Schrittweise Lockerung ist ein wichtiges Signal für die Kliniken (Pressemitteilung).

In vielen Krankenhäusern stehen die für Corona-Patienten freigehaltenen und

zusätzlich geschaffenen Intensivbetten leer, während planbare Behandlungen und

Operationen verschoben wurden. Die Betroffenen warten nun ihrerseits darauf,

endlich die notwendige medizinische Hilfe zu erhalten. Denn auch planbare

Behandlungen dürfen nicht zu weit verschoben werden.



Auch planbare Operationen dürfen nicht weiter verschoben werden

Berlin, den 20. April 2020. Ab Anfang Mai dürfen die Krankenhäuser schrittweise

wieder in Richtung Normalbetrieb gehen. „Das war Ende voriger Woche für uns ein

wichtiges Signal des Bundesgesundheitsministers nach der Vollbremsung Mitte

März. In vielen Krankenhäusern stehen die für Corona-Patienten freigehaltenen

und zusätzlich geschaffenen Intensivbetten leer, während planbare Behandlungen

und Operationen verschoben wurden. Die Betroffenen warten nun ihrerseits

darauf, endlich die notwendige medizinische Hilfe zu erhalten. Denn auch

planbare Behandlungen dürfen nicht zu weit verschoben werden.“ Darauf verweist

der Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD), Dr.

Josef Düllings.

Die Prognosen vom März hinsichtlich deutlich höherer Zahlen von

Intensivpatienten durch die Corona-Pandemie seien zum Glück so nicht

eingetroffen. Die Krankenhäuser hätten die Lage gut beherrschen können. Das sei

zwar, wie auch die Infektionszahlen bis heute zeigten, von Region zu Region

unterschiedlich, doch es habe keine wirklich extremen Überforderungen gegeben,

da auch bei erheblicher Belegung im Einzelfall weitere Kapazitäten in jedem

Bundesland zur Verfügung gestanden hätten.

Sicherstellen werden die Kliniken auch im Mai, dass Corona-Patienten und solche

mit Verdacht auf Corona-Infektion nach wie vor streng abgeschirmt von den

anderen Patienten aufgenommen und behandelt werden. Das betreffe Notaufnahmen,

Intensivbereiche, aber auch die Behandlungsteams. Damit sei ein Vollbetrieb

nach wie vor aber nicht möglich.

Der eingeschränkte Betrieb der Akutkliniken werde dann mit leichter Verzögerung

auch den Rehabilitationskliniken wieder ermöglichen, Patienten aufzunehmen.

„Fast unter dem Radar der Öffentlichkeit ist durch die Verschiebung planbarer

Operationen in den Rehabilitationseinrichtungen eine Situation entstanden, die

sich für viele gefährlich in Richtung Insolvenz entwickelt hat. Hier steht

durch die Vollbremsung in den Krankenhäusern inzwischen eine wesentliche Säule

unseres Gesundheitssystems auf der Kippe. Zumal über die finanzielle

Unterstützung derzeit noch verhandelt wird“, so Dr. Josef Düllings.

Durch den Gesetzgeber verordnete erhebliche Belegungsabsenkungen machen den

Kliniken natürlich Sorgen. Vor allem die Sicherstellung der regulären

Patientenversorgung kommt zunehmend zu kurz. Auch Notfallpatienten suchen das

Krankenhaus häufiger zu spät auf.

Zudem verweist der VKD darauf, dass die Geschäftsführungen derzeit nicht

einschätzen können, wie die finanzielle Belastung in diesem Jahr für ihre

Häuser aussieht. Die Verhandlung der Budgets nach altem Fallpauschalen-Muster,

der kleinteilig und bürokratisch ausgestaltete Schutzschirm, die Tatsache, dass

bis zu 30 Prozent der Intensivbetten weiterhin für Corona-Patienten

freigehalten werden sowie, bei einer regional vielleicht erneut aufflammenden

Erkrankungswelle, schnell wieder weiter aufgestockt werden müssten – das wird

die Verhandlungen mit den Krankenkassen nicht leichter machen.

„Hier ist tatsächlich neu zu überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, die

Finanzierungssysteme sowohl der Krankenhäuser als auch der Rehakliniken und

Pflegeheime für dieses und nächstes Jahr auszusetzen und für diese

Übergangszeit zur Selbstkostenfinanzierung zurückzukehren. So könnten

unkalkulierbare Ausfälle im Gesundheitssystem vermieden werden. Es wäre damit

auch genug Zeit gewonnen, an einem Neustart des Finanzierungssystems zu

arbeiten, das schon vor der Pandemie massiv in die Kritik geraten war“, so der

VKD-Präsident.

„Wir erleben gerade, wie wichtig Krankenhäuser, Rehakliniken und Pflegeheime

als Anker der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung sind. Eine weitere

massive Ökonomisierung dieser systemrelevanten Letztversorger sollte als No-Go

eine der Lehren aus der Corona-Krise sein. Die in vielen Ländern Europas zu

beobachtende Überökonomisierung hat zu existenziellen Schwächungen dieser

wichtigen Infrastruktur geführt und auch Menschenleben gekostet. Die Folgen

sind weitreichend und sollten für zukünftig nicht mehr auszuschließende

Großkrisen sorgfältig abgewogen werden. Die Erkenntnis ist: Wir haben uns in

trügerischer Sicherheit gewähnt.“

Quelle: Pressemitteilung, 20.04.2020