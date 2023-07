Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen zur Gesundheitsversorgung benötigt die Erfahrung und Expertise der Praktiker (Klinikverbund Hessen).

Der Klinikverbund Hessen e. V. als Verband der öffentlichen und kommunalen Krankenhäuser in Hessen, bewertet die Vereinbarungen der Ampelkoalition zur Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen als Weg in die richtige Richtung, wenn zum Teil auch noch sehr unkonkret. "Wichtige Punkte für uns sind eine

auskömmliche und stabile Finanzierung der Krankenhausversorgung, die Sicherung von Pflege- und anderen Fachkräften, eine sachliche Debatte über

Versorgungsstrukturen, Schritte zu einer sektorenfreien Versorgung mit

Beteiligung der Krankenhäuser und nicht zuletzt der Abbau von Bürokratie und

übermäßigem Kontrollwahn“, erläutert Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen. Diese Punkte seien zwar alle in der

Koalitionsvereinbarung angesprochen, es bleibe jedoch meist offen, wie und mit

welchen Maßnahmen sie umgesetzt werden sollten.

„Wir begrüßen, dass eine Regierungskommission für die Erarbeitung einer

modernen und bedarfsgerechten Krankenhausversorgungsstruktur und

Krankenhausplanung eingesetzt wird und erhoffen uns dadurch eine Versachlichung

der Diskussion“, meint Achim Neyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen. Eine solche Kommission dürfe jedoch kein Elfenbeinturm

aus Politik, Gesundheitsökonomie und Interessenverbänden sein, sondern müsse

die Erfahrung und Expertise von Praktikern und Verantwortlichen aus der

Versorgung einbinden. Eine Veränderung der Krankenhausversorgungsstrukturen

könne nur gemeinsam mit den Krankenhäusern und ihren Trägern gelingen, das

übliche Gegeneinander sei ineffizient und teuer. Die Ziele müssten klar

definiert und die Wege dorthin gemeinsam erarbeitet und dann konsequent

umgesetzt werden, dies sei sicherlich ein Prozess, der über eine

Legislaturperiode hinausgehe. „Als Klinikverbund Hessen beteiligen wir uns

gerne an dieser Debatte und bringen unsere Erfahrung konstruktiv ein, die wir

in der flächendeckenden und hochwertigen Krankenhausversorgung sowie

Spitzenmedizin in klinischen Zentren für die Patientinnen und Patienten in

Hessen gewonnen haben“, betont Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des

Klinikverbunds Hessen.

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Attraktivität der Pflege sei die

vorgesehene Einführung der von Deutschem Pflegerat, Deutscher

Krankenhausgesellschaft und VerDi gemeinsam entwickelten PPR 2.0 als

Pflegebedarfsbemessungsinstrument zu begrüßen, sofern sie die bürokratischen

und am tatsächlichen Bedarf vorbeigehenden bisherigen

Pflegepersonaluntergrenzen ablöse. Auch die geplante Erleichterung und

Beschleunigung der Anerkennung ausländischer Qualifikationen sei dringend

erforderlich, die bisherigen Prozesse seien bürokratisch und zeitraubend und es

sei auch nicht einzusehen, dass die oft hervorragend ausgebildeten Pflegekräfte

aus dem Ausland vor ihrer Tätigkeit noch monatelange Anpassungslehrgänge

absolvieren und auf die Anerkennung ihrer Qualifikation warten müssten.

Die im Koalitionsvertrag genannten Absichten zur Krankenhausfinanzierung seien

aus Sicht des Klinikverbundes unzureichend und nicht konkret genug, um

tatsächlich eine finanzielle Stabilisierung und Planungssicherheit für die

Krankenhäuser zu erreichen. „Es reicht nicht aus, der Pädiatrie,

Notfallversorgung und Geburtshilfe eine auskömmliche Finanzierung zuzusichern,

die gesamte Krankenhausversorgung braucht eine auskömmliche Finanzierung“, so

Schaffert. Die stärkere Beteiligung des Bundes an der Krankenhausfinanzierung

werde grundsätzlich befürwortet, sie müsste jedoch langfristig stabil angelegt

sein und dürfe nicht zum Spielball von Haushaltsinteressen werden. Insbesondere

müsse sie „on top“ erfolgen und dürfe nicht dazu führen, dass die Länder ihre

sowieso unzureichende Investitionsfinanzierung wieder zurückfahren. Mit der

Absicht, die ärztliche Weiterbildung bei der Krankenhausvergütung anzurechnen,

werde die Forderung des Klinikverbunds Hessen nach Berücksichtigung des

Aufwandes für weiterbildende Kliniken aufgenommen.

