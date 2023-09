Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung SAPV werde zeitnahe neu geregelt - besonderes Augenmerk soll auf Integration der SAPV in die gesamte Palliativversorgung und auf regionalen Besonderheiten liegen (eutsche Gesellschaft für Palliativmedizin).

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) begrüßt grundsätzlich die

derzeitigen Bestrebungen, die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung

(SAPV) mittels eines Zulassungsverfahrens auf Grundlage einer

bundeseinheitlichen Rahmenvereinbarung eindeutig zu regeln. Der aktuelle Plan

sieht vor, die Bundesrahmenvereinbarung zur SAPV bis zum 30.09.2019 zu

erarbeiten. Dieses Verfahren würde – wie von vielen Verbänden gewünscht –

zeitnah dazu beitragen, die Rechtsunsicherheit der vergangenen zwei Jahre zu

beenden, betont die Fachgesellschaft.

Gleichzeitig wird sich die DGP dafür einsetzen, die in den Bundesländern

bislang sehr unterschiedliche Praxis der häuslichen Versorgung von

schwerstkranken Menschen sorgfältig dahingehend auszuwerten, welche Bedingungen

sich im Sinne einer qualitativ hochwertigen ambulanten Palliativ-versorgung

bewährt haben bzw. welcher Verbesserungsbedarf zu verzeichnen ist. Eine

wesentliche Herausforderung wird die Frage darstellen, wie regionale

Besonderheiten in der Bundesrahmenvereinbarung ausreichend berücksichtigt

werden können.

AKTUELLER STAND

Zwecks eines möglichst zügigen Inkrafttretens der Neuregelung des § 132d SGB V

zur Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) soll diese nach dem

Änderungsantrag 7 der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (s. S. 10: Artikel 7

Nummer 10a-neu) in das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) eingefügt und

damit aus dem derzeitigen Entwurf zum Terminservice- und Versorgungsgesetz

(TSVG) herausgelöst werden.

Dahinter steht ein ambitionierter Zeitplan für das PpSG, dessen erster Teil,

die öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags bereits am 10.

Oktober stattgefunden hat. Nach abschließender Beratung im Gesundheitsausschuss

des Bundestages und 2./3. Lesung im Bundestag ist der 2. Durchgang im Bundesrat

noch vor Jahresende vorgesehen (Änderungen nicht ausgeschlossen).

Zum TSVG-Entwurf hatte die DGP am 17.08.2018 Stellung genommen:

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zum Entwurf eines

Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und

Versorgungsgesetz – TSVG)

Die Notwendigkeit der Neuregelung der Vergabe von SAPV-Verträgen hatte sich als

Konsequenz aus der vom OLG Düsseldorf im Juni 2016 festgestellten Rechtslage

ergeben, s. auch DGP-Stellungnahme vom 15.02.2017:

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin „SAPV: Die

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung ist kein Wettbewerbsfeld!“

PERSPEKTIVE

Für die nächste Zukunft bedeutet dies:

Der GKV-Spitzenverband vereinbart mit den maßgeblichen Spitzenorganisationen

der Hospizarbeit und Palliativversorgung auf Bundesebene einen einheitlichen

verbindlichen Rahmenvertrag.

Jeder Leistungserbringer, der dann die Voraussetzungen des Rahmenvertrages

erfüllt, hat einen Anspruch auf Vertragsabschluss. Dies ist kein Open

House-Modell, sondern ein gesetzliches Zulassungsmodell. Da keine

Exklusivverträge vergeben werden, sind die Vorgaben des Vergaberechts nicht

anzuwenden und die Verträge müssen nicht ausgeschrieben werden.

Für Kinder und Jugendliche wird es einen eigenen Rahmenvertrag geben.

Wie weitreichend eine bundesweite Rahmenvereinbarung am Ende sein wird, steht

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft

für Palliativmedizin wird in Kürze eine Task Force SAPV einberufen mit dem

Ziel, sich vorrangig an der Ausgestaltung der bundeseinheitlichen

Rahmenvereinbarung hinsichtlich der zugrunde zu legenden Inhalte,

Qualitätskriterien, Strukturvorgaben und Vergütungsstruktur zu beteiligen.

Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Integration der SAPV in die

gesamte Palliativversorgung zu legen. Auch die Fragen nach einer

weitestmöglichen Aufrechterhaltung etablierter regionaler Strukturen und nach

der Berücksichtigung regionaler Besonderheiten werden hierbei von

herausragender Bedeutung sein.

Zum Auftakt des inhaltlichen Austausches lädt die Deutsche Gesellschaft für

Palliativmedizin (DGP) am 19. November 2018 gemeinsam mit der BAG SAPV und dem

DHPV Vertreterinnen und Vertreter der SAPV aus allen Bundesländern nach

Frankfurt ein, um einen entsprechenden Katalog notwendiger

Qualitätsanforderungen an die SAPV-Teams zu erarbeiten.

BUNDESWEITER DIALOG ZUM SAPV RAHMENVERTRAG

Quelle: eutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, 03.12.2018