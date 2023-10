Übergreifende Vereinbarung für geriatrische Schwerpunkte und Zentren in Baden-Württemberg. Sicherung einer modernen, qualitätsorientierten und sektoren-übergreifenden geriatrischen Versorgung (VdEK).

Den geriatrischen Schwerpunkten und Zentren in Baden-Württemberg droht die Finanzierungsgrundlage wegzubrechen. Grund sind bundesweite Vorgaben durch den Gemeinsamen Bundesausschuss, die aktuell das in Baden-Württemberg vorhandene

Geriatriekonzept des Landes nicht berücksichtigen. Deshalb ist ein, von allen

an der geriatrischen Versorgung Beteiligten, übergreifendes Projekt gestartet,

mit dem Ziel, die sektorenübergreifenden Leistungen in der geriatrischen

Versorgung zu fördern. „Wir wollen die geriatrische Versorgung in

Baden-Württemberg, die im bundesweiten Vergleich bereits auf einem besonders

hohen Niveau ist, erhalten. Gleichzeitig nutzen wir den Zeitpunkt, um bei der

Qualität und Wirksamkeit der Versorgung weitere Verbesserungen zu erlangen“,

sagt Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg,

stellvertretend für die gesetzlichen Krankenkassen im Land.

Laut einer vom Ministerium für Soziales und Integration und der AOK

Baden-Württemberg in Auftrag gegebenen Studie leben im Land rund 800.000

potenziell geriatrische Patienten, bis 2035 wird ihre Zahl auf über 1,14

Millionen steigen. Deren Versorgung gilt es, nachhaltig sektorenübergreifend

unter Berücksichtigung von präventiven, kurativen, rehabilitativen,

pflegerischen und palliativen Leistungen und beratenden Angeboten zu gestalten.

Fortbildungen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich sollen

erhalten und weiter verbessert werden. Beispielsweise sollen in den

geriatrischen Zentren Schulungskonzepte ausgearbeitet werden. Die zu schulenden

Beteiligten wie beispielsweise ambulant oder stationär tätiges Pflegepersonal,

Therapeuten oder auch niedergelassene Ärzte können somit auf strukturierte

Informationen nach dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand zurückgreifen. Dazu

erklärt Prof. Dr. Jürgen Bauer, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft

Geriatrie Baden-Württemberg: „Mit Hilfe dieses umfassenden, regelmäßig

aktualisierten Schulungskonzeptes wird es uns gelingen, die Qualität der

medizinischen Versorgung geriatrischer Patienten in Baden-Württemberg

weiterzuentwickeln und spürbar zu verbessern. Wir erwarten, dass wir mit

unserer Arbeit auch für andere Regionen Deutschlands beispielhaft sein werden.“

Durch die umfassend abgestimmte Vorgehensweise solle den älteren Menschen ein

langes und möglichst selbstständiges Leben ermöglicht werden. Krankenhäuser,

die als Geriatrische Schwerpunkte oder Geriatrische Zentren ausgewiesen sind,

sollen weiterhin Förderungen für die vorgenannten Leistungen von den

Krankenkassen erhalten. Hinsichtlich Qualität, Wirtschaftlichkeit und

Wirksamkeit wird die geriatrische Versorgung einer unabhängigen und fundierten

Evaluation unterzogen.

Hinweis für die Redaktionen:

Das Geriatriekonzept 2014 baut auf dem in Baden-Württemberg 1989 erstmals

aufgelegten und 2001 überarbeiteten Geriatriekonzept des Landes auf. Das

Konzept beschreibt die Grundlagen und Handlungsfelder der geriatrischen

Versorgung.

Projektbeteiligte sind neben der AOK Baden-Württemberg, der BKK Landesverband

Süd, Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft, die IKK classic, die

KNAPPSCHAFT, die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, die

Landesarbeitsgemeinschaft Geriatrie Baden-Württemberg, der Medizinische Dienst

der Krankenversicherung Baden-Württemberg, die Sozialversicherung für

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie der Verband der Ersatzkassen

Landesvertretung Baden-Württemberg.

Quelle: VdEK, 08.09.2020