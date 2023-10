Systemstresstest "Pandemie" zeigt Notwendigkeit weiterer Strukturierung der Gesundheitsversorgung in den Versorgungsgebieten (Gesundheit Nordhessen).

Hoher Besuch aus Wiesbaden: Vertreter des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) waren gestern zu Gast im Klinikum Kassel, um sich vor Ort über die Erfahrungen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu

informieren. Das Klinikum Kassel ist eines von insgesamt sechs koordinierenden

Krankenhäusern in Hessen, welches als Teil des HMSI-Planungsstabs „Stationäre

Versorgungsstruktur von COVID-19 Patientinnen und Patienten“ die Koordination

der Patientenversorgung in Nordhessen steuert. So ist das Klinikum Kassel seit

Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen März dafür zuständig, in der Stadt

und den umliegenden Landkreisen Planungs- und Versorgungsabläufe für alle

Krankenhäuser der Region zu strukturieren, die Patientenströme zu steuern und

Handlungsempfehlungen des HMSI zu übermitteln.

„Die Zusammenarbeit mit dem HMSI und den 34 Krankenhäusern, die das Klinikum

Kassel im Versorgungsgebiet 1 koordiniert, lief von Anbeginn ausgesprochen gut.

Unsere engmaschige Kommunikation hat in besonderem Maße dazu beigetragen, dass

wir auch zu Spitzenzeiten der Pandemie, wie an Weihnachten und Silvester,

Lösungen gefunden haben, um die Patientenversorgung aufrecht zu erhalten“,

erläuterte Dr. Michael Knapp, Vorstandsvorsitzender der Gesundheit Nordhessen

AG, zu der das Klinikum Kassel gehört. „Wir haben hier vor Ort ein

herausragendes Team von Experten aus den Bereichen Medizin, Pflege,

Infrastruktur und Versorgung, die mit ihrer Kompetenz sicher und ruhig durch

die Pandemie steuern“, so Dr. Knapp weiter.

Die rasche Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus im letzten Frühjahr war ein

Stresstest für die Krankenhäuser, die in kürzester Zeit ihre Strukturen

umstellen mussten, damit neben der Versorgung der COVID-Patientinnen und

-Patienten auch der normale Krankenhausbetrieb gewährleistet werden konnte. Das

Klinikum Kassel hat mit der Ernennung zum koordinierenden Krankenhaus durch das

HMSI sofort einen internen Planungsstab etabliert, der seit dem für alle

Krankenhäuser aus dem Versorgungsgebiet durchgehend erreichbar ist. Dazu kommt

die schnelle Einführung einer eigenen PCR-Testung im Institut für Labormedizin

des Klinikum Kassel mit einer Ausweitung der Kapazitäten von bis zu 1.000 Test

pro Tag sowie nicht zuletzt die Organisation der Materiallogistik für

Lieferungen mit Schutzausrüstung des HMSI und der Ausbau bestehender

medizinischer Netzwerke, z.B. im Bereich der Intensivmedizin.

Die Steuerung der Pandemie hat aber auch gezeigt, dass das Klinikum Kassel als

Maximalversorger und koordinierendes Krankenhaus eine besondere Verantwortung

für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in der gesamten Region hat.

„Insbesondere im Hinblick auf eine 3. Welle oder gar auf mögliche weitere

epidemische Ausbrüche muss deshalb die Versorgung in Zukunft besser

strukturiert werden“, so Dr. Thomas Fischer, Medizinischer Geschäftsführer und

Teil des COVID-19-Planungsstabs am Klinikum Kassel. „Wir wollen unseren

Versorgungsauftrag vollumfänglich erfüllen – das gilt für COVID-19 Erkrankte

genauso wie für Patientinnen und Patienten ohne eine Infektion mit SARS-CoV-2.

Für das HMSI haben wir daher vier Bereiche definiert, die neben der

Sicherstellung von personellen Ressourcen in der Pflege für die Erfüllung des

Versorgungsauftrags zentral sind“, so Dr. Fischer weiter.

Konkret geht es dabei um die gezielte Planung von Krankenhauskapazitäten, die

Sicherstellung der Materialversorgung über feste Logistikstrukturen, die

Förderung einer Laborinfrastruktur mit stärkerer Vernetzung zwischen den

koordinierenden Krankenhäusern sowie eine verstärkte Digitalisierung in der

Kommunikation.

Aus dem HMSI gab es Anerkennung für die kompetente und zielorientierte

Steuerung des Klinikum Kassel in der Pandemie. „Das Klinikum hat immer sehr

vorausschauend und transparent gegenüber den anderen Krankenhäusern im

Versorgungsgebiet 1 agiert. Der Planungsstab wusste, wo die Herausforderungen

liegen und hat entsprechend Lösungswege angeboten“, lobte Stefan Sydow,

Ministerialdirigent des HMSI und Leiter der Sonderlage COVID-19. „Mit den

Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben die Krankenhäuser und die Politik jetzt

die Chance, proaktiv Schritte einzuleiten, um die stationäre und ambulante

Versorgung für die Zukunft zu gestalten. Hessen hat im letzten Jahr gezeigt,

dass wir innovativ sind – jetzt wollen wir diese Innovationskraft

weiterentwickeln“, resümierte Sydow.

Quelle: Gesundheit Nordhessen, 12.03.2021