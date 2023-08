Statement der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (Pressemitteilung).

Der mit dem von den Fraktionen der CDU und FDP begonnene Prozess für ein

„Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes

Nordrhein-Westfalen“ wird im Hinblick auf die Krankenhausplanung von der

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) nach wie vor konstruktiv,

aber weiterhin ergebnisoffen begleitet. In diesem Prozess gilt es für die KGNW,

die Ergebnisse der parallel zum Gesetzgebungsverfahren mit dem Ministerium für

Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) laufenden Beratungen über die konkrete

Ausgestaltung der Leistungsbereiche und Leistungsgruppen, die im Gesetzentwurf

genannt werden, zu berücksichtigen.

Auch mit Blick auf diese zurzeit laufenden Beratungen im Landesausschuss für

Krankenhausplanung und den entsprechenden Arbeitsgruppen mit dem MAGS, mit

weiteren Institutionen wie dem Pflegerat, den Spitzenverbänden, dem Ministerium

für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, den Krankenkassen

und den Ärztekammern halten wir den aktuellen Zeitpunkt für zu früh, um zu

einer abschließenden Bewertung der künftigen Krankenhausplanung allein aufgrund

des Gesetzentwurfes zu gelangen – gerade im Hinblick auf einen künftigen

Krankenhausplan, der Auswirkungen auf die Krankenhausstruktur und die

Gesundheitsversorgung im Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat. Hier stehen wir

seit vielen Monaten im Austausch und in der Diskussion im Landesausschuss.

Dabei war und ist immer die weitere Verbesserung der Patientenversorgung in NRW

unser Maßstab. Unser Ziel ist, durch eine gestaltende Gesundheitspolitik, die

gemeinsam ein nachhaltiges Versorgungskonzept im Interesse der Bürgerinnen und

Bürger in NRW verfolgt, die Versorgungsqualität der Bevölkerung weiter zu

verbessern. Im Rahmen des laufenden Gestaltungsprozesses führen wir als KGNW

derzeit – mit Kenntnis des Gesundheitsministeriums – eine Auswirkungsanalyse

gemeinsam mit unseren Krankenhäusern in NRW durch, um die von Seiten des MAGS

beabsichtigten krankenhausplanerischen Vorgaben auf ihre Umsetzbarkeit und

Auswirkungen hin überprüfen zu können. Die aus den Daten gewonnenen

Erkenntnisse werden unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen in die Beratungs-

und Entscheidungsprozesse bei der Krankenhausplanung eingebracht.

Hierbei ist besonders hervorzuheben: G-DRGs als Basis einer Krankenhausplanung

– wie im zu Beginn des Planungsprozesses vorgelegten und jetzt im Gesetzentwurf

zentral genannten Basisgutachten vorgesehen – bilden nicht die tatsächlichen,

oft sehr komplexen Behandlungsprozesse ab und sind lediglich kostenhomogene

Fallgruppen. Daher können G-DRGs auch keine Grundlage eines neuen

Krankenhausplans werden. Im Laufe der Beratungen haben sich OPS/ICD und die

Weiterbildungsordnung (WBO) als sehr viel genauere Kategorisierungen erwiesen.

Die KGNW unterstützt Strukturveränderungen und hat sich dem Strukturwandel zur

Weiterentwicklung der stationären Versorgung geöffnet, der in den Regionen und

vor Ort entwickelt und gelebt werden muss. Wir als KGNW setzen uns für die

Überwindung unterschiedlicher Interessen im Entwicklungsprozess der

Krankenhausplanung in den Regionen ein. Dabei muss sich dieser Prozess

konsequent an den Versorgungsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in den

Regionen und vor Ort orientieren und transparent ausgestaltet sein.

Erst im Anschluss an die aktuellen Beratungen zur inhaltlichen Ausgestaltung

der Krankenhausplanung wird das Thema „Krankenhauskapazitäten in NRW“, also die

Klärung von Bedarfsfragen, beraten werden. Hierbei zeigen aus Sicht der KGNW

die bisherigen Erfahrungen aus der Corona-Virus Pandemie, dass Deutschland und

insbesondere NRW eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hat. Allen

Unkenrufen zum Trotz hat sich das System in anderen Ländern, die in der

Vergangenheit auch immer wieder zu Vergleichszwecken herangezo¬gen wurden, als

deutlich krisenanfälliger herausgestellt.

Diese Erkenntnisse müssen bei der Neuaufstellung des Krankenhausplans für NRW,

insbesondere im Rahmen der Klärung von Bedarfsfragen, berücksichtigt werden.

Wir haben diesbezüglich im politischen Raum bereits herausgestellt, dass aus

Sicht der KGNW die Klärung von Bedarfsfragen deutlicher als bislang

insbesondere mit den Begriffen Systemrelevanz, Daseinsvorsorge und Vorhaltung

verbunden werden muss. Hierzu bedarf es nach der Krise eines breit angelegten

gesellschaftspolitischen Diskurses. Diesen Diskurs müssen wir gemeinsam als

NRW-Krankenhäuser einfordern und aktiv führen.

Es ist hervorzuheben, dass das zentrale Qualitätsmerkmal eines

Gesundheitswesens der flächendeckende Zugang zur Versorgung ist. Hier tragen

ländliche und kleinere Kliniken einen erheblichen Anteil mit ihrem

Leistungsspektrum der medizinischen Grundversorgung, zu der unter anderem die

Versorgung von Verletzten, die allgemeine Chirurgie, die Behandlung von

Herz-Kreislauf-Krankheiten und Stoffwechselstörungen, Lungenentzündungen sowie

Geburten gehören.

Auch wird durch Zentralisierung das Personalproblem nicht gelöst. Es ist

realitätsfern anzunehmen, dass Pflegepersonal beliebig aus seinen oft

wohnortnahen Arbeitsstätten in weit entfernte Zentralkliniken versetzt werden

kann, geschweige denn, dass die Pflegekräfte dies geduldig mitmachen.

Zentralisierung löst den Pflegenotstand nicht.

Von der KGNW werden der Abbau nachweisbar nicht bedarfsnotwendiger Kapazitäten,

die Zusammenführung von Standorten und im konkreten Einzelfall auch notwendige

Standortschließungen unterstützt. Notwendige Finanzmittel hierfür müssen vom

Land aber zur Verfügung gestellt werden, ebenso wie die lokalen und regionalen

Abstimmungsprozesse zur Krankenhausplanung deutlich gestärkt werden müssen.

Darüber hinaus muss dieser Prozess unter der politischen Federführung des

Landes koordiniert, moderiert und verantwortet und von der Politik transparent

kommuniziert werden, gerade gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in der

jeweiligen Region und den Beschäftigten in den Krankenhäusern.

Zudem können im Zuge der Krankenhausplanung mit der Novellierung des

Krankenhausgestaltungsgesetzes Impulse für eine nachhaltige sach- und

fachgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen

gesetzt und Lösungen erarbeitet werden, die die Sektorengrenze zwischen

ambulanter und stationärer Versorgung überwinden und Krankenhäuser zu

Gesundheitszentren für die Menschen vor Ort machen. Diese Gesundheitszentren

können zur idealen Anlaufstelle für die Menschen vor Ort – gerade auch in

ländlichen Regionen – in der stationären und ambulanten fachärztlichen

Versorgung werden. Die Gesundheitszentren können darüber hinaus zum

krankenhausgestützten Medizinisch-Pflegerischen Versorgungszentrum (MPVZ)

ausgebaut werden.

Quelle: Pressemitteilung, 12.10.2020