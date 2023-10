Stellungnahme: Krankenhäuser brauchen Planungssicherheit bis Ende 2021 (Bundesärztekammer).

Die Planungsgrundlagen von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen für das Jahr 2021 müssen dringend sichergestellt werden. Das hat die Bundesärztekammer (BÄK) in ihrer Stellungnahme zu den Referentenentwürfen einer Verordnung zur Regelung weiterer Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der

Krankenhäuser sowie einer Verordnung zur Verlängerung der Vereinbarung zur wirtschaftlichen Sicherung der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen unterstrichen.

Ziel der Referentenentwürfe sei, die bisher beschlossenen Maßnahmen auf Basis

der bisherigen Beratungsergebnisse des Expertenbeirates nach § 24 des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) zu verlängern und teilweise nach zu

justieren. Während zur wirtschaftlichen Sicherung der Vorsorge- und

Rehabilitationseinrichtungen eine – aus Sicht der Bundesärztekammer –

sachgerechte Verlängerung bis zum Ende des Jahres ermöglicht wird, sollen die

geplanten Regelungen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser von der

bisher geltenden Befristung bis zum 11. April 2021 lediglich bis zum 31. Mai

2021 verlängert werden.

Angesichts der aktuell erneut zunehmenden Coronavirus-Infektionen und der

begonnenen dritten Pandemie-Welle sollte „die Bundesregierung mit der geplanten

Verordnung ein klares Signal zur Planungssicherheit für das Jahr 2021 an die in

den Kliniken tätigen Ärztinnen und Ärzte und weiteren Mitarbeiter geben“,

fordert die Bundesärztekammer. Daher sollte der Zeitraum für entsprechende

Ausgleichszahlungen für die Sonderbelastungen der Pandemiebewältigung und den

Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens auch im Bereich der

Krankenhäuser auf den 31. Dezember 2021 verlängert werden.

Dazu gehöre auch der geplante – und dringend notwendige – Ausgleich der

Erlösrückgänge im Vergleich zum Jahr 2019. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

müssen so gestaltet sein, dass diese einen „fairen, schnellen und

unbürokratischen Ausgleich“ bei den krankenhausindividuell zu führenden

Verhandlungen ermöglichen. Die zuständigen Selbstverwaltungspartner auf

Bundesebene bei der Schaffung der Rahmenbedingungen einzubinden, sei daher ein

Schritt in die richtige Richtung, so die BÄK.

Aus Sicht der Bundesärztekammer müssten sich Ärztinnen und Ärzte, die seit über

einem Jahr zusammen mit den Pflegekräften die medizinische Versorgung der

Patientinnen und Patienten unter außergewöhnlichen Umständen, Belastungen und

persönlichem Risiko sicherstellen, auf diesen Rückhalt der Gesellschaft und der

Politik verlassen können.

Quelle: Bundesärztekammer, 29.03.2021