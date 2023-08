vdek Basisdaten 2019 des Gesundheitswesens

VdEK-Basisdaten des Gesundheitswesens 2018 / 2019 (VdEK, PDF, 1,6 MB).

[...] Der derzeitige Morbi-RSA führt zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Kassenarten. Es bestehen erhebliche Unterschiede bei den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds (Deckungsgrad).

Nach dem zuletzt vorliegenden Jahresausgleich des Bundesversicherungsamtes liegt die Spreizung zwischen über- und unterdeckten Kassenarten bei rund 2,3 Milliarden Euro. Die Zahlen zeigen die

dringende Notwendigkeit einer Reform des Morbi-RSA.

Neue gesetzliche Regelungen in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) haben dazu geführt, dass sich der Kreis der Leistungsberechtigten erhöht hat und die Reserven in der SPV abgeschmolzen sind.

Diese Entwicklung machte eine Erhöhung des Beitragssatzes in der SPV zum 1.1.2019 erforderlich.

