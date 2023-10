Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG) (KKVD).

Heute findet im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine Anhörung zum Entwurf des Krankenhaus Zukunftsgesetzes (KHZG) statt. Auch der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) wird daran teilnehmen. Der Verband begrüßt die geplanten Investitionen zur Digitalisierung. Eine gute Nachricht für Kliniken sei zudem, dass es für den am 30. September auslaufenden

Corona-Schutzschirm eine Nachfolgeregelung geben soll. An einigen Punkten sieht

der kkvd jedoch Nachbesserungsbedarf.

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Die Digitalisierung der

Krankenhäuser erhält mit dem Bundesprogramm eine Finanzspritze. Das ist

dringend notwendig, denn hier besteht großer Nachholbedarf. Angesichts der

anhaltenden Corona-Pandemie ist es zudem eine gute Nachricht, dass eine

Nachfolgeregelung für den Klinik-Schutzschirm gefunden wurde. Leider bleibt der

Gesetzentwurf jedoch hinter einigen bereits einvernehmlich gefassten

Empfehlungen des Expertenbeirates zurück. Der Entwurf sieht vor, dass alle

Details individuell vor Ort verhandelt werden müssen. Das wird in den kommenden

Monaten viel Zeit kosten und zu einem hohen bürokratischen Aufwand führen. Der

Bund sollte daher einheitlich festlegen, welche Ausnahmeregeln bei der

Berechnung unbedingt notwendig sind und bis zu welchem Anteil COVID-19 bedingte

Erlösausfälle erstattet werden. Außerdem muss im Gesetz eindeutig klargestellt

werden, dass das Pflegebudget nicht Gegenstand der Erlösvergleichsrechnung ist.

Ansonsten wird es einen Flickenteppich an Regelungen geben, der nicht aus

regional maßgeschneiderten Lösungen besteht, sondern eher das

Verhandlungsgeschick der jeweils Beteiligten widerspiegelt.“

Zum Ausbau der Digitalisierung in Krankenhäusern sieht der Gesetzentwurf vor,

dass die Auszahlung von Fördermitteln an eine Ko-Finanzierung von mindestens 30

Prozent durch die Bundesländer oder die jeweiligen Krankenhausträger geknüpft

ist.

„Die Regelung zur Ko-Finanzierung durch Krankenhausträger führt zu

Ungerechtigkeiten zwischen privaten, öffentlichen und freigemeinnützigen

Kliniken. Börsennotierte private Häuser können die Ko-Finanzierung über den

Kapitalmarkt decken. Freigemeinnützige Krankenhäuser, die nicht

gewinnorientiert arbeiten, haben diese Möglichkeit so nicht. Im Gegensatz zu

kommunalen Kliniken erfüllen sie zudem oft nicht die strengen Kriterien für

Eigenmittel und Haftungsfreistellungen, um ein zinsgünstiges KfW-Darlehen zu

erhalten. Schon in der Vergangenheit mussten freigemeinnützige Kliniken auf den

Abruf von Fördermitteln verzichten, weil sie den geforderten Eigenanteil nicht

beisteuern konnten. Der Gesetzentwurf muss daher dringend nachgebessert werden,

um für eine gerechte Lösung zu sorgen und die Trägervielfalt zu sichern. In

diesem Zusammenhang lehnen wir auch die Rechnungskürzung von bis zu zwei

Prozent pro Behandlungsfall bei Nichtvorhaltung sämtlicher digitalen Dienste

als unverhältnismäßig ab“, so Rümmelin abschließend.

Quelle: KKVD, 14.09.2020