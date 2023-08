Stellungnahme: Das DIVI-Intensivregister hat zur Bewertung der Lage in der Pandemie stets belastbare Zahlen geliefert! (Pressemitteilung).

Ein zitiertes Schreiben aus dem RKI im noch unveröffentlichten Bericht des Bundesrechnungshofes sorgt bereits für Aufregung und gibt Anlass für zahlreiche Spekulationen. Die gemeldeten freien Intensivbetten im DIVI-Intensivregister könnten durch die meldenden Kliniken

künstlich reduziert worden sein, um Freihaltepauschalen zu kassieren, so der Vorwurf. Die Daten seien daher wissentlich nicht mehr für eine Bewertung der Situation geeignet gewesen. Die

DIVI betont deshalb nochmals ausdrücklich: Das DIVI-Intensivregister und die

hierin abgefragten Daten aller Intensivstationen mit Akutversorgung in

Deutschland, rund 1.330 an der Zahl, sind und waren zu jeder Zeit belastbar –

zur Bewertung der Pandemie und der Lage auf den Intensivstationen.

Als wissenschaftliche Fachgesellschaft und als Mediziner, stützen wir unsere

Aussagen und unsere Meinungen nicht auf einzelne Daten, wie auch nicht auf eine

einzige Quelle. Selbstverständlich gleichen wir Meldungen im

DIVI-Intensivregister mit anderen Daten und weiteren Experten ab. Die DIVI hat

keinen Hinweis darauf, dass eine bewusste Falschmeldung der Krankenhäuser

erfolgt ist. Wir weisen den entschieden zurück, Kliniken würden sich

im großen Stil durch bewusste Falschmeldungen bereichern.

Zahlen decken sich mit anderen Systemen wie z.B. IVENA

So sind neben dem benannten Indikator der „freien betreibbaren Betten“,

zahlreiche weitere im DIVI-Intensivregister selbst erfasst (freie

Beatmungskapazitäten, freie ECMO-Kapazitäten, Bewertung der Situation nach

Ampel-Prinzip). In der Zusammenschau ergibt sich so ein eindeutiges und

umfassendes Bild der Lage. Als aktive, am Patientenbett arbeitende

Intensivmediziner, hat sich dieses Bild mit unserer, und der Wahrnehmung

zahlreicher Kollegen, gedeckt. Die Intensivstationen waren voll, teilweise

überlastet, die Zahl der schwerkranken COVID-Patienten stieg steil an,

Patienten mussten überregional verlegt werden.

Unsere Realitätsberichte wiederum wurden in operativen Steuerungsgruppen des

RKIs gemeinsam mit Bund und Ländern abgeglichen und bestätigt. So deckten sich

die Zahlen aus dem Intensivregister stets mit Daten aus weiteren

Surveillance-Systemen (z.B. mit IVENA). Entsprechend kann durch diese

zahlreichen Mechanismen und Kontrollinstanzen kein Betrug mit Intensivbetten im

großen Stil stattgefunden haben. Die Lage war ernst. Maßnahmen wie der Lockdown

haben ein weiteres Ansteigen der COVID-19-Patienten verhindert.

Präzise Daten ermöglichten präzise Vorhersagen

Aufgrund der präzisen Daten des DIVI-Intensivregisters konnten wir präzise

Prognosen erstellen, die sich sehr genau bewahrheitet haben.

Durch entsprechende politische Maßnahmen, auch mit Blick auf dieses Modell,

stehen wir heute im internationalen Vergleich der Pandemiebewältigung gut da.

Jetzt wieder zu behaupten, die Lage sei viel zu dramatisch dargestellt worden,

erzeugt große Betroffenheit und ist eine Beleidigung der Ärzte und

Pflegekräfte, die unter Einsatz des eigenen Lebens viele Monate im

Ausnahmezustand gearbeitet und zahlreiche Menschen zurück ins Leben geholt

haben. Was wir erleben, ist eine absolut historische Höchstbelastung der

Intensivmedizin in Deutschland wie auch weltweit.

Die meisten COVID-19-Erkrankungen sind vermeidbar

Als Intensivmediziner ist es uns deshalb wichtig zu betonen: Die meisten

COVID-19-Erkrankungen sind – im Gegensatz zu allen anderen Erkrankungen von

Intensivpatienten – vermeidbar! Die Korrelation hoher Inzidenzen und

zahlreicher schwer erkrankter Patienten und Toten war und ist absolut

vorhersehbar. Deshalb war es unsere Pflicht als Intensivmediziner, als

Fachgesellschaft, uns dafür stark zu machen, dieses Leid zu verhindern. Hätten

wir dies nicht getan, hätten wir als Intensivmediziner versagt. Die Bewertung

der Lage deckte sich auch hier immer mit den Zahlen des

DIVI-Intensivregisters.

Transparente Darstellung von Klinikdaten

Die aktuelle Diskussion zeigt aber, dass sich die Datenlage der einzelnen

Kliniken deutlich verbessern muss. Wir brauchen noch mehr Transparenz. Die DIVI

fordert deshalb eine bessere Digitalisierung der Krankenhäuser inklusive

Real-Time-Datenerfassung. Somit kann auch von vornherein jeglicher Verdacht

eines Missbrauches ausgeschlossen werden.

Quelle: Pressemitteilung, 11.06.2021