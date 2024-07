Übersetzungsleistungen im Krankenhaus erstatten (KKVD).

Am heutigen Tag des Patienten rücken Kliniken bundesweit die Patientenrechte in den Mittelpunkt. Aus diesem Anlass weist der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) darauf hin, dass Sprachbarrieren noch immer große Hürden für Patientinnen und Patienten sind. Der Verband fordert daher,

Dolmetscherdienste bei medizinisch notwendigen Behandlungen zügig als gesonderte Leistung gesetzlich zu verankern. Die neue Bundesregierung hat dies in ihrem Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt.

Dolmetschen in gesundheitlichen Fragen besonders sensibel

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Die Liste der Aktivitäten ist

lang, mit denen die Kliniken die Patientenrechte stärken. Auch arbeiten sie

sehr engagiert daran, vorhandene Sprachbarrieren zu senken. Das ist wichtig, um

die Patientinnen und Patienten bei gut informierten Entscheidungen und der

wirksamen Ausübung ihrer Rechte zu unterstützen. Zu den wichtigsten Angeboten

gehören mehrsprachige Informationsmaterialien und vor allem selbst organisierte

Dolmetscherdienste im Klinikalltag. Oft ist dies nur möglich dank der

tatkräftigen Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit

zusätzlichen Sprachkenntnissen. Doch nicht immer kann eilig ein Teammitglied

mit den passenden Kenntnissen herbeigerufen werden.“

Rümmelin weiter: „Zudem ist das Dolmetschen in gesundheitlichen Fragen

besonders sensibel. Medizinische Fachbegriffe müssen klar und verständlich

übersetzt werden. Und aufgrund der vertraulichen Patienteninformationen

bestehen besondere Sorgfalts- und Schweigepflichten. In der Psychiatrie und

Psychotherapie ist die Sprache das zentrale Therapiemedium. Hier tragen

entsprechend qualifizierte Dolmetscherinnen und Dolmetscher ganz besonders zur

Behandlungsqualität und zum Therapieerfolg bei. Zudem muss neben der

Sprachmittlung oft auch eine kulturelle Vermittlung stattfinden. Das können

digitale Lösungen kaum leisten.“

Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, dass die sogenannte Sprachmittlung auch

mit digitalen Anwendungen im Kontext medizinisch notwendiger Behandlungen

Bestandteil des SGB V wird. Aus Sicht des kkvd sind zudem Regelungen im

Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) und in der Bundespflegesatzverordnung

(BPflV) notwendig.

Derzeit keine Erstattung für Dolmetscherleistungen

„Es ist richtig, dass die Koalitionspartner im Bund künftig Dolmetscherdienste

bei medizinisch notwendigen Behandlungen im Leistungskatalog des SGB V

verankern wollen. Das muss für die ambulante und die stationäre Versorgung

gelten. Dolmetscherkosten werden bislang als Teil der allgemeinen

Krankenhausleistung angesehen und daher nicht gesondert erstattet. Das wird dem

damit verbundenen Aufwand nicht gerecht. Zudem stärken professionelle

Übersetzungsleistungen nicht nur die Ausübung der Patientenrechte und die

autonome Entscheidungsfindung der Erkrankten. Sie erleichtern dem

Klinikpersonal auch die Diagnosestellung sowie zielgerichtete Behandlung und

verringern so das Risiko einer Chronifizierung von Erkrankung. Daher sollte

dieser Auftrag aus dem Koalitionsvertrag schnell umgesetzt werden“, so Rümmelin

abschließend.

Bei vergleichbaren Leistungen für Menschen mit Behinderungen wie beispielsweise

dem Gebärdendolmetschen wurde mit dem MDK-Reformgesetz zum 01. Januar 2020

bereits eine entsprechende Regelung eingeführt.

Der „Tag des Patienten“ findet seit 2016 jährlich am 26. Januar statt. Das

Motto des bundesweiten Aktionstages lautet in diesem Jahr „Patientenrechte im

Mittelpunkt“. Veranstaltet wird der „Tag des Patienten“ gemeinsam vom

Bundesverband Beschwerdemanagement für Gesundheitseinrichtungen e. V. (BBfG)

und dem Bundesverband Patientenfürsprecher in Krankenhäusern e. V. (BPiK). Mehr

Informationen finden sich auf der Internetseite www.tagdespatienten.de

Quelle: KKVD, 26.01.2022