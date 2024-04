Startschuss am 1. September 2022: Der neue Krankenhausplan für Nordrhein-Westfalen wird umgesetzt

Der neue Krankenhausplan ermöglicht es dem Land NRW künftig, die Krankenhausstrukturen aktiver zu gestalten (Medienmitteilung).

Gesundheitsminister Laumann stellt gemeinsam mit Akteuren des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesens das weitere Verfahren zur Umsetzung der neuen Krankenhausplanung vor. Mit der Veröffentlichung des neuen Krankenhausplans NRW 2022 hat das Land die Voraussetzungen für eine nachhaltige Stärkung der

Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Im nächsten Schritt beginnen in Kürze die regionalen Planungsverfahren.

Arbeit, Gesundheit und Soziales

Mit der Veröffentlichung des neuen Krankenhausplans NRW 2022 hat das Land die

Voraussetzungen für eine nachhaltige Stärkung der Krankenhauslandschaft in

Nordrhein-Westfalen geschaffen. Im nächsten Schritt beginnen in Kürze die

regionalen Planungsverfahren. Im Rahmen dessen wird entschieden, welches

Krankenhaus künftig konkret welches Leistungsspektrum anbietet. Die

entsprechenden Vorbereitungen hierfür sind nun abgeschlossen. Startschuss für

die praktische Umsetzung in den Regionen ist der 1. September 2022.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärt: „Als bevölkerungsreichstes

Bundesland werden wir in Nordrhein-Westfalen einen innovativen und

zukunftsorientierten Krankenhausplan umsetzen. Wir halten uns an unser

Versprechen und nehmen unsere Verpflichtung als Land ernst, die bestmögliche

Versorgung für alle Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Mit der

Umsetzung der neuen Krankenhausplanung wird die stationäre Versorgung deutlich

gestärkt – sowohl in der Grund- als auch in der Spezialversorgung. Zugleich

wird die Qualität gesichert: Wenn ein Krankenhaus eine Leistung anbietet,

können die Bürgerinen und Bürger sicher sein, dass das Krankenhaus ausreichend

Erfahrung in diesem Bereich hat.“

Das Umsetzungsverfahren wurde heute im Landesausschuss für Krankenhausplanung

vorgestellt: Die Krankenhäuser erhalten am 1. September 2022 umfangreiche

Informationen und Unterlagen für das Verfahren, damit sie sich sorgfältig

vorbereiten können. Am 17. Oktober 2022 werden die Bezirksregierungen die

nordrhein-westfälischen Krankenhäuser zu Verhandlungen mit den Krankenkassen

über regionale Planungskonzepte auffordern. Ab diesem Zeitpunkt können die

Krankenhäuser die dafür nötigen Unterlagen digital in einer eigens dafür

bereitgestellten Datenaustausch- und Analyseplattform einstellen. Die

Verhandlungen zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen starten dann ab

dem 17. November 2022. Sie sind grundsätzlich spätestens nach sechs Monaten

abzuschließen. Danach übernimmt die jeweilige Bezirksregierung die

Verfahrensleitung und bezieht dann auch weitere Beteiligte auf regionaler und

überregionaler Ebene mit ein. Abschließend entscheidet das Ministerium über die

Versorgungsaufträge.

Sowohl bei der Erstellung der neuen Rahmenvorgaben als auch beim Verfahren für

die praktische Umsetzung in den Regionen haben die Akteure des

nordrhein-westfälischen Krankenhauswesens intensiv mitgewirkt. Der fachliche

Zuspruch bestätigt, dass Nordrhein-Westfalen als bundesweiter Vorreiter einen

mutigen und richtigen Schritt geht.

Ingo Morell, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW),

erklärt: „Wir müssen in den konkreten Planungsgesprächen vertretbare regionale

Lösungen für die Krankenhäuser finden. Das gibt die neue Systematik durchaus

her. Denn eine hochwertige medizinische Versorgung der Patientinnen und

Patienten setzt gesunde Klinik-Strukturen voraus. Das bedeutet, dass wir

überall im Land über leistungsfähige und wirtschaftlich stabile Krankenhäuser

als elementare Daseinsvorsorge verfügen. Die neue Krankenhausplanung für NRW

kann und wird aber nur gelingen, wenn das Land für die nun bevorstehenden

Veränderungsprozesse ausreichende Finanzmittel bereitstellt. Unsere Forderung

bleibt, dafür einen mit mindestens zwei Milliarden Euro ausgestatteten

Krankenhausstrukturfonds für die kommenden fünf Jahre bereitzustellen.“

Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein, erklärt: „Wichtig ist jetzt,

dass sich die stärkere Spezialisierung einzelner Kliniken nicht negativ auf die

Weiterbildung des ärztlichen Nachwuchses auswirkt. Damit die jungen Kolleginnen

und Kollegen auch in Zukunft umfassend und in der ganzen Breite ihres Faches

weitergebildet werden können, müssen verbindlich und trägerübergreifend

Weiterbildungsverbünde zwischen Kliniken der Spezial- und der Regelversorgung

geschaffen werden.“

Dr. Johannes Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, erklärt:

„DRG-System und fehlende Detailplanungen haben benachbarte, konkurrierende

Krankenhäuser oft genug in ein Wettrüsten getrieben. An dessen Stelle müssen

regionale oder wohnortnahe Versorgungskonzepte treten, damit knappe Ressourcen

wie Personal und Investitionsmittel für die Patienten eingesetzt werden können:

keine Konkurrenz, sondern Kooperation! Diese kooperativen Versorgungskonzepte

müssen gefördert, wirtschaftliche und juristische Barrieren überwunden werden.