Hinsichtlich der Pläne zur Ambulantisierung und ambulanten Versorgung betont

Schaffert: „Wir brauchen eine durchgängige, sektorenfreie Versorgung, ohne dass

die Patientinnen und Patienten wie bisher pingpongartig zwischen den Sektoren

hin und her geschickt werden müssen“. Keinesfalls dürfe ein weiterer

abgegrenzter Versorgungssektor entstehen. Die Krankenhäuser seien als

bestehende regionale Gesundheitsversorger insbesondere in ländlichen Regionen

prädestiniert dafür, ihre bestehenden Strukturen auch für die ambulante

Versorgung zu nutzen, zumal auch ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte zunehmend

in einem Anstellungsverhältnis und ggf. in Teilzeit arbeiten wollten, statt

sich in selbständiger Praxis niederzulassen. Es sei sinnvoller,

Krankenhaustandorte für die ambulante Versorgung zuzulassen, anstatt sie zu

schließen und hinterher neue ambulante Strukturen aufbauen zu müssen.

In Bezug auf die Notfallversorgung gebe es bereits heute gut funktionierende

Modelle der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Kassenärztlicher

Vereinigung in Form „gemeinsamer Tresen“, wie die Sektorenübergreifende

ambulante Notfallversorgung (SaN) in Hessen, die auch innerhalb neuer

Rahmenbedingungen Bestand haben müssten.

Die geplante Bereinigung der gesetzlichen Grundlagen der Gesundheitsversorgung

im Sozialgesetzbuch um unnötige Bürokratie sei aus Sicht des Klinikverbunds

Hessen überfällig. Dabei müssten jedoch tatsächlich die wesentlichen

Belastungen für die Krankenhäuser, beispielsweise bei Abrechnungsprüfungen des

Medizinischen Dienstes, beseitigt bzw. reduziert und überholte bürokratische

Aufgaben und Regelungen abgeschafft werden.

„Damit es in naher Zukunft allerdings überhaupt noch eine funktionierende

Krankenhausversorgung gibt, braucht es angesichts der aktuellen Belastungen

dringend einige Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser

und der Stabilität der Versorgung, die nicht im Koalitionsvertrag enthalten

sind“, stellt Schaffert fest. Dazu gehörten nach Ansicht des Klinikverbunds

Hessen insbesondere die folgenden Maßnahmen:

Die Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgeltwertes auf mindestens 213 Euro, da es

in Hessen und auch bundesweit nur wenige Abschlüsse zum Pflegebudget vorliegen

und dadurch in den meisten Kliniken die Pflegepersonalkosten unterfinanziert

sind.

Die Anpassung des beschlossenen COVID-Versorgungszuschlags hinsichtlich einer

Differenzierung nach Behandlungsaufwand bzw. -dauer und Ausnahme vom

Mehrerlösausgleich, um einen sachgerechten Kostenausgleich herbeizuführen und

Fehlanreize zu vermeiden.

Die längerfristige Beibehaltung der verkürzten Zahlungsfrist von fünf Tagen für

Krankenhausleistungen durch die Krankenkassen, um die Liquidität der

Krankenhäuser zu sichern.

Den vollständigen Ausgleich der Mindererlöse des Jahres 2021 gegenüber den

Erlösen des Jahres 2019, anstatt einer Reduktion des Vergleichswertes auf 98%.

Ein Mindererlösausgleich für das Jahr 2022, da die Leistungen und damit die

Erlöse auch weiterhin nicht das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreichen

werden, bei gleichzeitig steigenden Kosten.

Die Aussetzung der Strukturprüfungen sowie der Rückzahlungsaufschläge und

erneute Absenkung der Prüfquote auf 5% bei Abrechnungsprüfungen durch den

Medizinischen Dienst, um das Krankenhauspersonal von dem dadurch verursachten

administrativen Aufwand zu entlasten und somit Kapazitäten für die

Patientenversorgung zu schaffen.

„Wir wünschen der neuen Bundesregierung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger

sowie der Patientinnen und Patienten viel Erfolg und bieten unsere konstruktive

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung an“, betont

Schaffert. Zur konstruktiven Diskussion des Koalitionsvertrages und der

angesprochenen Themen lädt der Klinikverbund Hessen auch zu seinem Kongress

Zukunft Gesundheit am 16. Februar 2022 nach Wiesbaden ein.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 24.11.2021