schlaganfallversorgung.

Konkret soll die Schlaganfallversorgung in Zukunft dezidiert als

Versorgungsauftrag mit unterschiedlichen Versorgungsstufen durch die

Krankenhausplanungsbehörde – also das Gesundheitsministerium – ausgewiesen

werden. Die qualitativen, personellen und räumlichen Voraussetzungen werden

dabei im Krankenhausplan vorgegeben. Krankenhäuser, die über keinen

entsprechenden Versorgungsauftrag verfügen, sollen abgesehen von tatsächlichen

Notfallsituationen diese Leistungen nicht mehr erbringen dürfen.“

Der Minister führt aus: „Schlaganfälle stellen die dritthäufigste Todesursache

und die häufigste Ursache für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter in

Deutschland dar. Für Patientinnen und Patienten, die einen Schlaganfall

erleiden, ist es lebenswichtig, dass sie schnell und bestmöglich versorgt

werden.“ In Schleswig-Holstein bestehen bereits 13 sogenannte Stroke Units, die

durch die Deutsche Schlaganfall Gesellschaft und die

Zertifizierungsorganisation LGA Incert zertifiziert sind. Stroke Units sind auf

die Behandlung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten spezialisierte

Abteilungen. „Die spezialisierten Behandlungseinheiten tragen entscheidend dazu

bei, die Sterblichkeit der betroffenen Patientinnen und Patienten sowie

mögliche körperliche Einschränkungen bis hin zu Pflegebedürftigkeit und

Bettlägerigkeit deutlich zu reduzieren,“ so der Minister.

Nach den aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2019 werden knapp 80 Prozent der

Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein bereits in einer

zertifizierten Stroke Unit versorgt. „Um den Anteil der Patientinnen und

Patienten weiter zu erhöhen, die in einer solchen spezialisierten Abteilung

behandelt werden, wird der Versorgungsauftrag für die Akutversorgung von

Schlaganfällen zukünftig nur für diejenigen Krankenhäuser ausgewiesen, die

bestimmte strukturelle Voraussetzungen erfüllen können. Die Grundlage für die

spezialisierte Ausweisung von Versorgungsaufträgen ist das

Landeskrankenhausgesetz, das zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist“,

erläutert Garg.

Konkret ist eine gestufte Versorgungsstruktur vorgesehen, die sich an den

Zertifizierungskriterien der Deutschen Schlaganfall Gesellschaft, den

Mindestvoraussetzungen zur Abrechnung der neurologischen Komplexbehandlung des

akuten Schlaganfalls sowie den Leitlinienempfehlungen der Fachgesellschaften

orientiert. Der Minister erklärt: „Ausgewiesen werden sollen

Thrombektomiezentren, die die überregionale Schlaganfallakutversorgung

sicherstellen sollen. Vorgesehen ist, dass diese Zentren aufgrund ihrer

praktischen Erfahrungen und personellen Voraussetzungen einen

Versorgungsauftrag zur Durchführung von mechanischen Thrombektomien erhalten.

Bei diesem komplizierten und medizinisch äußerst anspruchsvollen Verfahren wird

ein Gerinnsel mit einem winzigen korbähnlichen Geflecht – einem sogenannten

Stent Retriever – im betroffenen Gefäß eingefangen und entfernt. Darüber hinaus

sollen eine regionale und eine lokale Versorgungsstufe realisiert werden. Diese

gestufte Versorgungstruktur soll eine wohnortnahe und dem Schweregrad der

Erkrankung angemessene Behandlung zum Wohle der Patientinnen und Pateinten

gewährleisten.“

Garg betont: „Krankenhäuser, die über eine Ausweisung als neurovaskuläres

Zentrum nach Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses verfügen, werden

zusätzlich im Krankenhausplan als Thrombektomiezentren ausgewiesen. Sie

erhalten ebenfalls einen Versorgungsauftrag über eine überregionale Versorgung

und zur Durchführung mechanischer Thrombektomien.“

Der Minister führt aus: „Im Rahmen der lokalen Versorgung sind zudem Tele

Stroke Units als Versorgungsalternative für ländliche Regionen möglich, in

denen die Fallzahlen für die Zertifizierung als regionale oder überregionale

Stroke Unit nicht erfüllt werden können. Die teilnehmenden Krankenhäuser sollen

in einem noch zu schaffenden Netzwerk miteinander kooperieren und so die

Versorgung sicherstellen. Für den Rettungsdienst werden zudem Kriterien und

Voraussetzungen im Rettungsalgorithmus festgelegt, die sicherstellen sollen,

dass Patientinnen und Patienten mit akutem Schlaganfall in einer für die

individuelle Behandlung geeigneten Einrichtung versorgt werden. Der Inhalt

verschiedener Rettungsalgorithmen ist aktuell bereits Bestandteil von Aus- und

Fortbildungsprogrammen. Die Krankenhausplanungsbehörde wird zudem prüfen, ob

auch Mobile Stroke Units zu einer noch besseren Versorgung beitragen können.“

Abschließend hebt Garg die Bedeutung einer Reform des DRG-Systems hervor: „Die

Schlaganfallversorgung bedarf eines hohen personellen Aufwandes, weil eine

Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Patientinnen und Patienten gewährleistet sein

muss. Dies verursacht in den spezialisierten Behandlungseinheiten hohe

Vorhaltekosten. Hierbei zeigt sich einmal mehr, dass eine Reform des

DRG-Systems notwendig ist. Das System der Fallpauschalen sollte um eine

leistungsunabhängige Basisfinanzierung ergänzt werden. Davon würden auch andere

spitzenmedizinische Bereiche mit einem besonderen Aufgabenspektrum wie die

Hochschulmedizin profitieren, denn auch hier sind außerordentliche Vorhaltungen

für Personal und medizintechnische Ausstattungen erforderlich.“

Quelle: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, 25.11.2021