Umverteilung von Pflegekräften gefährdet geriatriespezifische Versorgung im Krankenhaus (Bundesverband Geriatrie).

Nachdem der Gesetzgeber in den Krankenhäusern für weitere Indikationsbereiche Pflegepersonaluntergrenzen eingeführt hat, kommt es in einzelnen Kliniken zu Umverteilungen von Fachkräften nach rein wirtschaftlichen Erwägungen. Mit dem Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer

Krankheiten wurden für weitere pflegesensitive Indikationsbereiche in den Krankenhäusern Personaluntergrenzen eingeführt. Dies hat nach Auffassung des Bundesverbandes Geriatrie zur Folge, dass die daraus

resultierende Umverteilung vermehrt nach rein wirtschaftlichen Erwägungen

erfolgt. „Das heißt, dass Leistungsbereiche mit einem hohen wirtschaftlichen

Benefit Pflegepersonal zu Lasten von Versorgungsbereichen erhalten, die

wirtschaftlich keine vergleichbare Vergütung erbringen“, erläutert

Geschäftsführer Dirk van den Heuvel. „Versorgungsbedarfe oder

versorgungspolitische Aspekte spielen dabei keine oder nur eine stark

untergeordnete Rolle.“

Notwendige Pflegekapazitäten absichern

Der Verband begrüßt die Intention, die unmittelbare Versorgung der Patientinnen

und Patienten durch die gesetzliche Verankerung notwendiger Pflegekapazitäten

abzusichern, und unterstützt dieses Ziel vollumfänglich. Der Mehrbedarf in den

Krankenhäusern kann jedoch aktuell nicht über den Arbeitsmarkt gedeckt werden.

Damit lassen sich die gesetzlichen Vorgaben in der Praxis häufig nur durch

Personalverschiebungen zu Lasten anderer Fachbereiche einhalten.

„Für den Bereich der Geriatrie zeichnet sich durch diesen Effekt eine

unmittelbare Versorgungsrelevanz ab“, sagt der Vorstandsvorsitzende des

Bundesverbandes Geriatrie, Dr. Michael Musolf. „Wir bekommen aus verschiedenen

Regionen die Rückmeldung, dass es zu einer Stilllegung von zum Teil mehr als 50

Prozent der Bettenkapazitäten kommt“, führt er weiter aus. Damit sei ein Umfang

der Umverteilung erreicht, der die fachspezifische Versorgung der betagten und

hochbetagten Patienten in weiten Regionen akut gefährde.

… aber nicht auf Kosten einzelner pflegeintensiver Fachbereiche

Dieser Prozess setze zudem zu einer Zeit ein, in der coronabedingt wieder

vermehrt Patientinnen und Patienten dieser hoch gefährdeten Altersgruppe in den

Kliniken behandelt werden müssten. Aufgrund der unmittelbaren, erheblichen

Auswirkungen auf die derzeitigen Versorgungsstrukturen der Altermedizin sieht

der Bundesverband Geriatrie kurzfristigen Handlungsbedarf des

Bundesministeriums für Gesundheit.

Dr. Musolf mahnt an: „Es muss sichergestellt werden, dass bei der

krankenhausinternen Verteilung der Pflegekräfte die Versorgungsbedarfe einer

Region – und somit alle Fachbereiche eines Krankenhauses – ausreichend

berücksichtigt werden. Anderenfalls wird in den nächsten Wochen die

geriatriespezifische Versorgung im Krankenhaus nicht mehr flächendeckend zur

Verfügung stehen.“

Quelle: Bundesverband Geriatrie, 29.11.2021