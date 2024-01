Schrittweise und verantwortungsvolle Wiederaufnahme der Regelversorgung in den Kliniken nötig (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die derzeitige Situation in den Krankenhäusern erlaubt eine vorsichtige, schrittweise Wiederaufnahme der Regelversorgung, erklärte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß. Wir erwarten von der Bundeskanzlerin, den Ministerpräsidenten und dem Bundesgesundheitsminister eine Aussage, die drastisch zurückgestellten

Krankenhausbehandlungen wieder aufnehmen zu dürfen. Die Krankenhäuser haben in den vergangenen Wochen sehr

eindrucksvoll bewiesen, dass sie in kürzester Zeit in der Lage waren, sehr

verantwortungsbewusst auf die Corona-bedingten Anforderungen zu reagieren. Wir

werden auch weiterhin die notwendigen Intensivkapazitäten ausbauen und

vorhalten. Und dies ganz unabhängig davon, ob wir schrittweise die

Regelversorgung wieder aufnehmen. Demzufolge könnte auch schnell wieder auf

eine veränderte Infektionsentwicklung reagiert werden, sollten die jetzt von

der Politik beschlossenen Lockerungen zu deutlich steigenden Infektionszahlen

führen. Die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten liegt bei rund

sieben Tagen. Das zeigt auch, wie schnell wir auf absehbar steigende

Patientenzahlen reagieren können“, so Gaß.

„Die Lage in den Krankenhäusern muss Teil der Lockerungsstrategie sein“,

fordert der DKG-Präsident. Alles was jetzt entschieden wird, muss mit

umfangreichen Tests auf Infektionen in der Bevölkerung beobachtet werden. So

können wir erkennen, wie stark die Zahl der Erkrankten ansteigt. Aus diesen

Daten lässt sich dann ablesen, mit welcher Belastung in den Kliniken im

Zeitversatz gerechnet werden muss. Wenn die Infektionslage in etwa auf dem

aktuellen Niveau verharrt, gibt es keinen Grund, weiterhin extrem hohe

Leerstände in den Kliniken zu akzeptieren.

Neben den planbaren Eingriffen sehen die Krankenhäuser vor allen Dingen eine

problematische Situation bei Notfällen, da es offensichtlich Patienten gibt,

die aus Angst vor Corona sich nicht trauen, ein Krankenhaus zu betreten um sich

dort behandeln zu lassen. „Es gibt keinen Grund notwendige Behandlungen

aufzuschieben. Der Infektionsschutz in den Krankenhäusern ist gewährleistet,

und jeder der ein Problem hat, sollte unbedingt auch ein Krankenhaus aufsuchen.

Wir haben aus Kliniken besorgniserregende Rückmeldungen, dass die Einweisungen

wegen Verdachts auf Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich zurückgegangen sind.

Und das liegt nicht daran, dass es weniger Verdachtsfälle gibt, sondern, dass

Patienten aus Angst sich gar nicht beim Rettungsdienst melden. Auch der

Umstand, dass viele niedergelassene Fachärzte ihre Praxen nicht in vollem

Umfang betreiben führt mutmaßlich dazu, dass Erkrankungen verschleppt und zu

spät erkannt werden. Wir müssen aber vermeiden, dass Angst vor dem Virus andere

Krankheiten und Todesfälle verursacht“, so der DKG-Präsident.

Viele Krankenhäuser haben planbare, nicht lebensnotwendige Operationen

aufgeschoben. Das betrifft beispielsweise Operationen an der Hüfte oder an

Kniegelenken. Viele Kliniken melden inzwischen Belegungsrückgänge von 30

Prozent und mehr. Somit haben wir rund 150.000 freie Krankenhausbetten und ca.

10.000 freie Intensivplätze. „Mit der schrittweisen Rückkehr zur

Regelversorgung würde den berechtigten Interessen von Patienten, die sonst

vielleicht noch Monate auf ihre Eingriffe warten müssten, Rechnung getragen.

Bei den Patientengruppen kann man besonders vulnerable Gruppen besonders

schützen. Dauerhaft kann man aber Eingriffe wie Bypässe oder Gelenkersatz nicht

verschieben. Wir müssen jetzt für die Krankenhäuser verantwortungsvolle

Entscheidungen treffen, um den seit Wochen wartenden Patienten gerecht zu

werden. Schon jetzt verzeichnen wir einen erheblichen Rückstau von notwendigen

Operationen und Behandlungen. Klar ist aber auch: Alles steht immer unter der

Maßgabe, dass sich die positive Tendenz bei der Entwicklung der

Infektionszahlen zu einem manifesten Trend verstetigt“, so der DKG-Präsident.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 15.04.2020