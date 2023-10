Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ist ein wichtiges Signal für die Beschäftigten in den öffentlichen Krankenhäusern (Klinikverbund Hessen).

Für die Umsetzung bei wieder steigenden Coronainfektionen braucht es weiterhin Entlastung der Krankenhäuser und ausreichende Refinanzierung der Pflegekosten. Der Klinikverbund Hessen e. V. als Verband der öffentlich und kommunal getragenen Krankenhäuser in Hessen begrüßt die Tarifeinigung zwischen den

kommunalen Arbeitgeberverbänden und Verdi im öffentlichen Dienst und speziell

für die die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Für Pflegepersonal, Hebammen

und andere Mitarbeiter in den Krankenhäusern sei es gerade in diesen Zeiten

wichtig, dass sie die nötige Wertschätzung auch in finanzieller Hinsicht

erhielten. „Die besondere Berücksichtigung der Krankenhausmitarbeiter,

insbesondere des Pflegepersonals und der Hebammen im TVÖD wertet die

öffentlichen und kommunalen Krankenhäuser im Tarifgefüge auf und macht sie auch

als Arbeitgeber attraktiver“, sagt Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen. Über die Neueinführung und Erhöhung von Zulagen

profitierten vor allem Pflegekräfte und Hebammen überdurchschnittlich von der

Tarifersteigerung. Die Einigung sei auch wichtig gewesen, um die Warnstreiks

der letzten Wochen zu beenden, die trotz steigender Corona-Infektionen und

COVID-Patienten auch an Krankenhäusern stattgefunden hätten.

Nach Angaben der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) stiegen

die Grundgehälter zum 01.04.2021 um 1,4 Prozent und am 01.04.2022 um weitere

1,8 Prozent. Für das Pflegepersonal gebe es eine neue Pflegezulage die ab

01.03.2020 zunächst 70 € und im Folgejahr 120 € betrage. Die

Wechselschichtzulage werde auf 155 € um die Hälfte erhöht und die Zulage für

Intensivpflegekräfte auf 100 € sogar mehr als verdoppelt. Dadurch erhielten die

Pflegekräfte über die Laufzeit von 28 Monaten durchschnittlich 2.700 €,

Intensivpflegekräfte sogar durchschnittlich 3.900 € mehr Gehalt.

Die öffentlichen und kommunalen Krankenhäuser des Klinikverbunds Hessen könnten

allerdings kaum aus eigener Kraft die Tariferhöhung finanzieren. „Für die

Umsetzung ist es zwingend erforderlich, dass diese zusätzlichen Kosten auch

refinanziert werden, indem sie in den Landesbasisfallwert einfließen und der

vorläufige Pflegeentgeltwert deutlich erhöht wird“, fordert Achim Neyer,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Nach dem

Pflegepersonalstärkungsgesetz sollten die Krankenhäuser die Kosten der Pflege

am Bett vollständig erstattet bekommen. Allerdings sei die tatsächliche

Abrechnung dieser Kosten gegenüber den Krankenkassen derzeit viel zu niedrig.

Unter anderem aus diesem Grund befürchte der Klinikverbund Hessen für Anfang

des Jahres 2021 einen Liquiditätskollaps der Krankenhäuser.

Aktuell nehme die Belastung der Krankenhäuser durch COVID-Patienten wieder

stark zu und es sei zu erwarten, dass erneut elektive Behandlungen

eingeschränkt werden müssten. „Damit haben die Kliniken abermals höhere Kosten

bei geringeren Einnahmen und wir stellen fest, dass die im Frühjahr

eingeführten finanziellen Entlastungen der Krankenhäuser Ende September zu früh

beendet wurden“, meint Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds

Hessen. Daher fordere der Klinikverbund Hessen die Fortführung der

coronabedingten Ausgleichszahlungen über den 30. September hinaus sowie ein

Gesamtkonzept zur finanziellen Sicherung der Krankenhäuser auch im kommenden

Jahr. „Das Signal einer besseren Vergütung für das Pflegepersonal verpufft,

wenn Krankenhäuser in die Insolvenz getrieben werden, weil politisch

notwendiges Handeln unterlassen wird“, unterstreicht Schaffert.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 26.10.2020