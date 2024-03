Strategie Intensivmedizin 2030: DIVI stellt Fahrplan für das nächste Jahrzehnt auf

Strategie Intensivmedizin 2030: Mission und Vision bilden das Grundgerüst des Fahrplans (Presseaussendung).

DIVI ist mehr als Pandemiebewältigung sagte Prof. Dr. Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) bei seinem Neujahrsgruß 2022. Damit die Bedeutung dieses Statements vor allem auch in der Politik und Öffentlichkeit klarer wird und aus Worten

konkrete Taten werden, hat das DIVI-Präsidium bereits im letzten Jahr ein

wichtiges und langfristig ausgelegtes Großprojekt gestartet: die DIVI-Strategie

2030. Erstmalig verständigt man sich damit in enger Zusammenarbeit mit den

DIVI-Sektionen und in offenem Austausch mit den DIVI-Mitgliedern auf eine

gemeinsame Vision und Mission der Fachgesellschaft für das kommende Jahrzehnt.

Mit Leben gefüllt wird dieser Fahrplan mit konkreten Formaten und Aktionen in

den Bereichen Fort- und Weiterbildung, Ethik, Forschung, Qualitätsmanagement,

Personal und Struktur, wobei alle Bestandteile zeitlich fixiert und messbar

gemacht werden. Der neue strategische Auftritt soll sich langfristig auch

positiv auswirken auf die Behandlungsqualität von Patienten in Deutschland, die

Vernetzung der Regionen untereinander und die Arbeitsbedingungen von Personal

in der Intensiv- und Notfallmedizin.

Mission und Vision bilden das Grundgerüst des Fahrplans

In mehreren Präsenz-Workshops unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen hat

das DIVI-Präsidium im vergangenen Jahr zunächst die Vision und Mission der

DIVI-Strategie 2030 intensiv diskutiert und dann gemeinsam fixiert. Die Vision,

das langfristige Fernziel als Orientierung, lautet demnach: „DIVI –

Schrittmacher durch Innovation und Begeisterung“. Die daraus abgeleitete

Mission, sozusagen der konkrete Weg zum Fernziel: „DIVI – Intensiv- und

Notfallmedizin: Kompetent im Team, Tag und Nacht für den Menschen“. Mit diesem

Grundgerüst als Basis wurden dann in einem zweiten Schritt mehrere virtuelle

Treffen mit allen Sektionssprechern der DIVI organisiert, um gemeinsam konkrete

Kernthemen zu identifizieren, die es wiederum mit Leben zu füllen gilt. Quer

durch alle diese Kernthemen ziehen sich drei besonders wichtige Aspekte für die

Intensiv- und Notfallmedizin: Digitalisierung, Alleinstellungsmerkmale der DIVI

und internationale Vernetzung. Das Austauschen von unterschiedlichen

Beweggründen, das Zuhören und auch das in vielen Fällen erste persönliche

Kennenlernen von Beteiligten untereinander stärkten bei diesem Findungsprozess

das Wir-Gefühl – und hoben damit das Niveau des Strategieprozesses insgesamt.

6 Kernthemen werden auf „die Straße gebracht“

Als ein besonders wichtiges Thema wurde „Fort- und Weiterbildung“

identifiziert, die Leitung in diesem Bereich hat Prof. Dr. Felix Walcher,

Präsident elect der DIVI, inne. Einen Schwerpunkt bildet dabei die inhaltliche

interdisziplinäre und interprofessionelle Weiterentwicklung der DIVI-Akademie.

Derzeit werden die Strukturen dafür aufgebaut und Curricula festgelegt, damit

im Laufe des Jahres erste Kurse angeboten werden können. Kernthema 2 ist

„Ethik“ unter der Leitung von Prof. Dr. Uwe Janssens, Past Präsident der DIVI.

Besondere Priorität in diesem Themenfeld hat die Organisationsethik, also das

Schaffen von ethischen Strukturen in Einrichtungen der Intensiv- und

Notfallmedizin. PD Dr. Florian Hoffmann, Generalsekretär der DIVI, leitet die

Entwicklung des Kernthemas „Forschung“. Um diese in den nächsten Jahren weiter

zu stärken, sind zum Beispiel eine DIVI-Research-Task-Force und eine

Forschungsplattform (DIVI Research Net) in Planung. „Qualität“ – so lautet

Thema 4, bei dem Prof. Dr. Christian Waydhas, Schriftführer des

DIVI-Präsidiums, die Verantwortung trägt. Dabei geht es um die Frage, wie

Qualitätsmanagement in der Intensiv- und Notfallmedizin weiter verbessert

werden kann, um die Qualität insgesamt noch weiter zu erhöhen. Kernthema 5,

„Personal“, deckt einen weiteren wichtigen Punkt bei der Roadmap in die

DIVI-Zukunft ab. Unter der Leitung von Dr. Teresa Deffner, Vertreterin der

Gesundheitsfachberufe im DIVI-Präsidium, beschäftigt man sich hier unter

anderem damit, wie bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und finanziert werden

können. DIVI-Präsident Prof. Dr. Gernot Marx kümmert sich hauptverantwortlich

um Kernthema 6, „Struktur“. Welche Strukturreformen sind in der Intensiv- und

Notfallmedizin dringend nötig und wie kann die Politik dahingehend bewegt

werden? – Antworten auf diese Fragen stehen hier zum Beispiel auf der Agenda.

Alle DIVI-Mitglieder gestalten den Strategieprozess mit!

Ob Fort- und Weiterbildung, Ethik, Forschung, Qualität, Person oder Struktur –

jedes Kernthema wird durch konkrete Detailprojekte und Aktionen mit Leben

gefüllt, die jeweils in einen konkreten Zeitplan gegossen werden. In

regelmäßigen Abständen treffen sich fortan die Verantwortlichen und

präsentieren ihre Zwischenergebnisse. Was auch bedeuten kann: Ziele werden noch

einmal geschärft oder modifiziert. Die DIVI-Strategie 2030 ist ein integrativer

und lebendiger Prozess, der über viele Wege die große Vision erreichen will und

kann. Alle DIVI-Mitglieder haben die Möglichkeit, diesen Prozess aktiv

mitzugestalten – offenes Feedback zum eingeschlagenen Weg ist daher jederzeit

ausdrücklich erwünscht!

Quelle: Presseaussendung, 01.04.2022