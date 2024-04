Strukturwandel der baden-württembergischen Krankenhauslandschaft setzt sich fort

Baden-württembergische Krankenhauslandschaft: Finanzierung des tatsächlichen Bedarfs muss das Ziel sein (BWKG).

„Die jetzt bewilligte erste Tranche des Jahreskrankenhausbauprogramms 2022 in Höhe von 140 Millionen Euro ist ein wichtiges und positives Signal – das Land steht zu seiner Verantwortung für die Krankenhäuser“, bewertet der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft

(BWKG), Heiner Scheffold, die Veröffentlichung des Sozialministers. Positiv

sei, dass Baden-Württemberg bei der Investitionsförderung mehr tue als andere

Bundesländer. Es sei aber auch wichtig, dass das Land in den kommenden Jahren

die Fördermittel ausbaue, um der Finanzierung des tatsächlichen Bedarfs näher

zu kommen. Denn neben der Bestandssicherung und der Förderung des

Strukturwandels sei es dringend erforderlich, auch Kostensteigerungen, etwa bei

den Baupreisen zu finanzieren und die Pauschalförderung, mit der kleine

Baumaßnahmen oder Investitionen in neue medizinische Geräte finanziert werden,

aufzustocken.

„Die mit dem Bauprogramm und dem Krankenhausstrukturfonds finanzierten Projekte

zeigen eindrucksvoll, dass sich der Strukturwandel der baden-württembergischen

Krankenhauslandschaft Schritt für Schritt fortsetzt“, so der

BWKG-Vorstandsvorsitzende weiter und verweist auf die Homepage zum

Strukturwandel, die die BWKG zur Verfügung stellt:

www.krankenhausstrukturwandel-bw.de.

Quelle: BWKG, 16.08.2022