St. Vincenz-Krankenhaus Datteln: Förderung der Geburtshilfe mit rund 6,8 Millionen Euro (MAGS NRW).

Förderung ermöglicht Entbindungsbereich mit hebammengeleitetem Kreißsaal. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Donnerstag, 18. November 2021 in Räumlichkeiten der Bezirksregierung Münster einen Förderbescheid über rund 6,8 Millionen

Euro an das St. Vincenz-Krankenhaus Datteln übergeben. Die Förderung erhält das Krankenhaus für einen neuen Entbindungsbereich mit hebammengeleitetem

Kreißsaal.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir

mit der Förderung einen neuen Entbindungsbereich mit hebammengeleitetem

Kreißsaal ermöglichen. Wir unterstützen damit eine integrierte Versorgung von

Mutter und Kind, durch die eine Trennung der beiden auch dann vermieden werden

kann, wenn Mutter und oder Kind einer erweiterten medizinischen Behandlung

bedürfen.“

„Zum 30-jährigen Bestehen des Perinatalzentrums Datteln, St.

Vincenz-Krankenhaus und Vestische Kinder- und Jugendklinik, können wir dank der

Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen unsere erfolgreiche Entwicklung

fortsetzen und uns mit einem innovativen Konzept weiter auf die Versorgung von

Mutter und Kind fokussieren. Unsere Dienst-Beleghebammen freuen sich darauf, in

diesem Zusammenhang nun das Projekt hebammengeleiteter Kreißsäle für die

physiologische Geburt einführen zu können. Die geburtshilfliche Versorgung im

Versorgungsgebiet 8 wird dadurch langfristig gestärkt“, sagt Wolfgang Mueller,

Geschäftsführer Vestische Caritas-Kliniken GmbH.

Hintergrund:

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2021 wurden die

Förderschwerpunkte „Stärkung der geburtshilflichen Versorgung“ und „Stärkung

der Versorgung von Kindern- und Jugendlichen“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2021 ursprünglich Mittel in Höhe

von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der Vielzahl

an Anträgen ist diese Summe inzwischen um weitere knapp sechs Millionen Euro

erhöht worden, so dass insgesamt knapp 106 Millionen Euro für 24 Maßnahmen in

22 Krankenhäusern vergeben werden.

Quelle: MAGS NRW, 18.11.2021