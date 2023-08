Stellungnahme: Gesetzentwurf zur Stärkung der Rehabilitation korrigiert massive Fehlentwicklungen der letzten Jahre in Teilen (Degemed).

Patientenvertreter protestieren lautstark gegen das Gesetz zur Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz – RISG). DEGEMED stellt klar: Die Proteste zielen auf die Intensivpflege, nicht auf die medizinische Reha. Wenn die Proteste anhalten, sollten beide Regelungsbereiche getrennt werden und die Verbesserung in der Reha schnell in Kraft treten.

Der vorliegende Referentenentwurf enthält neben den geplanten Neuregelungen für

die medizinische Rehabilitation auch Neuregelungen für die außerklinische

intensivpflegerische Versorgung. Die öffentliche Kritik am Gesetzentwurf

bezieht sich ausschließlich auf den geplanten Regelungsteil zur Intensivpflege.

Insbesondere die vorgesehene Neuordnung bei der außerklinischen Versorgung von

Beatmungspatientinnen und -patienten ruft aktuell lautstarke Proteste

betroffener Patientinnen und Patienten sowie von deren Angehörigen hervor.

Ganz anders bewertet die DEGEMED als Spitzenverband der medizinischen

Rehabilitation die Auswirkungen der geplanten Neuregelungen für die

Reha-Branche. „Der Entwurf bringt Verbesserungen beim Zugang in die Reha und

bei der Finanzierung von Reha-Einrichtungen. Das ist grundsätzlich positiv“,

beurteilt DEGEMED-Geschäftsführer Christof Lawall den Gesetzentwurf. „Nicht

akzeptabel ist aber, dass Patienten weiter Mehrkosten tragen sollen, wenn sie

eine Einrichtung auswählen, die am besten zu ihnen passt. Das muss dringend

geändert werden“, fordert Lawall.

„Wenn nun die Proteste gegen die Neuregelungen zur Intensivpflege zu

Verzögerungen im parlamentarischen Verfahren führen, sollten die beiden

Regelungsbereiche besser getrennt beraten und beschlossen werden. Denn auf die

Verbesserungen, die Minister Spahn nun ankündigt, wartet die Reha-Branche schon

sehr lange“, erläutert Lawall.

Quelle: Degemed, 05.09.2019