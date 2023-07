Stationäre Versorgung: Hohe Fallzahlrückgänge in Hessen während des Lockdowns (AOK Hessen).

In einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) wurden auch für Hessen stationäre Fallzahlen und Entlassdiagnosen während des Lockdowns mit dem Vorjahr verglichen. Das Ergebnis gibt Hinweise darauf, dass der erhebliche Rückgang nicht allein mit verschobenen Eingriffen zu tun haben kann. AOK-Auswertung

zeigt diagnosebezogene Reduktion um bis zu 67 Prozent

Betrachtet wurden Klinikaufnahmen vom 16. März bis 5. April 2020 und

Entlassungen bis zum 31. Mai. Diese wurden in Bezug gesetzt zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum. Für Hessen lässt sich konstatieren: Die Anzahl der

Krankenhausaufnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um 41 Prozent

geringer (14.847 Fälle im Jahr 2020, 25.156 Fälle im Jahr 2019, bezogen auf

Versicherte der AOK Hessen). Krankheiten des Kreislaufsystems sind um 39

Prozent, des Verdauungssystems um 49 Prozent und des Muskel-Skelett-Systems

sogar um 67 Prozent gesunken.

Dr. Roland Strasheim

„Diese Zahlen legen nahe, dass etliche betroffene Patientinnen und Patienten in

der Phase des Lockdowns seltener eine Versorgung im Krankenhaus in Anspruch

genommen haben, obwohl akuter Handlungsbedarf bestand“, meint Dr. Roland

Strasheim, verantwortlich für stationäre Versorgung bei der AOK Hessen.

Hervorragende Arbeit in Praxen und Kliniken

„Erkrankungen wir Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Krebs sind durch Corona ja

wahrscheinlich nicht seltener geworden, zumindest gibt es dafür keine Hinweise.

Aber unter dem Eindruck der Bilder, etwa aus Italien, haben offenbar viele

Menschen Angst bekommen, ein Krankenhaus oder einen Arzt aufzusuchen“, so

Strasheim. Einer repräsentativen Umfrage* zufolge haben 18 Prozent der

hessischen Bürgerinnen und Bürger mindestens ein Mal – trotz akuter Beschwerden

– darauf verzichtet, eine Praxis aufzusuchen, vor allem aus Angst, sich dort

mit dem Coronavirus zu infizieren. „Unsere hessischen Kliniken und Arztpraxen

haben hervorragende Arbeit geleistet. Mit Hygienekonzepten und Planungen waren

und sind sie jederzeit vorbereitet, die Bevölkerung auch unter

Corona-Bedingungen sicher und qualitativ hochwertig zu versorgen. Wenn Sie

krank sind oder Symptome einer Krankheit haben, gehen Sie bitte zum Arzt oder

ins Krankenhaus“, resümiert Strasheim.

*im Auftrag der AOK Hessen (befragt wurden 1.000 Personen ab 18 Jahren im Mai

2020)

Quelle: AOK Hessen, 16.07.2020