Überleben der niedersächsischen Kliniken maßgeblich von verlässlicher Finanzierung abhängig (Niedersächsische Krankenhausgesellschaft).

Krankenhäuser brauchen Planungssicherheit und faire Finanzierung - nicht nur im Krisenfall. Überleben der Kliniken laut NKG maßgeblich von verlässlicher Finanzierung abhängig - Zentralisierungsdebatte hat sich überholt. Hannover. Die Corona-Pandemie zeigt, dass Krankenhäuser in Krisen geraten können, wenn keine Mittel für das Vorhalten von

Betten, Schutzkleidung und Personal eingeplant sind. „Die finanzielle Situation der Krankenhäuser ist

weiterhin ein ernstes Problem“, sagte Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der

Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) während der

Mitgliederversammlung dieses Zusammenschlusses aller Krankenhäuser in

Niedersachsen mit insgesamt rund 41.000 Betten.

„In den kommenden vier Jahren wird es entscheidend darauf ankommen, das

Finanzierungssystem der Krankenhäuser zu auszugestalten, dass eine Finanzierung

von Vorhaltekosten gewährleistet ist”, so Dr. Aldag. Neben einer deutlichen

Aufstockung der Investitionen müssen auch die Betriebskosten fair und

auskömmlich finanziert werden.

Zugleich machte er deutlich: „Die Corona-Pandemie hat den hohen Stellenwert

eines gut funktionierenden Gesundheitswesens und insbesondere einer

leistungsfähigen und flächendeckend verfügbaren Krankenhausstruktur erneut

aufgezeigt.“ Daher könne und dürfe es in der Debatte um die zukünftige

Ausgestaltung des Versorgungssystems nicht vorrangig darum gehen, Krankenhäuser

zu schließen und Strukturen zu zentralisieren, wie dies von einigen Professoren

publikumswirksam gefordert werde, unterstreicht Dr. Aldag: „Vielmehr müssen die

Ziele Qualität, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit in ein

angemessenes Verhältnis gebracht werden. Bei der Ausgestaltung und

Weiterentwicklung dieser Ziele sieht sich die Krankenhausgesellschaft als

maßgeblicher Partner.“

Im Rahmen der Mitgliederversammlung erläuterte Dr. Aldag, dass während der

Krise „sowohl Defizite als auch Weiterentwicklungsbedarfe im

Finanzierungssystem der Krankenhäuser sehr deutlich wurden“.

Einer der wichtigsten Punkte sei dabei eine faire Vergütung, welche es den

Krankenhäusern ermögliche, ihren unterschiedlichen Aufgabenstellungen gerecht

zu werden. „Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass hier die

Kapazitätsvorhaltung von entscheidender Bedeutung ist. Diese muss aber auch

bezahlt werden. Hier rudern die Krankenkassen nach anfänglichem Entgegenkommen

zu Beginn der Pandemie mittlerweile wieder zurück.

Die Diskussionen über eine Anpassung des Finanzierungssystems werden sowohl auf

Bundes- als auch auf Landesebene aktuell geführt“, erläutert der Vorsitzende.

In den Beratungen in der vom niedersächsischen Landtag eingerichteten

Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen

Versorgung in Niedersachsen - für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe

medizinische Versorgung“ wurde die besondere Bedeutung einer flächendeckenden

und gut erreichbaren Krankenhausversorgung in den verschiedenen

Versorgungsstufen hervorgehoben. Die NKG bringt sich hier engagiert ein.

„Deutlich wurde in den Beratungen, dass es erheblichen Nachbesserungsbedarf bei

der Finanzierung, der Digitalisierung und einer angemessenen

Investitionsfinanzierung gibt“, berichtet NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke,

der als Experte in der Enquetekommission mitwirkt. „Das aktuelle

Krankenhauszukunftsprogramm kann dabei nur ein erster Schritt sein, um die

Investitionskraft der Kliniken zu stärken. Es kommt entscheidend darauf an,

dass es gelingt, dies zu verstetigen.“

Wichtig ist Engelke, dass bei allen Diskussionen um die Situation der

Krankenhäuser das enorme Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine

besondere Aufmerksamkeit verdient. „Diese Menschen sorgen als Überzeugungstäter

mit ihrem täglichen Einsatz rund um die Uhr für die Genesung und das

Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten“, so Engelke: „Durch ein Übermaß an

Bürokratie werden sie allerdings immer öfter davon abgehalten und demotiviert.“

Aus diesem Grund fordert die NKG, dass die Krankenhausmitarbeiter wieder mehr

Freiraum für ihre eigentliche Arbeit brauchen, nämlich die ärztliche und

pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten. Engelke: „Dass dies

möglich ist, hat die teilweise Entbürokratisierung der Regelungsflut der

Krankenhäuser während der Pandemie bewiesen.“

Quelle: Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, 07.10.2020