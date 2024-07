Städtetag mahnt Gesundheitsreform in Hessen an (Pressekonferenz).

Der Hessische Städtetag hat im Rahmen seiner Pressekonferenz zu Jahresbeginn eine Gesundheitsreform in Hessen angemahnt. Nicht nur die Pandemie hat gezeigt, dass die Strukturen im Gesundheitsbereich bedarfsgerecht fortentwickelt und optimiert werden müssen. Die Krankenhäuser in Hessen befinden sich in einem Zustand, in dem sie dringende

Hilfe des Bundes und des Landes erwarten dürfen. Die seit Jahren bestehenden Finanzierungsdefizite müssen aus Sicht der Städte endlich ausgeglichen werden“, sagt der Präsident des Hessischen Städtetages, der

Fuldaer Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, anlässlich der Pressekonferenz

des Kommunalen Spitzenverbandes zum Jahresbeginn.

Statement des Präsidenten auf dem youTube-Kanal des Hessischen Städtetages

Schon lange finanzieren alle Kommunen über Umlagen einen erheblichen Teil der

Krankenhausinvestitionen mit. Darüber hinaus steuern Kommunen, die selbst

Krankenhausträger sind, über den Defizitausgleich erhebliche Mittel bei, um das

kommunale Krankenhaus mit seinem umfassenden Leistungsangebot für alle Fälle

und Notfälle am Netz zu halten. Damit finanzieren die Kommunen das bestehende

Defizit, weil einerseits die Länder ihrer Investitionsverpflichtung nicht

nachkommen und andererseits keine vollumfängliche Refinanzierung der dringend

erforderlichen Leistungen durch das ausschließlich auf Leistungsmengen

ausgerichtete bundeseinheitliche Vergütungssystem gewährleistet wird.

"Zugleich fordern wir eine Krankenhauskonferenz in Hessen als Startpunkt für

eine umfassende Krankenhausentwicklungsplanung“, sagt Dr. Wingenfeld weiter.

"Die Gesundheitsstrukturen in Hessen müssen optimiert, die Zusammenarbeit

fortentwickelt und die Infrastruktur den aktuellen Bedarfen angepasst werden.“

In diesem Rahmen wollen die Städte mit allen Beteiligten auch perspektivisch

prüfen, ob die verhältnismäßig kleinteilige Sicherstellung der

Krankenhausversorgung durch Städte und Landkreise der heutigen

Versorgungssituation und -notwendigkeit noch gerecht wird.

Quelle: Pressekonferenz, 07.01.2022