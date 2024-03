Thüringen: vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2022 (VdEK).

Die Relation der in den 43 Thüringer Krankenhäusern zur Verfügung stehenden 15.743 Betten pro Einwohner unseres Bundeslandes ist traditionell hoch. Zugleich war deren Auslastung im Vor-Corona-Jahr 2019 mit

74,8 Prozent im Vergleich der Länder fast am geringsten und lag deutlich unter dem bundesweiten

Durchschnitt von 77,2 Prozent. Zugleich bewegte sich die Verweildauer mit 7,4

Tagen über dem entsprechenden Referenzwert für das gesamte Bundesgebiet von 7,2

Tagen.

Diese und weitere bundesweit und landesspezifisch relevante Daten rund um die

gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und die soziale Pflegeversicherung (SPV)

liefert die Broschüre „vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2022“, die der

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) jährlich zur Verfügung stellt.

In der mittlerweile 26. Auflage des Nachschlagewerks finden Interessierte auf

über 60 Seiten Informationen zur Bevölkerungsentwicklung, zur Struktur und

Finanzierung der GKV und der SPV sowie zu vielen weiteren Aspekten der

medizinischen Versorgung in Deutschland und in Thüringen.

Quelle: VdEK, 12.04.2022