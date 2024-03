Starke Krankenhauslandschaft im Saarland notwendig (Presseaussendung).

Die Pandemie hat gezeigt, dass eine starke Krankenhauslandschaft im Saarland notwendig ist und dass die Investitionen in die Strukturen zum Erhalt der Krankenhäuser allen Saarländerinnen und Saarländern zugutekommen, betonte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger bei

einem Gespräch mit den Mitgliedern des Betriebsrats im SHG-Klinikum Merzig. Die Mitarbeitervertretung hatte Rehlinger

eingeladen, um auf die Bedeutung des Krankenhausstandortes Merzig für die

Menschen im Landkreis und den angrenzenden Regionen hinzuweisen und sie zu

bitten, sich weiterhin für den Erhalt des Klinikums und seiner 950

Beschäftigten einzusetzen.

Mit dem geplanten Ersatzneubau auf dem Gelände des Klinikums sowie dem Bau des

SHG-Klinikums Hochwald, das an den Standort Merzig gekoppelt werden soll, will

die Landesregierung zukunftsfähige Strukturen schaffen, damit die medizinische

Versorgung auch im Nordsaarland sichergestellt bleibt, machte Rehlinger

deutlich.

Betriebsratsvorsitzende Ursula Meister hob auch die Rolle des Klinikums als

großer Ausbilder in unterschiedlichsten Fachberufen hervor. Mit derzeit 170

Auszubildenden leiste es einen wichtigen Beitrag für den Berufsstart junger

Saarländerinnen und Saarländer. Der Betriebsrat dankte Ministerin Rehlinger und

in ihrer Begleitung der Landtagsabgeordneten Martina Holzner für den Besuch,

der die Wertschätzung für den Krankenhausstandort Merzig und die Arbeit der

Beschäftigten zeige und hofft auch in Zukunft auf die Unterstützung.

Quelle: Presseaussendung, 08.03.2022