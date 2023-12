Senat beschließt Krankenhausplan 2020 (Senatskanzlei Berlin).

Der Senat hat in seiner heutigen Sitzung auf Vorlage von Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalayci, den Krankenhausplan 2020 des Landes Berlin beschlossen. Der Krankenhausplan 2020 wurde auf der Grundlage der Erörterung im Krankenhausbeirat und in enger Abstimmung mit

den an der Krankenhausversorgung unmittelbar Beteiligten und den Krankenhausträgern erstellt. Er ist zudem in

wesentlichen Grundzügen im Rahmen der Gemeinsamen Krankenhausplanung mit dem

Land Brandenburg abgestimmt. Pandemiebedingt konnte der ursprünglich für Ende

2020 vorgesehene Krankenhausplan erst jetzt vorgelegt werden.

Der Krankenhausplan 2020 ist in besonderer Weise an Kriterien für die

Sicherstellung einer hohen stationären Versorgungsqualität ausgerichtet. Die

Kapazitäten in Plankrankenhäusern werden weiter erhöht. Die Zahl der in diesen

Plan aufgenommenen Betten steigt gegenüber den derzeit im Krankenhausplan

aufgenommenen Betten um rund 1370 auf 23.536 Betten. Damit wird zum einen auf

das Bevölkerungswachstum in der Stadt und zum anderen auf die weiter

fortschreitende demografische Alterung reagiert.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: „Mit dem neuen Krankenhausplan schaffen wir

Planungssicherheit für die Krankenhäuser und sorgen für eine bedarfsgerechte

stationäre Versorgung der Berliner Bevölkerung unter den Bedingungen des

demografischen Wandels auch für die Zukunft. Besonders wichtig ist mir, dass

der neue Krankenhausplan eng mit dem Land Brandenburg abgestimmt ist. Dies

stärkt die bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung der Region Berlin-Brandenburg

und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.“

Quelle: Senatskanzlei Berlin, 14.09.2021