Selbstverwaltung handelt schnell - COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der GKV-Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) haben die wesentlichen Elemente des Rettungsschirmkonzepts aus dem in der vergangenen Woche beschlossenen COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz umgesetzt. Konkret geht es darum, Einnahmeausfälle auszugleichen,

zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit in Krankenhäusern sowie die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung von Ärzten und Pflegekräften zu finanzieren.

Zur Vorbereitung auf den hohen intensivmedizinischen Behandlungsbedarf und zur

Begrenzung von Infektionen sind Krankenhäuser dazu übergegangen, planbare

Behandlungen so weit wie medizinisch möglich zurückzufahren. Dies führt zu

Einnahmeausfällen in den jeweiligen Krankenhäusern. Für jeden im Vergleich zum

Vorjahr nicht behandelten Patienten erhalten diese Krankenhäuser eine

Ausgleichszahlung von 560 Euro pro Tag. Die Mittel werden von der

Bundesregierung bereitgestellt und über die Liquiditätsreserve des

Gesundheitsfonds vorfinanziert. Sie können von den Krankenhäusern über die

Bundesländer wöchentlich abgerufen werden. Zur Unterstützung des Aufbaus von

Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten sieht das

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz eine Zahlung in Höhe von 50.000 Euro für

jedes von der Landesbehörde genehmigte zusätzliche Bett vor. Diese Mittel

werden aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und damit aus

Beitragsmitteln der GKV finanziert. Das Bundesamt für Soziale Sicherung, das

den Gesundheitsfonds verwaltet, zahlt das Geld an die Bundesländer und diese

weiter an die betreffenden Krankenhäuser aus. Mit der jetzt getroffenen

Vereinbarung wird auch für diese Förderung das Verfahren für den sofortigen

Start des Mittelflusses festgelegt.

Zusätzlich zu den oben dargestellten Maßnahmen erhalten die Krankenhäuser für

jeden zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 aufgenommenen Patienten einen

Zuschlag von 50 Euro von der GKV bzw. der PKV. Damit sollen pauschal

Corona-bedingte Preis- und Mengensteigerungen – insbesondere bei der

Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung – finanziert werden.

Auch wird geregelt, dass die Krankenhäuser ab dem 1. April einen erhöhten

vorläufigen Pflegeentgeltwert zur Abrechnung ihrer Pflegekosten ansetzen

können: statt 146 Euro nun 185 Euro. Das zahlen die GKV und die PKV in ihrer

Zuständigkeit für das Pflegepersonalbudget. Im

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz ist geregelt, dass der erhöhte Betrag bei

den Krankenhäusern verbleibt, auch wenn keine Pflegepersonalausgaben in

gleicher Höhe entstanden sind.

Die Selbstverwaltungspartner stimmen überein, dass beobachtet werden muss, ob

die über diese Instrumente zur Verfügung gestellten Mittel ausreichend sind.

Dieses Monitoring wird von dem im Gesetz vorgesehenen Beirat zu leisten sein.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 03.04.2020