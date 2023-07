Statt kurzfristige Wiedereinsetzung der Pflegepersonaluntergrenzen: Bundesverband Geriatrie fordert flexible und bedarfsgerechte Pflegepersonalbemessung (Pressemitteilung).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) plant kurzfristig die Wiedereinsetzung der Pflegepersonaluntergrenzen zum 01.08.2020 in der Geriatrie. Der Bundesverband Geriatrie e.V. (BV Geriatrie) fordert stattdessen, die konsequente Einführung bedarfsorientierter Instrumente zur Pflegepersonalbedarfsermittlung beim Übergang in den Regelbetrieb

bzw. bei der Etablierung des „neuen Alltags für den Klinikbetrieb in Deutschland“ nach der

Corona-Pandemie.

Die Corona-/COVID-19-Pandemie und ihre Infektions- sowie Sterberaten belegen

neben der besonderen Schutzbedürftigkeit betagter und hochbetagter Patienten,

dass insbesondere die Versorgung dieser Patientenklientel einer flexiblen und

zugleich bedarfsgerechten Pflegeper-sonalbemessung bedarf. Starre

Pflegepersonaluntergrenzen in ihrer bestehenden Form sind nicht geeignet, die

Ausstattung mit Pflegepersonal und die Pflegequalität zu verbessern und

verfehlen somit das Ziel der Bundesregierung, Patientensicherheit in den

Krankenhäusern zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund kritisiert der BV Geriatrie die geplante kurzfristige

Wiedereinsetzung der Pflegepersonaluntergrenzen in ihrer bestehenden Form zum

1. August 2020 deutlich. Im Zusammenhang mit der pandemischen Entwicklung hatte

das Bundesministerium für Gesund-heit die geltenden Pflegepersonaluntergrenzen

Ende März für den Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt.

Der BV Geriatrie hält eine Wiedereinsetzung der Pflege-personaluntergrenzen für

den Bereich der Geriatrie mit Ende des vierten Quartals 2020, frü-hestens

jedoch zum Ende des dritten Quartals 2020 für eine angemessene Frist zur

erneuten Anpassung der krankenhausinternen Ablaufstrukturen. Eine Umsetzung

innerhalb von weniger als zwei Wochen ist für eine strukturierte

organisatorische Umsetzung der Vorgaben weder sachgerecht noch inhaltlich

sinnvoll.

„Die Corona-/COVID-19-Pandemie hat die Krankenhäuser vor erhebliche

organisatorische Her-ausforderungen gestellt, auf die insbesondere die

geriatrischen Fachabteilungen sehr spezi-fisch-individuell reagiert haben“,

fasst Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des BV Geriatrie, die Einschätzungen

aus den Mitgliedseinrichtungen des Verbandes und die Folgen für die

Per-sonalplanung zusammen. „Einige Häuser haben ihre geriatrischen Stationen

aufgrund der Er-fahrungen mit multimorbiden Krankheitssituationen und dem

vertrauten Umgang mit betagten und hochbetagten Patienten – also der

Corona-Hochrisikogruppe – in den letzten Wochen

konsequent zu „Corona-Stationen“ umgewandelt. Andere Häuser verfuhren genau

gegenteilig und nutzten die Geriatrien ganz gezielt als Bereiche, in denen

diese Hochrisikogruppe beson-ders vor dem Virus geschützt wurde, also als eine

Art „Corona-Schutzbereich“. Zwangsläufig müssen damit Umstrukturierungen in der

Personalplanung einhergehen, insbesondere im Be-reich des Pflegepersonals“,

beschreibt van den Heuvel die Auswirkungen der Pandemie.

Damit ist aus Sicht des Verbandes einmal mehr belegt, dass starre

Pflegepersonaluntergrenzen ungeeignet sind zur Gewährleistung einer

bedarfsorientierten Versorgung. Vielmehr bedarf es eines flexiblen und

unbürokratischen Instruments, dass sich am tatsächlichen Patientenbedarf

orientiert. Der Bundesverband Geriatrie hat bereits Vorarbeit geleistet und

eine geriatriespezi-fische Pflegepersonalregelung (PPR GER) unter

Berücksichtigung der Zeitaufwände zur Um-setzung der

aktivierend-therapeutischen Pflege in der Geriatrie (ATP-G) entwickelt.

Der Verband unterstützt das von Ver.di, dem Deutschen Pflegerat und der

Deutschen Kran-kenhausgesellschaft (DKG) entwickelte Konzept für ein

Pflegepersonalbedarfsbemessungs-instrument (PPR 2.0). Dieses stellt aus Sicht

des Bundesverbandes Geriatrie ein unbürokrati-sches und

patientenbedarfsgerechtes System dar.

Der Übergang der unmittelbaren Pandemiebekämpfung in den neuen Regelbetrieb ist

ein sehr gut geeigneter Zeitpunkt für die Übernahme dieses konzeptionellen

Ansatzes in den Klinikall-tag.

Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern die rund 370

geriatrische Kliniken bzw. Einrichtungen betreiben und über zirka 23.000

Betten/Rehaplätze verfügen. So sind unter anderem fast alle größeren

Klinikverbünde und -Konzerne mit ihren geriatrischen Einrichtungen Mitglieder

des Bun-desverbandes. Geriatrie, oder auch Altersmedizin, befasst sich mit den

speziellen Erkrankungen oder Unfallfolgen älterer Menschen. Das Besondere an

dieser Patientengruppe ist, dass ältere Menschen zu-meist mehrfach krank

(multimorbid) sind. Die geriatrischen Kliniken bieten, hierauf abgestimmt,

mul-tidimensionale geriatrische Therapien. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz

verfolgt, der sich auf psy-chische, funktionelle, soziale und ökonomische

Belange erstreckt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der älteren Menschen zu

erhalten, beziehungsweise soweit wie möglich wieder herzustellen. Neben der

Interessenwahrnehmung als politischer Verband sieht der Bundesverband Geriatrie

e.V. seine beson-dere Aufgabe in der Sicherung und Weiterentwicklung der

Qualität der Versorgung. Dazu wurde früh-zeitig ein Daten- und Vergleichssystem

mit Namen GEMIDAS aufgebaut und zu GEMIDAS Pro weiter-entwickelt sowie die

Erfahrungen für die Entwicklung eines eigenen Qualitätssiegels Geriatrie,

welches von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben wird, genutzt.

Finanziell trägt sich der Verband über die Beiträge seiner Mitglieder. Der

Bundesverband ist daher auch aus finanzieller Sicht eine unab-hängige

Organisation.