Der neue Krankenhausplan soll wohnortnahe Grundversorgung auf der einen Seite

und sinnvolle Spezialisierung auf der anderen Seite gerade auf regionaler Ebene

wieder in Einklang bringen.“

„Mit der jetzt anstehenden Umsetzung zur neuen Krankenhausplanung in

Nordrhein-Westfalen wird die dringend erforderliche Kehrtwende eingeleitet.

Gemeinsam sollten jetzt alle Beteiligten die Chance nutzen, eine

zukunftsfähige, qualitäts- und patientenorientierte Krankenhausstruktur im Land

zu entwickeln. Durch Spezialisierung und Leistungskonzentration wird die

Behandlungsqualität gestärkt und der Ressourceneinsatz optimiert. Die Patienten

müssen darauf vertrauen können, dass Behandlungen nur dort erfolgen, wo die

bestmöglichen Voraussetzungen dafür gegeben sind“, sagt Tom Ackermann,

Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest.

„Unser Ziel war und ist klar: Wir wollen, dass alle Menschen Zugang zu einer

optimalen Krankenhausbehandlung haben. Mit der Krankenhausplanung in

Nordrhein-Westfalen haben wir ein hervorragendes Instrumentarium entwickelt,

das wir nun umsetzen, um so die Qualität der Versorgung weiter zu verbessern.

Dadurch ändern sich Versorgungsschwerpunkte und Rollen vieler Kliniken. Eine

flächendeckende Versorgung bleibt aber – gerade in ländlichen Regionen – ein

unverrückbarer Eckpfeiler“, sagt Matthias Mohrmann, Vorstandsmitglied der AOK

Rheinland/Hamburg.

„Die neue Krankenhausplanung bietet die Chance, dass sich über eine

Konzentration der Leistungsangebote das knappe Fachpersonal besser auf die

benötigten Krankenhausstandorte verteilt als bisher. Damit könnte der

Fachkräfteknappheit intelligenter begegnet werden als bisher und es wäre zum

deutlichen Wohl der Patienten“, sagt Dirk Ruiss, Leiter der vdek

Landesvertretung NRW.

Ludger Risse, stellvertretender Vorsitzender des Errichtungsausschuss

Pflegekammer NRW: „Die knappe Ressource Pflege muss zielgenau eingesetzt

werden. Qualifizierte Pflegefachpersonen sind unverzichtbar, um die klinische

Versorgung der Patienten mit hochwertigen pflegerischen Leistungen zu

gewährleisten. Das gilt für alle Fachdisziplinen gleichermaßen. Durch die

Beteiligung der Pflege an der Krankenhausplanung ergibt sich die Chance, analog

zu ärztlichen Qualitätskriterien, mittelfristig auch pflegerische Vorgaben zum

Beispiel für fachbezogene Qualifikation der Pflegefachpersonen zu

implementieren.“

„In vielen Regionen gibt es bereits Überlegungen und Gespräche über eine

sinnvolle Weiterentwicklung der Strukturen“, erläutert Minister Laumann. „Ich

wünsche mir, dass die Partner daran in den Verhandlungen konstruktiv anknüpfen.

Das nun entwickelte Verfahren stellt die notwendigen Voraussetzungen für eine

transparente und zügige Bearbeitung der komplexen Fragen bereit. Im

Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die Strukturverbesserungen mit

entsprechenden Fördermitteln zu unterstützen. So ist eine zügige und

zielgerichtete Umsetzung der neuen Krankenhausplanung möglich.“

Hintergrund:

Der neue Krankenhausplan ermöglicht es dem Land künftig, die

Krankenhausstrukturen aktiver zu gestalten. Dazu erfolgt eine Planung auf der

Basis konkreter Fallzahlen über sogenannte Leistungsbereiche und

Leistungsgruppen in Verbindung mit Qualitätsvorgaben. So lässt sich eine

bessere Koordination und Kooperation zwischen den Krankenhäusern mit einer

Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung verbinden. Der Krankenhausplan

gibt zudem vor, dass ein Krankenhaus mit internistischer und chirurgischer

Versorgung für 90 Prozent der Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen innerhalb von

20 Autominuten erreichbar sein muss.

Der neue Krankenhausplan ist sowohl auf der Internetseite des Ministeriums für

Arbeit, Gesundheit und Soziales

(https://www.mags.nrw/aktueller-krankenhausplan-nordrhein-westfalen), als auch

im Broschürenservice unter https://www.mags.nrw/broschuerenservice abrufbar.

Weitere Informationen zur Krankenhausplanung erhalten Sie hier:

https://www.mags.nrw/krankenhausplanung

Quelle: Medienmitteilung, 10.08.2022